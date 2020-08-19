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Автор Любовь Степушова

Экс-сотрудник ФСБ проанализировал информацию о спецоперации СБУ в Белоруссии

Силовые структуры » ФСБ

Задержание 32 россиян в Белоруссии не было ни операцией СБУ, ни ФСБ России, это была политическая игра Александра Лукашенко, который ее с треском провалил, считает подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов.

ЧВК - есть ли они в России?

Цель СБУ — выманить дончан для обмена?

Украинские СМИ сообщили, что поездка "боевиков ЧВК" в Белоруссию была частью спецоперации Службы безопасности (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, которая сорвалась из-за утечки информации.

Об этом в Facebook заявил главный редактор украинского портала "Цензор.нет" Юрий Бутусов и источники "Украинской правды" в ГУР и СБУ.

По информации источников газеты "Украинская правда", спецоперация была задумана с целью заполучить россиян, которые участвовали в боевых действиях в Донбассе для обмена пленными.

Однако Владимир Зеленский якобы поручил перенести операцию, чтобы не сорвать перемирие в Донбассе, на 30 июля. На это время россиян разместили в санатории под Минском, где 29 июля их задержали белорусские спецслужбы.

Как утверждают источники "Украинской правды", к этому моменту о спецоперации узнала ФСБ России. 3 августа Зеленский якобы вновь собрал совещание. На нем начальник ГУР Василий Бурба сообщил, что операция провалилась из-за предательства. Он потребовал провести расследование и проверить на полиграфе тех, кто был на совещании. Как утверждают источники "Украинской правды" Зеленский проверку начинать не стал и уволил Бурбу.

19 августа глава Офиса президента Андрей Ермак официально опроверг информацию о том, что спецоперация СБУ по поимке "вагнеровцев" сорвалась из-за утечки информации из Офиса президента. Руководитель ГУР МОУ Кирилл Буданов заявил, что история с "боевиками" — это не сорвавшаяся операция СБУ, а операция ФСБ с целью опорочить СБУ.

"Зачем так дорого? Можно было бы достать по одному"

В своем комментарии для "Правды.Ру" подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов заявил, что не "верит" в спецоперацию украинских спецслужб, как, впрочем и ФСБ России.

Эксперт сомневается, что украинские спецслужбы, если бы проводили такую операцию, допустили бы утечку информации из офиса президента, поскольку "выросли профессионально" (известны их спецоперации, в том числе на территориях Донецкой и Луганской областей, на территории Российской Федерации), то есть, "советская школа до конца ими не забыта, и они вспоминают, как надо работать".

"Поверьте мне, у спецслужб Украины, если они делали эту спецоперацию с целью заполучить обменный ресурс, есть все силы, средства и возможности по одному этих людей достать на территории и Донецкой республики, и Российской Федерации. Зачем делать такую шикарную дорогую прогулку в Белоруссию для 180 человек?", — сказал офицер ФСБ.

ФСБ проверяла Лукашенко "на слабо"?

Алексей Филатов сомневается также, что это операция ФСБ, потому что не видно ее цели, а так же непонятно, почему "боевиков" долго задерживали на границе.

"Какая могла быть цель у ФСБ? Проверять на "слабо" Лукашенко, мне кажется, только нервы тратить. Лукашенко 25 лет проверяли и там штамп ставить негде на его "слабо". Он человек-флюгер: то туда, то сюда. Я думаю, что еще раз проверить, насколько он лоялен или не лоялен — смешно", — сказал Алексей Филатов.

"Еще такой маленькой штришок. Эти люди, когда появились на границе России и Белоруссии, они там простояли часов 8-10. Если бы ФСБ знала о такой спецоперации или ее проводила, то пограничники бы пропустили группу по заранее организованному коридору, и никаких вообще вопросов бы не было. А то, что их не пропустили сразу, говорит о том, что никто не знал, что есть какая-то спецоперация, никто не знал об этих "вагнеровцах", — добавил он.

Лукашенко не выдал бы россиян Украине, и все это знали

По мнению эксперта, эти люди "правда, ехали на какую-то халтуру" и, видимо, "решено это всё было по частным каналам — позвонили и попросили, в последнее время для российско-белорусской границы это нормально".

То есть, просто "случилось то, что случилось, а теперь каждая сторона пытается на этом заработать свои политические дивиденды". Лукашенко первым решил это сделать, когда дал приказ арестовать россиян и заявил, что он передаст их Украине, отметил эксперт.

"Было понятно, что это такая его игра — что-то опять попробовать отмылить у России, но он в этой игре сам себя переиграл, потому что с самого начала было ясно, что этот конвой не доедет до украинской границы, русские своих не бросают", — сказал Алексей Филатов.

"На самом деле никто не допускал, что Лукашенко граждан с двумя паспортами, тем более допуская, что это вагнеровцы, то есть, имеют отношение к окологосударственным структурам Российской Федерации, когда-то сможет их выдать Украине. Даже в страшном сне  это не представить. И украинцы это знают. Надеюсь, они не проверяли Лукашенко на "слабо", они-то его хорошо понимают. Это просто была политическая игра Лукашенко. Насколько я знаю, его сын, который курирует силовой блок, даже извинился перед задержанными, и правильно сделал", — сделал вывод Алексей Филатов.

Тридцать два из 33 задержанных россиян вернулись на родину. Еще один мужчина, у которого было и белорусское гражданство, остался в республике. Российский МИД ситуацию с задержанием россиян назвал провокацией из "третьей страны", целью которой было осложнить отношения между Москвой и Минском.

Читайте по теме: Замешан ли Киев в истории с задержанными в Белоруссии 33 россиянами?

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Темы сбу белоруссия алексей филатов александр лукашенко федеральная служба безопасности
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