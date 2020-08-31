Перехваченный B-52 отрабатывал ракетный удар по Крыму

Пентагон недоволен "дерзкими" маневрами Су-27 ВКС России над Чёрным морем — помешавшему ядерному бомбардировщику Б-52 провести учебный ракетный удар по Крыму.

Пентагон опубликовал видео опасного с их точки зрения манёвра 28 августа. По сообщениям прессы, истребитель ВКС РФ пролетел прямо перед носом стратегического бомбардировщика B-52 ВВС США. Такой маневр называется "лобовой удар".

Претензии американцев уже стали классикой. Якобы "российские пилоты летели небезопасно и непрофессионально, несколько раз пересекая (траекторию полета) на расстоянии в пределах 100 футов от носовой части B-52 на одной высоте и при использовании форсажа".

В пресс-релизе отметили, что такое поведение создавало турбулентность, при том, что способность бомбардировщика маневрировать была ограничена. По мнению ВВС США, бомбардировщик выполнял "штатные операции над международными водами Черного моря", а российские военные сообщали о перехвате над Балтийским морем

В Минобороны России заявили, что два российских истребителя Су-27 сопроводили над Балтикой стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США для "опознания воздушной цели и недопущения нарушения" госграницы. Американский самолет не нарушил российскую границу.

В телеграм-канале "Крымский" напомнили, что в очередной раз смертельно оскорбленный перехватом B-52 вообще-то является ядерным стратегическим бомбардировщиком.

И уж точно летал он "в нейтральных водах Чёрного моря в сторону госграницы России" не чтобы спеть экипажем "Ах, мой милый Августин!", а для учений по "имитации нанесения удара крылатыми ракетами со специальной боевой частью".

Информация об этом не надуманная — о своих целях и задачах официально предупреждал Пентагон, заявляя о планах "учебно отработать по ЮФО, Крыму, Калининграду". Вот и отрабатывал. У российских, собственно, берегов.

"Кстати, по сравнению с временами СССР "перехвато-сопровождение" было вполне шаловливым. Гугль в помощь — тогда советские лётчики и сливали топливо на гостей, и хвостовое оперение подрубали, и подсвечивали визитёров ГСН ракет "воздух-воздух". А американцы устраивали "налеты ядерных бомбардировщиков на границы", отворачивая в последний момент — проверяя, как будет работать оборона и настоящие, "боевые" частоты советских ПВО", — пишут сетевые эксперты.

Как при этом сообщают военные эксперты, эскадрильи В-52Н действительно отрабатывают "нанесение удара" по территории России. Главной целью этого удара является эшелонированная система ПВО, т. к. без её прорыва и уничтожения вся американская стратегия "Глобального мгновенного удара" практически бесполезна.

Сообщалось, что два разведывательных самолёта RC-135W Rivet Joint ВВС США были в тот день замечены у черноморского побережья России. То есть аккурат тогда, когда над акваторией в районе Крыма выполнял задачи стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress.

"При этом они там болтались практически в компании, так как дозаправку проводили турецкие KC-135, не выходившие со своей территории. Между делом, наблюдение вели и Bombardier Sentinel R.1 Королевских ВВС Великобритании",- делятся военспецы.

"Фактически, В-52Н отработал лишь часть операции J-SEAD (joint suppression of enemy air defenses — совместное подавление ПВО) отыграв свою роль платформы, с которой будут запущены "умные" ракеты-приманки ADM-160 (MALD/-J/-N), которые будут имитировать самолёты тактической авиации и крылатые ракеты AGM-158",- рассказывают они.

По данным экспертов, каждый В-52Н может нести до 140 ракет-приманок ADM-160 способных создать имитацию массового налёта средств воздушного нападения, на которые, по мнению американских стратегов, российские ПВО израсходуют свой боезапас.

"Однако, американцам до сих пор не известно, как на такие приманки будет реагировать российские ПВО. Не буду их информировать, но скажу лишь одно — РЛС наших ЗРК и ЗРС умеют отличать ложную цель от настоящей".

Перехват В-52Н нашим Су-27 на самом деле означает провал операции J-SEAD, т. к. наши самолёты способны перехватывать такие цели на более дальних рубежах и атаковать их ракетами класса "воздух-воздух", от которых такой "кашалот" вряд ли увернётся", — резюмировал аналитик.

Как комментарий к видео, под ним осталась небольшая шутка: "Су-27 говорит В-52Н: Ну, и куда это мы крадёмся?".

При этом FOX News отмечает, что жёсткий перехват российскими истребителями американского бомбардировщика над Чёрным морем произошел спустя несколько дней после инцидента, в результате которого пострадали 4 военнослужащих США… усматривая, при этом, "известную" только западным СМИ "взаимосвязь".

Такие "взаимосвязи", впрочем, возникают в головах западных стратегов достаточно регулярно и с завидной последовательностью.