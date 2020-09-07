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Автор Александр Шторм

На Украине боятся ядерного ответа России на атаку B-52H

Силовые структуры » Министерство обороны

Полет американских ядерных бомбардировщиков к Крыму и отработка атомного удара по РФ вызвала восторг украинцев. Однако, к нему начал примешиваться страх…

На Украине боятся ядерного ответа России на атаку B-52H

Американские стратеги недавно пролетели над Украиной — бомбардировщики В-52 пролетели со стороны Волынской области в сторону Крыма, а дальше ушли к Донбассу.

Россияне подняли истребители на перехват. Но в Крым американцы, как и сопровождавшие их украинцы, не влетали — зная, что сразу собьют. За учениями также наблюдали самолеты-разведчики НАТО.

"Вылетев из Великобритании около 07.30 (по местному времени), 4 сентября 2020 года, три B-52 пролетели в воздушное пространство Украины. Американские стратегические бомбардировщики B-52 сопровождали истребители Су-27 и МиГ-29 бригад тактической авиации ВВС Украины.

Украинские военные летчики встретили В-52 на польской границе, совершили сопровождение по территории Украины до побережья Азовского моря и в обратном направлении.

Как сообщили в министерстве обороны Украины, полет проходил с целью отработать боевое слаживание украинской и натовской авиации — фактически с целью демонстрации собственной мощи за счет других.

Проведенные в пятницу полеты группы американских стратегических бомбардировщиков B-52H в воздушном пространстве Украины продемонстрировали возможности по сдерживанию России, заявили в командовании ВВС США в Европе.

С американцами все понятно, а вот Украина обсуждает — правильно ли она помогала в отработке возможных ударов ядерным оружием по Крыму. В частности, большую статью ситуации посвятила "Страна.ua".

Журналисты Украины делают вывод, что в условиях реальной войны американские бомбардировщики, которые войдут в воздушную зону Украины, станут целью для РФ. Другими словами, ядерная война гарантировано полыхнет над Украиной. К слову, радоваться тут нечему — этот факт может резко поменять всю стратегию Москвы по Украине.

Разумеется, нужно учитывать, что возможный факт ядерного удара с территории Украины может добиться как минимум цели срыва любых договоренностей. Украинцев, разумеется, никто ни о чем не спрашивал.

"Как бы ни было смешно или грустно, но все эти шестилетние истерические вопли, танцы, скачки и кривляния на Печерских холмах и окрестностях могут закончиться враз и плохо. Для Печерских холмов. В первую очередь", — комментирует ситуацию журналист Александр Рябоконь.

Напомним, что авиация стран НАТО совершает регулярные полеты с имитацией нанесения ракетных ударов по территории России. Ранее это обещал Пентагон — говоря про планы отработки учебных ракетных и ядерных ударов по ЮФО, Крыму, Калининграду.

Как сообщил СМИ министр обороны РФ Сергей Шойгу, "настораживает больше другое: если раньше с той или иной частотой, конечно, не так, как сейчас, несколько реже, была это в основном разведывательная авиация, то сейчас начались регулярные полеты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов, в том числе с применением большого количества самолетов".

Он напомнил участившихся полетах американских стратегических бомбардировщиков B-52H над Балтикой, у границ Крыма, у Сочи, а также на территории Прибалтики — рядом с госграницей России.

"Украина помогала отработке возможных ударов оружием массового поражения по своей же территории — в данном случае, по Крыму. Также наверняка отрабатывались удары и по югу собственно России. Впервые, повторимся, это было сделано с территории Украины. То есть воздушное пространство Украины становится целью "по умолчанию" для российских ПВО. А возможно, и не только ПВО. И не только воздушное пространство. Спрашивали ли граждан Украины, хотят ли они участвовать в глобальной термоядерной войне на стороне США?", — спрашивают украинские журналисты.

"Плохо, что на Украине не помнят новую доктрину РФ — первыми мы ни-ни — но государства, размещающие ЯО и средства доставки всегда будут под прицелом стратегических ядерных сил. Но хорошо, что понимают — ежели что, гореть будет не только небо. И совсем не зарницами",- комментируют это эксперты.

Темы всу крымнаш ядерный удар россия и нато бомбардировщик b-52
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