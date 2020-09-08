"Ничего, кроме войн": Трамп выступил против Пентагона

Президент США Дональд Трамп обрушился на американское оборонное ведомство. Точнее сказать, на его руководство. По мнению Трампа, Пентагон не хочет "ничего, кроме как вести войны".

Все ради "прекрасных компаний", которые делают бомбы и самолеты

Ну разумеется, войны американские генералы развязывают не просто так, а чтобы способствовать обогащению предприятий, занимающихся производством вооружений, боеприпасов и военной техники. Опять же, по словам Трампа — которые, в общем, ставить под сомнение особого желания нет.

"Я не говорю, что военные (круги) меня любят, но солдаты (любят). Руководители в Пентагоне, вероятно, — нет, потому что они не хотят ничего, кроме как вести войны, чтобы все эти прекрасные компании, которые производят бомбы, самолеты и все остальное, были счастливы", — сказал президент США на пресс-конференции в Белом доме в понедельник.

Трамп еще раз подчеркнул, что "мы (то есть США) выходим из бесконечных войн". Он и раньше призывал покончить с участием Соединенных Штатов в "бесконечных войнах" и вернуть американских солдат из "горячих точек". Что многими критиками нынешнего президента США преполносится как свидетельство ослабления решимости отстаивать демократические ценности и права человека.

Досталось и сопернику Трампа на президентских выборах, демократу Джозефу Байдену. Он, по словам президента, "отправил нашу молодежь сражаться в этих сумасшедших бесконечных войнах". Надо полагать, речь о временах, когда Байден был вице-президентом.

Проблемы с министрами

С министрами обороны у нынешнего президента США действительно есть определенные годы. Нынешний глава Пентагона Марк Эспер четвертый на этом посту за время пребывания Трампа во главе государства.

Сначала был Джеймс Мэттис, которого Дональд Трамп расхваливал, а потом ругал. Потом исполняющим обязанности Патрик Шэнахэн, которого президент прочил на пост главы оборонного ведомства. Но выяснилось, что у Шэнахэна конфликт интересов из-за связей с корпорацией "Боинг". То есть он мог способствовать обогащению одной из "прекрасных компаний, которые производят бомбы, самолеты и все остальное".

Затем некоторое время Пентагоном руководил — опять же, как "исполняющий обязанности" — Ричард Вон Спенсер.

А теперь подыскивают замену и Марку Эсперу. Вместо него главой Пентагона может стать министр по делам ветеранов Роберт Уилки. Правда, скорее всего это произойдет уже после выборов. И, разумеется, в том случае, если Трамп их выиграет.

Ну а вообще, надо заметить, что Трамп первый из президентов США почти за полвека, который не начал войну. Ну то есть записывать-то его в голуби мира, наверное, не стоит — учитывая, что американские вооруженные силы и при Трампе неоднократно наносили удары на территории других государств.