Чупрыгин: активизация терроризма – результат вторжения США в Ирак

О том, как развивались взаимоотношения России и США на Ближнем Востоке и почему в проблемах этого региона и активизации терроризма виновата Америка, рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой старший преподаватель Школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Владимирович Чупрыгин.

Этапы конкуренции

— Андрей Владимирович, США обвиняет Россию во вмешательстве во внутренние дела других стран. Даже тех, о которых мы и не слышали. Есть минимум четыре страны, куда наши обвинители вмешивались рассказами о демократизации. Я говорю про Ирак, Афганистан, Сирию, Ливию. Там явно до прихода США было лучше. Что там происходит сейчас?

— Разговор о вмешательстве крупных западных государств в дела других стран, в частности, Ближнего Востока, надо начинать как минимум с завершения Второй мировой войны. Потому что тогда началось формирование роли США на Ближнем Востоке одновременно с формированием роли Советского Союза.

Этапы вовлеченности России (тогда Советского Союза) и США:

1941-1971 годы. Американцы были озабочены вытеснением Великобритании с Ближнего Востока;

1971-1979-е, когда британцы ушли, и американцы почти окончательно утвердились на Ближнем Востоке. Советский Союз имел плотное взаимоотношение с Египтом и Сирией. Началась конкуренция Советского Союза и США;

с 1979-го (революция в Иране) по 2011-й, начало "арабской весны", когда меняется характер конкуренции двух лидеров, внешних гарантов ближневосточной безопасности — СССР и США. Штаты перешли к политике прямого вмешательства в дела государств. Афганская кампания Советского Союза изменила характер ближневосточного политического, религиозного и силового конструкта.

После Второй мировой войны все, что совершают две титульных страны — Советский Союз (ныне Россия) и США — на Ближнем Востоке, связано с их конкуренцией. В Советском Союзе мы знали, где у нас друг, где враг. Американцы тоже знали. Сферы влияния были известны, хотя и менялись со временем, как, например в Египте, где Советский Союз потерял свои позиции после прихода Анвара Садата.

Конкурируя между собой, СССР и США поддерживали баланс сил на Ближнем Востоке, не допускали тотальных кровопролитных конфликтов.

Ситуация изменилась, когда Советский Союз приказал долго жить. После развала СССР Россия ушла с Ближнего Востока. Задачи внутреннего характера отвлекли внимание и не позволили дальше активно участвовать в этом процессе. И США остались один на один с этим волатильным регионом. Возник процесс, который мы называем усталостью элит, то есть политические элиты США устали от проблем Ближнего Востока. В том числе и потому, что США сами стали наращивать добычу нефти, тем самым уходя от зависимости от ближневосточной нефти. США начали оттуда уходить, хотя и держались еще по старой привычке за стратегических союзников, например, Саудовскую Аравию. Это продолжалось до 2011 года.

Вернемся на минуту к 2001 году, потому что он, как и 1979 год, оказал кардинальное влияние на события на Ближнем Востоке, в которых участвовали Россия и США. В 2001–2011 годах "арабская весна" привела к политическим, военным и социальным изменениям, которые опять потащили Россию и США в центр ближневосточных событий. После теракта 9 сентября 2001 года Усаму бен Ладена назначили врагом № 1. Погибло почти 3 тысячи человек. Америка никогда не переживала такой трагедии. Ответом стал ввод большого контингента войск в Афганистан в 2001 году. После Вьетнама Штаты не вводили такого количества контингента на чужую территорию. Интересно, что это был период пика сотрудничества России и США. Россия обеспечивала логистический мост для военного контингента Штатов в Афганистане. Афганская эпопея закончилась ничем. Большие финансовые затраты, людские потери, результата никакого.

Погоня за результатом привела к знаменитому вторжению в Ирак в 2003 году, когда Саддам Хусейн был назначен врагом № 2.

Хотя в период ирано-иракской войны американцы, как ни странно, Саддама Хусейна поддерживали. Их врагом был Тегеран.

Фатальная ошибка США

Выстраивая свою ближневосточную политику, администрация США всегда ориентируется на внутреннее потребление, потому что реакция электората внешнеполитические действия имеет первостепенное значение для президента. Нужен был результат, потому что в 2001–2003 годах американская политика войны с террором не показала практических результатов, которые можно было предъявить электорату как успех в мероприятии. В 2003 году под надуманным предлогом были введены войска в Ирак.

Почему я всё время говорю про США, Афганистан, Ирак? Дело в том, что эти мероприятия укладываются в доктрину, которая формулировалась при Картере и получила развитие при Рейгане. Доктрина ограниченных локальных конфликтов предполагала активное вмешательство США в локальные конфликты на чужих территориях.

Результатом должно было стать не столько укрепление интересов США, сколько сдерживание конкурентов. Конкурентом всегда был Советский Союз и его приемница — Россия.

Даже когда Россия уходила с Ближнего Востока и особо не мешала США проводить единоличную политику. Это я говорю и о том периоде, который получил странное название "монополярный мир".

В результате вторжения в Ирак и абсолютно непродуманной политики мы получили проблемное государство. Потом оно выплеснулось за пределы границ, и мы получили проблемную территорию под названием Ближний Восток:

активизация "Аль-Каиды",

возникновение "Исламского государства Ирака и Леванта" — организации, запрещенной в Российской Федерации.

Это всё явилось результатом вторжения США на территорию Ирака.

Весь XX век и весь отрезок ХХI века мы наблюдаем вмешательство США и их союзников по НАТО во внутренние дела государств.

Вопрос: а Россия должна вмешиваться в эти дела? И следующий вопрос: когда Россия появляется на ближневосточной или африканской территории, почему сразу начинается бурное обсуждение того, что Россия, видите ли, вмешалась куда-то?

Проблема заключается в следующем: мы оставляем за Россией право существования как серьезного международного игрока — государства со своими геополитическими интересами? Если да, то чем Россия отличается от США? Почему мы не допускаем того, что Россия, как и раньше Советский Союз, может и должна проводить геополитические мероприятия за пределами своих границ?

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова