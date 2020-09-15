Ядерные арсеналы РФ и США ничто не ограничит?

Россия и США в последние годы окончательно разошлись во мнениях насчет возможности ограничений и контроля над вооружениями и ускорить процесс создания нового супермощного оружия, способного уничтожить привычным всем мир.

Не так давно New York Times в статье, посвященной 75-летней годовщине атомной бомбардировки Хиросимы подчеркнуло, что страны стремительно приближаются к будущим военным конфронтациям.

Хотя ни республиканцы, ни демократы в США даже перед выборами ничего не говорят о том, как будут решаться эти актуальные вопросы национальной безопасности после ноября.

До 2011 года режим контроля над вооружениями не вызывал никаких нареканий, пишет National Interest. Но потом отношения США и России начали стремительно портиться, а в 2014 году страны окончательно стали враждебными из-за Крыма.

Потому в январе 2015 Союз ученых-атомщиков перевел стрелки Часов Судного дня ближе к ядерной полуночи — на 23:57. В 2019 году Соединенные Штаты приняли решение выйти из важнейшего Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который позволил ликвидировать целый класс оружия и уничтожить 2692 ядерные ракеты.

В ответ на это стрелку часов перевели еще ближе к полуночи: теперь от ядерного кошмара нас отделяют всего 100 секунд. Так что теперь очень важно, чтобы победитель выборов сразу же рассказал, как намерен помешать США скатиться окончательно в пропасть.

Издание отмечает, что будущий президент обязан обеспечить продление срока действия — без каких-либо дополнительных условий — Нового договора о СНВ, который истекает 5 февраля 2021 года.

Как напомнила Федерация американских ученых подчеркнула: "Если срок действия этого договора истечет, американский и российский стратегические арсеналы не будут ничем ограничены впервые с 1972 года".

Сразу же стоит разработать список мер, необходимых для возвращения страны обратно на тот курс, который наметил Никсон, а затем продолжили Рейган и Горбачев в 1987 году. Также имеет крайне важное значение, как США будут договариваться с Россией по Крыму и Украине в целом.

В итоге западные санкции, введенные против России, должны постепенно отменяться по мере восстановления мира в регионе. Судя по некоторым данным, санкции стоили России 1-1,5% ее ВВП.

Отдельно стоит отметить, что администрация должна обратить внимание на просьбу Михаила Горбачева, чтобы лидеры "прислушались к здравому смыслу" и провели "полномасштабный саммит" для обсуждения вопросов взаимопонимания.

Так как последние опросы показывают крайнюю степень заинтересованности россиян в США, то смена стратегических рамок для Соединенных Штатов и России пришлась бы более чем кстати.

То есть администрации следующего президента необходимо воспользоваться "этой возможностью" и восстановить всеобъемлющий режим контроля над вооружениями между Соединенными Штатами и Россией.

Не так давно американский президент Дональд Трамп назвал переговоры России и США по контролю над вооружениями "гораздо более важным" вопросом, чем глобальное потепление

"В данный момент с Россией мы ведем переговоры по договору о нераспространении ядерного оружия, что для меня является очень важным вопросом. Для меня это самый важный вопрос. Кто-то говорит, что это глобальное потепление, но я так не считаю. Я считаю, что это гораздо важнее. В определенный момент мы включим Китай в эти переговоры, но с Россией у нас все очень хорошо по нераспространению ядерного оружия", — сказал президент Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Такую позицию следовало бы уважать, а не вступать с ней в бессмысленные и крайне