История из Battlefield V - сказка об атомной бомбе

Одна из самых загадочных тайн Второй мировой войны — почему в Третьем рейхе не успели создать ядерное оружие. Подростки всего мира режутся в гейм Battlefield V, где в качестве главных героев действуют норвежские диверсанты и британские парашютисты. Операцию по уничтожению цеха по производству тяжелой воды для создания атомной бомбы, некогда посчитали успешной. Спустя десятилетия выяснилось: диверсанты так ничего и не уничтожили. Это произошло в то время, когда русские переломили хребет фашистской гадине под Сталинградом.

Атомная бомба для Третьего рейха

Попытки вермахта, получившие впоследствии наименование Uranverein — "Урановое общество", начались в 1939 году, когда физик-ядерщик германской армии Курт Дибнер (Kurt Diebner) начал исследовать потенциальные возможности применения расщепления ядра атома урана в военных целях.

К концу того же года известный немецкий физик-теоретик Вернер Гейзенберг (Werner Heisenberg) выразил уверенность в том, что цепные реакции ядерного деления и, следовательно, в конечном итоге ядерные бомбы возможны, но только в том случае, если у него будет доступ к достаточному количеству особого вещества, известного как тяжелая вода.

"В сентябре 1941 года мы увидели открывшийся перед нами путь, — вспоминал Гейзенберг. — Он вел нас к атомной бомбе".

Тяжелая вода

Располагая научным и производственным потенциалом, в Германии не существовало предприятий по производству тяжелой воды. Однако после того, как 9 апреля 1940 года немцы вторглись в Норвегию, в их руках оказалась гидроэлектростанция Веморк (Vemork), расположенная недалеко от города Рьюкан (Rjukan). Она в 1934 году стала первой в мире коммерческой установкой по промышленному производству тяжелой воды, или окиси дейтерия.

В оккупированной Норвегии, нацисты контролировали не только большую часть существующих мировых запасов тяжелой воды, но и единственный завод по ее производству в Европе. Вскоре, как полагала разведка наших западных союзников, Гейзенберг получит всё необходимое для заправки своей "урановой машины", а "Урановое общество" приблизится к созданию ядерного оружия.

Страх перед атомной бомбой у Гитлера стал движущей силой не только разработки собственных ядерных бомб — "Манхэттенского проекта", но и решимости уничтожить Веморк. Главный инженер фирмы Norsk Hydro ASA Брун, наладивший контакты с норвежским движением Сопротивления, попросил передать документы о секретных разработках в Лондон. В ноябре 1942 года британское Управление специальных операций (Special Operations Executive — SOE), которое отвечало за диверсии, инициировало планы по разрушению или уничтожению завода по производству тяжелой воды.

Британские диверсанты

Система германской ПВО в Норвегии не была оснащена радарными установками, а только звукоуловителями, поэтому десант доставили на двух планерах. Из-за сложных погодных условий и ошибок пилотов большинство командос разбились, оставшиеся в живых попали в плен и были расстреляны. После провала операции "Незнакомец" (Operation Freshman) было решено приступить к операции "Ганнерсайд" (Gunnerside). Пока они готовились, произошел разгром крупнейшей группировки вермахта и его союзников под Сталинградом.

В помощь норвежским диверсантам на парашютах сбросили шестерых английских подрывников, у каждого из которых имелась небольшая резиновая капсула с цианидом. Самоубийство спасало от пыток в застенках гестапо. Чтобы проникнуть на гидроэлектростанцию и электролизный завод, подходы к которым были заминированы, воспользовались узким тоннелем для электрического кабеля. При высадке не обошлось без курьезов.

"В соседней избушке диверсанты обнаружили две влюбленные норвежские парочки, которые коротали там выходной. Они бросились обратно в дом, внезапно обнаружив перед собой вооруженных до зубов солдат не существующей с 1940 года армии. Но и сами бойцы испытали не меньшее потрясение. Под прицелами автоматов парочки были водворены в дом; им приказали не выходить оттуда до следующего дня. Было видно, что они охотно выполнят такой приказ", — сообщает британский публицист Дэвид Ирвинг (David Irving).

В ночь на 27 февраля 1943 года двое подрывников и двое местных подпольщиков заложили взрывчатку в цеху концентрации тяжелой воды. Группа покинула объект до взрыва, который уничтожил возможность производства тяжелой воды, также вылилось более сотни галлонов бесценной жидкости.

Через неделю после диверсии в Лондон по радио передали: "Цех высокой концентрации в Веморке полностью уничтожен в ночь с 27 на 28 февраля. Группа Gunnerside ушла в Швецию. Поздравляем".

Цех тяжелой воды в целости и сохранности

Операцию Gunnerside посчитали самой успешной диверсионной акцией Второй мировой войны. В расчет не бралось, что в Веморке довольно быстро возобновили прежнюю работу. Производство водорода и тяжелой воды на заводе полностью было прекращено в 1971 году. Шесть лет спустя заброшенный завод уничтожили.

В сентябре 2017 года, в преддверии 75-летия операции Gunnerside, двое норвежских археологов Синдре Арнкверн (Sindre Arnkværn) и Лине Гриндкоса (Line Grindkåsa) из графства Телемарк приступили к раскопкам и изучению того, что могло остаться среди руин. Спустя несколько недель после начала работы группа проникла в подвал, где, к немалому удивлению, обнаружила, что помещение с тяжелой водой не повреждено и даже находится в очень хорошем состоянии.