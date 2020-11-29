Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Игорь Буккер

История из Battlefield V - сказка об атомной бомбе

Силовые структуры » Министерство обороны

Одна из самых загадочных тайн Второй мировой войны — почему в Третьем рейхе не успели создать ядерное оружие. Подростки всего мира режутся в гейм Battlefield V, где в качестве главных героев действуют норвежские диверсанты и британские парашютисты. Операцию по уничтожению цеха по производству тяжелой воды для создания атомной бомбы, некогда посчитали успешной. Спустя десятилетия выяснилось: диверсанты так ничего и не уничтожили. Это произошло в то время, когда русские переломили хребет фашистской гадине под Сталинградом.

История из Battlefield V - сказка об атомной бомбе

Атомная бомба для Третьего рейха

Попытки вермахта, получившие впоследствии наименование Uranverein — "Урановое общество", начались в 1939 году, когда физик-ядерщик германской армии Курт Дибнер (Kurt Diebner) начал исследовать потенциальные возможности применения расщепления ядра атома урана в военных целях.

К концу того же года известный немецкий физик-теоретик Вернер Гейзенберг (Werner Heisenberg) выразил уверенность в том, что цепные реакции ядерного деления и, следовательно, в конечном итоге ядерные бомбы возможны, но только в том случае, если у него будет доступ к достаточному количеству особого вещества, известного как тяжелая вода.

"В сентябре 1941 года мы увидели открывшийся перед нами путь, — вспоминал Гейзенберг. — Он вел нас к атомной бомбе".

Тяжелая вода

Располагая научным и производственным потенциалом, в Германии не существовало предприятий по производству тяжелой воды. Однако после того, как 9 апреля 1940 года немцы вторглись в Норвегию, в их руках оказалась гидроэлектростанция Веморк (Vemork), расположенная недалеко от города Рьюкан (Rjukan). Она в 1934 году стала первой в мире коммерческой установкой по промышленному производству тяжелой воды, или окиси дейтерия.

В оккупированной Норвегии, нацисты контролировали не только большую часть существующих мировых запасов тяжелой воды, но и единственный завод по ее производству в Европе. Вскоре, как полагала разведка наших западных союзников, Гейзенберг получит всё необходимое для заправки своей "урановой машины", а "Урановое общество" приблизится к созданию ядерного оружия.

Страх перед атомной бомбой у Гитлера стал движущей силой не только разработки собственных ядерных бомб — "Манхэттенского проекта", но и решимости уничтожить Веморк. Главный инженер фирмы Norsk Hydro ASA Брун, наладивший контакты с норвежским движением Сопротивления, попросил передать документы о секретных разработках в Лондон. В ноябре 1942 года британское Управление специальных операций (Special Operations Executive — SOE), которое отвечало за диверсии, инициировало планы по разрушению или уничтожению завода по производству тяжелой воды.

Британские диверсанты

Система германской ПВО в Норвегии не была оснащена радарными установками, а только звукоуловителями, поэтому десант доставили на двух планерах. Из-за сложных погодных условий и ошибок пилотов большинство командос разбились, оставшиеся в живых попали в плен и были расстреляны. После провала операции "Незнакомец" (Operation Freshman) было решено приступить к операции "Ганнерсайд" (Gunnerside). Пока они готовились, произошел разгром крупнейшей группировки вермахта и его союзников под Сталинградом.

В помощь норвежским диверсантам на парашютах сбросили шестерых английских подрывников, у каждого из которых имелась небольшая резиновая капсула с цианидом. Самоубийство спасало от пыток в застенках гестапо. Чтобы проникнуть на гидроэлектростанцию и электролизный завод, подходы к которым были заминированы, воспользовались узким тоннелем для электрического кабеля. При высадке не обошлось без курьезов.

"В соседней избушке диверсанты обнаружили две влюбленные норвежские парочки, которые коротали там выходной. Они бросились обратно в дом, внезапно обнаружив перед собой вооруженных до зубов солдат не существующей с 1940 года армии. Но и сами бойцы испытали не меньшее потрясение. Под прицелами автоматов парочки были водворены в дом; им приказали не выходить оттуда до следующего дня. Было видно, что они охотно выполнят такой приказ", — сообщает британский публицист Дэвид Ирвинг (David Irving).

В ночь на 27 февраля 1943 года двое подрывников и двое местных подпольщиков заложили взрывчатку в цеху концентрации тяжелой воды. Группа покинула объект до взрыва, который уничтожил возможность производства тяжелой воды, также вылилось более сотни галлонов бесценной жидкости.

Через неделю после диверсии в Лондон по радио передали: "Цех высокой концентрации в Веморке полностью уничтожен в ночь с 27 на 28 февраля. Группа Gunnerside ушла в Швецию. Поздравляем".

Цех тяжелой воды в целости и сохранности

Операцию Gunnerside посчитали самой успешной диверсионной акцией Второй мировой войны. В расчет не бралось, что в Веморке довольно быстро возобновили прежнюю работу. Производство водорода и тяжелой воды на заводе полностью было прекращено в 1971 году. Шесть лет спустя заброшенный завод уничтожили.

В сентябре 2017 года, в преддверии 75-летия операции Gunnerside, двое норвежских археологов Синдре Арнкверн (Sindre Arnkværn) и Лине Гриндкоса (Line Grindkåsa) из графства Телемарк приступили к раскопкам и изучению того, что могло остаться среди руин. Спустя несколько недель после начала работы группа проникла в подвал, где, к немалому удивлению, обнаружила, что помещение с тяжелой водой не повреждено и даже находится в очень хорошем состоянии.

Редактор: Елена Тимошкина
Темы диверсии норвегия третий рейх тяжелая вода ядерная бомба атомная бомба адольф гитлер вторая мировая война сохранение исторической правды
Новости
Украинская актриса: жители Донбасса не хотят в Украину
Минские силовики применили слезоточивый газ и стреляли в воздух
Собчак обнаружила пропажу паспорта благодаря СМИ
Собчак считает, что имеет право нарушать ограничения
Президент Армении знает, как преодолеть кризис в стране
Боярский возмущён беспределом на концерте Басты
В Санкт-Петербурге под колёсами БТР погиб мужчина
Шойгу - немцам: "Сто лет отмаливать, что сделали ваши предки"
Штурм уверена, что Королёва не выиграла от скандального пиара
Путин отругал чиновников за отсутствие шапок
Последние материалы
Шойгу - немцам: "Сто лет отмаливать, что сделали ваши предки"
Штурм уверена, что Королёва не выиграла от скандального пиара
История из Battlefield V - сказка об атомной бомбе
Путин отругал чиновников за отсутствие шапок
"Работать": Сечин дал совет бизнесу, как пережить пандемию
Лебедев заявил, что Тайсон был лучше Джонса
Кокорин рассказал об отношении к "Зениту"
Песков потерял квартиру в Москве и переехал в подмосковную глушь
Почему Армения не признала Карабах и не помогла ему
Бузова выписалась из больницы после инсульта
Популярное
Новости Армении
Пашиняна не устранят, пока не доделает грязную работу

Арман Бошян рассказал, что происходит в Армении после потери Карабаха, почему ни оппозиционеры и ни хозяева Пашиняна не хотят устранять его в данный момент. Что он должен сделать ещё?

Пашиняна не устранят, пока не доделает грязную работу
"Не таким, как 2020": астролог рассказала, каким будет 2021 год
Формула небес
"Не таким, как 2020": астролог рассказала, каким будет 2021 год
Общество
Российские пенсионеры получат двойную выплату в декабре
Российский шоу-бизнес
Критик Соседов объяснил, почему артисты поют под фонограмму
Игорь Буккер История из Battlefield V - сказка об атомной бомбе Игорь Буккер Василий Амирджанов Депутат посетовал на скромные запросы граждан Василий Амирджанов Инна Новикова Армяне и азербайджанцы должны вспомнить опыт мирного сосуществования в СССР Инна Новикова
Комментарии
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Шойгу - немцам: "Сто лет отмаливать, что сделали ваши предки"
Байден может развязать третью мировую с Россией и Ираном
Байден может развязать третью мировую с Россией и Ираном
"Людей в хорошее надо заманивать". Как поменять праздники на благо нации
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Почему экономику Украины хоронят седьмой год, а она жива
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Армяне и азербайджанцы должны вспомнить опыт мирного сосуществования в СССР
Джонс хочет встретиться с Силвой после боя с Тайсоном
Викторию Боню спасали врачи после её дня рождения в ОАЭ
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
"Людей в хорошее надо заманивать". Как поменять праздники на благо нации
Яна Рудковская доверила заботу о сыне своей маме
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Яна Рудковская доверила заботу о сыне своей маме
Отдать Крым без разговоров: ничего нового на Форуме свободной России
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников