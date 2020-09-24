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Автор Александр Шторм

Авиа-армада США и НАТО учебно разбомбила Россию

Американские летчики все вольготнее ощущают себя в небе рядом с границами России. Украина давно дала добро на пролет бомбардировщиков над своей территорией. Но именно такие  полеты проводятся впервые за всю историю отношений Украины с НАТО.

Авиа-армада США и НАТО учебно разбомбила Россию

Американские стратегические бомбардировщики B-52 Strstofortress прилетели на юг Одесской области. Для их сопровождения поднималась пара истребителей Су-27 дежурного звена Воздушных сил Украины, базирующегося на одесском аэродроме Школьный.

В районе дельты Дуная сканировала пространство «летающая тарелка» E-3CF системы АВАКС, а над Затокой барражировал заправщик Airbus KC2 Voyager ВВС Великобритании.

Специалисты отмечают, что летчики, летающие теперь  над украинскими городами, непрогнозируемы с точки зрения их дальнейших действий. К примеру, американский стратегический бомбардировщик Boeing B52-H Stratofortress, способный нести далеко не один термоядерный заряд, уже отработал над Одессой нанесение ракетно-бомбового удара.

По данным проекта PlaneRadar 23 сентября американский самолет «сымитировал ракетно-бомбовый удар над Одессой и ушел в воздушное пространство Румынии, не заходя в международное воздушное пространство».

Таким образом, становится понятно, зачем там ВВС в таком количестве.

Тот же бомбардировщик также произвел учебный ракетно-бомбовый удар по Белоруссии и Калининградской области, после чего быстро лег на обратный курс.

Впрочем, это заранее предполагали эксперты телеграм-канала "Оперативная линия" - написав еще до учений, что "после демонстрации своих возможностей в Арктике , авиационная группа Стратофортрессов В-52Н в количестве ЧЕТЫРЁХ бортов, два из которых уже вылетели из Англии, а ещё два вылетают в ближайшие полчаса". 

Военные эксперты подтвердили - "стратеги" отправилась отрабатывать задачи на полигонах западной части Украины и северо-западной части Чёрного моря по плану Украино-НАТОвского учения "Объединённые усилия 2020".

В канале "Военный обозреватель" дополнили, что над Чёрным морем сегодня работали:

  • самолёты радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint (ВВС США и Великобритании)
  • RC-135U Combat Sent ВВС США
  • противолодочный P-8A Poseidon
  • британский разведчик Sentinel R.1,
  • чешский самолёт-шпион
  • по одному заправщику от Турции и США.

А в небе над Киевом были замечены конвертопланы CV-22 Osprey с бойцами спецназа ВС США.

Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский посетил  учения "Объединенные усилия-2020" в Николаевской области. При этом в время визита главы государства... не сработал хваленый американский ПТРК FGM-148 Javelin, что уже подтвердил Валерий Залужный, командующий войсками оперативного командования "Север".

В рамках проходящих в Украине учений "Объединенные усилия-2020" также отработана быстрая переброска совместных группы Сил специальных операций ВС Украины и американского спецназа.

Потому характерные полеты американцев вблизи российских границ нельзя оставлять без внимания.

Темы крым ядерный удар бомбардировщик b-52
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