Германия: военщина заигрывает с нацистами

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр сделала выводы после неудач в деле расследования ячеек правых экстремистов среди элитных подразделений бундесвера и отправила шефа военной контрразведки (МАД) Кристофа Грамма во временную отставку.

Глава военной контрразведки МАД

Юрист Кристоф Грамм (Christof Gramm), который возглавлял военную контрразведку Германии (Militärische Abschirmdienst, MAD) с 2015 года, официально отправлен на пенсию. В конце прошлой недели министр обороны прибыла в кельнскую штаб-квартиру МАД, где имела долгую беседу с ее руководителем. Кристоф Грамм — третье гражданское лицо, возглавившее ведомство военной контрразведки.

В последние предшествующие месяцы МАД неоднократно критиковали в немецких СМИ из-за неудач, связанных с поиском солдат, которые разделяют правую экстремистскую идеологию, и расследованием существования в бундесвере ячеек неонацистских сетей. С точки зрения министра и ее заместителей, спецслужбы слишком вяло занимались расследованиями.

При этом фрау министр высоко оценила реформы, проведенные Граммом для борьбы с правыми экстремистами в бундесвере. Однако оба согласились с тем, что предстоящая перестановка в руководстве военной контрразведки знаменует собой новую веху, "которая потребует дополнительных усилий и динамизма".

"Этот новый этап также следует сделать видимым и в кадровом изменении", — заявил немецкому информационному агентству DPA источник в Министерстве обороны.

После нападения на редакцию Charlie Hebdo в 2015 году Грамм предупредил, что исламистов также могут готовить в бундесвере:

"Мы видим риск того, что площадка бундесвера может быть использована в качестве тренировочного лагеря для воинствующих исламистов".

Виноваты неонацисты

На беду герра Грамма, в террористы попали не просто военнослужащие бундесвера, но спецназовцы из Kommando Spezialkräfte (KSK). На конфиденциальном заседании Комитета по обороне представители Министерства обороны сообщили, что в настоящее время сотрудники МАД подозревают в принадлежности к неонацистам 712 человек, только в минувшем августе количество подозреваемых — с 638 человек — возросло на десять процентов.

В последнее время в адрес руководства МАД сыпались, среди прочего, обвинения в том, что оно не использовало все доступные им способы получения разведывательных данных, как слежка или сбор информации от секретной агентуры, для выявления правых экстремистов в войсках. Сообщалось, что в до сих пор неопубликованном отчете парламентского контрольного органа, ответственного за секретные службы, упоминались и другие структурные недостатки.

Ведомство военной контрразведки должно более тесно, чем раньше, сотрудничать с Федеральным управлением по защите Конституции (BfV) и Федеральным управлением уголовной полиции (BKA) для повышения его эффективности в искоренении неонацистских ячеек в бундесвере.

Некоторые политики от фракции СДПГ на сто процентов не доверяют контрразведчикам. В течение нескольких недель они спорили, должно ли руководство МАД в будущем иметь полный доступ к информационной системе, которую использует Управление по защите Конституции.

Партия "Зеленых" призвала к продвижению реформы военной контрразведки после отставки Грамма. "После череды провалов и странных происшествий освобождение от должности было неизбежным", — приводит высказывание члена парламентского комитета по контролю над "Зелеными" Константина фон Нотца (Konstantin von Notz) немецкое издание "Шпигель".

Хотя он не сомневается в персональной добросовестности получившего отставку Грамма, по его мнению, министр обороны принуждена была сделать ход, поскольку оказалась в положении цугцванг. Напомним нашему читателю, что немецкое слово Zugzwang, вошедшее в другие европейские языки в качестве шахматного термина, на языке оригинала всегда несет значение — оказаться в невыгодном положении.

Лучшее впереди

"Скоро станет ясно, кто возглавит МАД, тем более в этой ситуации не должно быть никакой отложенной партии", — подытожил свои рассуждения в шахматных терминах эксперт по разведке.

Чистки могут коснуться и верхушки сил специального назначения КСК. Несмотря на заверения, что большая часть коммандос, как и солдаты бундесвера, законопослушные бундесбюргеры, министр обороны Германии Крамп-Карренбауэр полагает, что "КСК не может сохранять свое нынешнее устройство", потому что существует "нездоровое понимание некоторыми руководителями, что такое элитные воинские подразделения", включая проблемы с правым экстремизмом, а также "слишком небрежное обращение" с боеприпасами.