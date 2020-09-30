Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Александр Шторм

Названы условия участия России в войне за Карабах

Конфликт в Нагорном Карабахе России проигнорировать не удастся, так как существует договор о коллективной безопасности (ОДКБ).

Названы условия участия России в войне за Карабах

Как сообщил военный обозреватель, полковник в отставке Дмитрий Литовкин, в том случае, если турецкий истребитель F-16 сбил армянский самолет Су-25, то Россия будет втянута в конфликт в Нагорном Карабахе в рамках этого договора. Также России придется вмешаться, если будет угроза базе в Гюмри или границам СНГ.

Ранее сообщалось, что турецкий истребитель F-16 сбил армянский самолет Су-25, но в Турции и Азербайджане опровергли эти сообщения. Литовкин пояснил, что "если турецкие военные присутствуют на территории Азербайджана и уничтожают самолеты Армении, это автоматически втягивает Россию в военное противостояние с союзниками — Азербайджаном и Турцией"

По его словам, радоваться нечему, потому что в любой момент ситуация может выйти из-под контроля. Если грянет реальный инцидент, который потребует от Москвы каких-то действий, будет крайне сложно принять какое-то осмысленное решение с нормальными перспективами.

Разумеется, пока нельзя говорить о вступлении России в конфликт, так как информация о сбитом самолете не является стопроцентно достоверной. А учтонить сейчас у коллег возможности нет, поскольку в интересах министерств обороны информация не передается дальше границ страны. "Хотя у меня есть и в Армении, и в Азербайджане знакомые, которые занимаются журналистикой", — посетовал Литовкин.

Напомним, 27 сентября обострился давний конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Турция моментально выступила на стороне Азербайджана. Глава МИД республики Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова поддержать Баку как за столом переговоров, так и на поле боя.

Роль России пока заключается в попытках поиска возможностей для диалога сторон. Премьер Армении и президент Азербайджана в эфире программы "60 минут" прокомментировали конфликт в Нагорном Карабахе.

Главное в этих комментариях обозначил телеграм-канал RT на русском:

  • Ильхам Алиев назвал адекватным ответ Баку на "агрессию в Карабахе", отметив, что "с азербайджанской стороны погибли 11 мирных жителей, в том числе двое детей, есть жертвы среди военнослужащих";
  • Никол Пашинян заявил, что Турция фактически вовлечена в конфликт в Карабахе и "местами турецкие высокопоставленные лица даже руководят военными действиями";
  • Алиев опроверг сообщения об участии Турции в конфликте с Ереваном и назвал подобные слухи "фейк ньюз";
  • Пашинян заявил об угрозе существованию армянского народа и призвал мировое сообщество осудить действия Баку и Анкары и заставить Турцию "уйти с Южного Кавказа";
  • Алиев назвал требования Армении в переговорах по Карабаху неприемлемыми: "Армянский премьер-министр публично заявляет, что Карабах — это Армения и точка. В таком случае о каком переговорном процессе может идти речь?";
  • Пашинян заявил, что участие турецких самолётов в конфликте в Карабахе — это состоявшийся факт;
  • Алиев заявил, что Турция оказывает Азербайджану только моральную поддержку.

"Армии враждующих государств перестанут существовать как боевые соединения" в случае любых враждебных действий в отношении российской военной базы в Гюмри", — об этом неофициально было сообщено обеим сторонам — сообщил источник в Генштабе Армении, чьи заявления подтверждает источник в Совбезе Азербайджана.

Напомним, что ранее источники в дипломатической среде напомнили:

"Единственное условие для немедленного применения Россией военной силы в конфликте Еревана и Баку (кроме обращения Армении и соответствующего коллегиального решения глав ОДКБ) — это угроза российской базе в Гюмри, ее контингенту или гражданам РФ".

Темы карабах нагорный карабах армяно-азербайджанский конфликт
Новости Все >
Комары способны выжить без критически важного гена
"Спартак" поднял предложение по Хюсаю до 8 млн
На Камчатке медведь разбил голову московской туристке
В Берлине хотят побыстрее ввести санкции против Лукашенко
У птерозавров была гладкая кожа - палеонтологи
Врач высказался против разгрузочных дней с монодиетой
Макрон пообщался с Тихановской. Это было ему выгодно?
РФС не будет останавливать чемпионат и запрещать матчи со зрителями
Искусственный интеллект будет выявлять одиноких людей по речи
"Зенит" о жеребьёвке ЛЧ: "Нас боятся больше "Севильи", "Порту" и "ПСЖ"
Последние материалы
"Зенит" о жеребьёвке ЛЧ: "Нас боятся больше "Севильи", "Порту" и "ПСЖ"
Пойдут все: на Украине опять пообещали "марш на Крым"
Мельница заблуждений: Что значит "кенгуру"?
"Динамо" временно тренирует бывший помощник Клоппа
Генетики обнаружили у левшей более 40 особых генов
Ольга Бузова рассказала о своих детских травмах
Пятеро игроков РПЛ вызваны в сборную Швеции на матч с Россией
Рассекречены параметры объединения РФ и Белоруссии
Юлия Меньшова: "Окончательно мимикрирую под маму Дяди Фёдора"
Директор магазина автозапчастей на протяжении года крал деньги из кассы
Популярное
Мир. Новости мира
Зеленский выдвинул "сумасшедший" ультиматум польскому президенту

Владимир Зеленский поставил президенту Польши ультиматум: восстановить захоронение "воинов УПА".

Зеленский выдвинул "сумасшедший" ультиматум польскому президенту
Нейросеть нарисовала портреты Пугачёвой и Ротару без пластики
Российский шоу-бизнес
Нейросеть нарисовала портреты Пугачёвой и Ротару без пластики
Экспертное мнение
В воскресенье в Минске был очередной акт надоевшего всем карнавала
Новости футбола
Шейдаев ответил Мхитаряну по ситуации в Нагорном Карабахе
Василий Амирджанов В "Силовичке" детей научат Родину любить Василий Амирджанов Игорь Буккер Германия: военщина заигрывает с нацистами Игорь Буккер Любовь Степушова Турция начала войну в Карабахе. Что делать России? Любовь Степушова
Комментарии
Во сколько России обойдется война в Карабахе
Дегтярёв предположил причину паводков в Хабаровском крае
Дегтярёв предположил причину паводков в Хабаровском крае
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Потеряем ли мы газопровод из-за Навального
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
Подтверждено согласие США признать Крым в 2014 году
В Китае начали увольнять за использование гаджетов Apple
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
Потеряем ли мы газопровод из-за Навального
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Потеряем ли мы газопровод из-за Навального
Во сколько России обойдется война в Карабахе
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников