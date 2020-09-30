Названы условия участия России в войне за Карабах

Конфликт в Нагорном Карабахе России проигнорировать не удастся, так как существует договор о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как сообщил военный обозреватель, полковник в отставке Дмитрий Литовкин, в том случае, если турецкий истребитель F-16 сбил армянский самолет Су-25, то Россия будет втянута в конфликт в Нагорном Карабахе в рамках этого договора. Также России придется вмешаться, если будет угроза базе в Гюмри или границам СНГ.

Ранее сообщалось, что турецкий истребитель F-16 сбил армянский самолет Су-25, но в Турции и Азербайджане опровергли эти сообщения. Литовкин пояснил, что "если турецкие военные присутствуют на территории Азербайджана и уничтожают самолеты Армении, это автоматически втягивает Россию в военное противостояние с союзниками — Азербайджаном и Турцией"

По его словам, радоваться нечему, потому что в любой момент ситуация может выйти из-под контроля. Если грянет реальный инцидент, который потребует от Москвы каких-то действий, будет крайне сложно принять какое-то осмысленное решение с нормальными перспективами.

Разумеется, пока нельзя говорить о вступлении России в конфликт, так как информация о сбитом самолете не является стопроцентно достоверной. А учтонить сейчас у коллег возможности нет, поскольку в интересах министерств обороны информация не передается дальше границ страны. "Хотя у меня есть и в Армении, и в Азербайджане знакомые, которые занимаются журналистикой", — посетовал Литовкин.

Напомним, 27 сентября обострился давний конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Турция моментально выступила на стороне Азербайджана. Глава МИД республики Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова поддержать Баку как за столом переговоров, так и на поле боя.

Роль России пока заключается в попытках поиска возможностей для диалога сторон. Премьер Армении и президент Азербайджана в эфире программы "60 минут" прокомментировали конфликт в Нагорном Карабахе.

Главное в этих комментариях обозначил телеграм-канал RT на русском:

Ильхам Алиев назвал адекватным ответ Баку на "агрессию в Карабахе", отметив, что "с азербайджанской стороны погибли 11 мирных жителей, в том числе двое детей, есть жертвы среди военнослужащих";

Никол Пашинян заявил, что Турция фактически вовлечена в конфликт в Карабахе и "местами турецкие высокопоставленные лица даже руководят военными действиями";

Алиев опроверг сообщения об участии Турции в конфликте с Ереваном и назвал подобные слухи "фейк ньюз";

Пашинян заявил об угрозе существованию армянского народа и призвал мировое сообщество осудить действия Баку и Анкары и заставить Турцию "уйти с Южного Кавказа";

Алиев назвал требования Армении в переговорах по Карабаху неприемлемыми: "Армянский премьер-министр публично заявляет, что Карабах — это Армения и точка. В таком случае о каком переговорном процессе может идти речь?";

Пашинян заявил, что участие турецких самолётов в конфликте в Карабахе — это состоявшийся факт;

Алиев заявил, что Турция оказывает Азербайджану только моральную поддержку.

"Армии враждующих государств перестанут существовать как боевые соединения" в случае любых враждебных действий в отношении российской военной базы в Гюмри", — об этом неофициально было сообщено обеим сторонам — сообщил источник в Генштабе Армении, чьи заявления подтверждает источник в Совбезе Азербайджана.

Напомним, что ранее источники в дипломатической среде напомнили: