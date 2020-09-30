Конфликт в Нагорном Карабахе России проигнорировать не удастся, так как существует договор о коллективной безопасности (ОДКБ).
Как сообщил военный обозреватель, полковник в отставке Дмитрий Литовкин, в том случае, если турецкий истребитель F-16 сбил армянский самолет Су-25, то Россия будет втянута в конфликт в Нагорном Карабахе в рамках этого договора. Также России придется вмешаться, если будет угроза базе в Гюмри или границам СНГ.
Ранее сообщалось, что турецкий истребитель F-16 сбил армянский самолет Су-25, но в Турции и Азербайджане опровергли эти сообщения. Литовкин пояснил, что "если турецкие военные присутствуют на территории Азербайджана и уничтожают самолеты Армении, это автоматически втягивает Россию в военное противостояние с союзниками — Азербайджаном и Турцией"
По его словам, радоваться нечему, потому что в любой момент ситуация может выйти из-под контроля. Если грянет реальный инцидент, который потребует от Москвы каких-то действий, будет крайне сложно принять какое-то осмысленное решение с нормальными перспективами.
Разумеется, пока нельзя говорить о вступлении России в конфликт, так как информация о сбитом самолете не является стопроцентно достоверной. А учтонить сейчас у коллег возможности нет, поскольку в интересах министерств обороны информация не передается дальше границ страны. "Хотя у меня есть и в Армении, и в Азербайджане знакомые, которые занимаются журналистикой", — посетовал Литовкин.
Напомним, 27 сентября обострился давний конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Турция моментально выступила на стороне Азербайджана. Глава МИД республики Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова поддержать Баку как за столом переговоров, так и на поле боя.
Роль России пока заключается в попытках поиска возможностей для диалога сторон. Премьер Армении и президент Азербайджана в эфире программы "60 минут" прокомментировали конфликт в Нагорном Карабахе.
Главное в этих комментариях обозначил телеграм-канал RT на русском:
"Армии враждующих государств перестанут существовать как боевые соединения" в случае любых враждебных действий в отношении российской военной базы в Гюмри", — об этом неофициально было сообщено обеим сторонам — сообщил источник в Генштабе Армении, чьи заявления подтверждает источник в Совбезе Азербайджана.
Напомним, что ранее источники в дипломатической среде напомнили:
"Единственное условие для немедленного применения Россией военной силы в конфликте Еревана и Баку (кроме обращения Армении и соответствующего коллегиального решения глав ОДКБ) — это угроза российской базе в Гюмри, ее контингенту или гражданам РФ".
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