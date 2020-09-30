Андрей Чупрыгин: заявление Шойгу об уничтожении ИГ - пропагандистское

Заявление Сергея Шойгу о том, что террористическая организация "Исламское государство"* перестала существовать, ничего не имеет общего с реальностью, считает эксперт Андрей Чупрыгин.

Боевиков, которые присягнули запрещенному ИГИЛ и готовили теракты в РФ, ликвидировал спецназ ФСБ

Победные реляции Шойгу

В статье для газеты "Красная звезда" министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что международная террористическая организация "Исламское государство" (ИГ или ИГИЛ)* в Сирии перестала существовать.

"ИГИЛ окончательно разгромлен. Более того, можно со всей уверенностью говорить о том, что всему международному террористическому подполью нанесен существенный урон", — отметил Шойгу.

Что-то изменилось за полгода?

В феврале этого года глава Контртеррористического управления ООН Владимир Воронков сообщил, что после утраты контроля над территорией в Сирии в марте прошлого года и смены руководства, ИГИЛ по-прежнему представляет угрозу, в том числе в глобальном масштабе.

"Связанные с ИГИЛ иностранные боевики-террористы и сторонники ИГИЛ будут и впредь представлять собой террористическую угрозу в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе — угрозу, масштабы которой во много раз больше, чем в случае с "Аль-Каидой" после 2002 года, учитывая гораздо большее число связанных с ИГИЛ лиц", — говорится в докладе Генерального секретаря.

Как сказал "Правде.Ру" старший преподаватель Школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин, за полгода не могло произойти ничего кардинального.

ИГИЛ никуда не делся

По его словам, Шойгу сделал политическое заявление, чтобы показать, что это не Дональд Трамп победил ИГИЛ (о чем он заявил), "а это мы победили ИГ". Однако с реальностью это не имеет ничего общего, сказал эксперт.

"Это не имеет ничего общего с реальной объективной действительностью, потому что ИГИЛ потерял территорию, но продолжает существовать, функционировать и наносить определенные, пусть точечные и небольшие, но удары на территории Сирии. И если вы откроете последнюю по дате карту в интернете, то там совершенно четко определены анклавы, которые находятся под контролем разрозненных группировок, относящихся к ИГ", — сказал Андрей Чупрыгин.

По его словам, эта организация сохранила горизонтальную структуру — до сих пор функционируют крупные организации, которые ей присягали на верность. Этот та же "Боко Харам"* в Нигерии.

Эксперт предположил, что ИГ может сменить название и как бы "возродиться".

"Вспомните "Джебхат ан-Нусра"*, которая стала теперь "Тахрир аш-Шам"*. Но это была "Джебхат ан-Нусра". Это одни и те же ребята, одни и те же люди, одни и те же задачи, одни и те же убеждения", — заключил Андрей Чупрыгин.

Добавим, что эта террористическая организация продолжает "работать" в Сирии и убивать мирных жителей и атаковать российских военнослужащих, и она не менее кровожадна, чем ИГИЛ.

Время ли министру обороны РФ публиковать победные реляции?

* Запрещенная в России террористическая организация.

Читайте по теме: Шойгу рассказал о работе российских военных в Сирии

Алексей Леонков рассказал, нужны ли России военные базы в Иране

Кто, за что и за кого воюет в Ливии?