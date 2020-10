Может ли мир наказать РФ за "отравление Навального"?

Россия не получит новых санкций на основании выводов ОЗХО касательно Алексея Навального, считают эксперты. Однако, это не факт.

Как пояснил бывший член комиссии ООН по биологическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин, после оглашения результатов анализов блогера Алексея Навального Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) Россия избежит новых санкций.

По его словам, такие доказательства не примет не один суд в мире. Никулин также рассказал, почему обнаруженное вещество не попало в список ОЗХО — даже боевой "Новичок" состоит из нескольких компонентов, каждый из которых может быть не токсичен или слабо токсичен в отдельности.

Таким образом, прозвучал вывод о том, что Алексей Навальный был якобы отравлен разновидностью нервно-паралитического вещества "Новичок", которая не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия.

"Действительно: This cholinesterase inhibitor is not listed in the Annex on Chemicals to the Convention. Но мало того, вашбродь: не только не значится, но и не работает — как мы все сегодня и увидели", — отметили авторы телеграм-канала "Русский сыч".

"Россия никому ничего не должна: ни Германии, ни другим странам, которые безапелляционно и бездоказательно утверждают, что Россия якобы виновна в "отравлении" Навального. Нам не в чем перед ними оправдываться, и мы не собираемся делать это", — заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

"И даже несмотря на пресс-релиз ОЗХО, Навальный продолжает нагло врать, утверждая, что в его анализах обнаружено "боевое отравляющее вещество класса "Новичок", — отмечают в тк Илья Ремесло

"Сравните слова ОЗХО "структурно схожее вещество" (кстати, насколько схожее? на 10 процентов, на 50 или на 70?) со словами Навального "вещество из класса Новичок".

"Ведь есть разница, не правда ли? Например, ингибитором холинэстеразы является дихлофос, и он тоже структурно схож со многими веществами. Ингибиторами также являются различные медицинские препараты, и прочие вещества", — пишут эксперты.

И самая неприятная для Навального новость — что это вещество не включено в список запрещенных, не идентично найденному в Солсбери, и ничто не указывает на факт его производства Россией.

Юридически установлено: Навальный не был отравлен химическим оружием, как пытались нас убедить. Это вещество может быть чем угодно, но это — не "Новичок" и не химическое оружие, поскольку все оно охватывается протоколами к Конвенции.

А раз вещество не включено в список запрещенных, то говорить о нарушении Конвенции о запрете химоружия невозможно. Следовательно, любые санкции, которые так хотят принять против России, будут полностью незаконными.