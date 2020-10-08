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Автор Антон Куликов

На "задворках России": Киев предложил Лондону создать базу у российских границ

Украина не против того, чтобы британские вооруженные силы обзавелся базой в Николаевской области. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Как к этому относиться?

На "задворках России": Киев предложил Лондону создать базу у российских границ

Украинский министр предлагает построить базу

В интервью Би-би-си накануне визита президента Украины в Великобританию Кулеба заявил, что не против постоянного размещения британских войск на украинской территории. "Если они там десантируются и останутся, мы тоже не будем возражать. С первого дня российской агрессии Британия была рядом и оказывала практическую поддержку, и не только в военном плане", — сказал министр.

Речь про 450 британских десантников, которые прибыли в сентябре с вооружением и техникой в Николаевскую область для учений "Объединенные усилия — 2020". Это крупнейшие для Украины маневры с иностранным участием за последние 20 лет. В министерстве обороны Соединенного королевства тогда тоже отметили знаменательное событие твитом про то, что десантники высадились "на заднем дворе России".

В Киеве если и обиделись, то виду не подали. А даже наоборот — министр иностранных дел вообще пригласил британцев остаться.

Но кроме гипотетической военной базы власти Украины планируют и нечто куда более реальное. Владимир Зеленский в ходе визита в Великобританию сообщил, что планируется подписание меморандума о развитии военно-морского флота.

Кредит на военно-морскую мощь Украины

"Важный стратегический документ, будем на военно-морской базе, подпишем этот меморандум на сумму 1,25 млрд фунтов стерлингов. Мы все верили в то, что снова появится военно-морской флот в Украине и, наконец, это первый такой мощный шаг", — сообщил Зеленский.

Конечно, со стороны Лондона это не благотворительный шаг. Мощь украинского флота будет коваться на британских верфях.

Издание "Страна.ua" сообщило, что речь идет о кредите сроком на десять лет. Эти средства будут пущены на финансирование восьми ракетных катеров. Два из них полностью построят на британских верфях, в работах над остальными должны будут принять участие специалисты из Великобритании.

То есть, по сути, Украина на британские деньги купит британские катера. Обычная, в общем, практика — другие страны тоже так делают. И наверное, это можно это именовать и "мощным шагом"…

Если сделка по покупке катеров представляется вполне реальной, то вот насчет базы вопрос открытый. Нельзя исключать, что это такая форма лести Лондону. Ну и желание позлить Россию, куда же без этого...

Великобритания, может быть, и могла бы создать базу. Но все же есть сомнения, что это будет сделано в условиях недостаточного финансирования основных военных программ самого Соединенного королевства.

Твиты о высадке десантников на "задворках России" все же куда менее затратное дело, чем создание постоянно действующей базы неподалеку от российских границ.

Темы дмитрий кулеба владимир зеленский
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