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Автор Александр Шторм

Зачем НАТО тайно отработало ядерную войну с РФ

Пресса ЕС сообщила о том, что Германия и НАТО тайно отрабатывают ядерную войну. На практике это выглядит как отработка защиты территории альянса с применением крайне опасного оружия.

Зачем НАТО тайно отработало ядерную войну с РФ

Как пишет издание Bild, "в ходе маневров "Стойкий полдень", традиционно проходящих в октябре, отрабатывается, в частности, безопасная доставка американских ядерных боеприпасов от подземных хранилищ до самолетов и их размещение там. Однако в ходе учений полеты будут осуществляться без бомб".

Эксперты в своем материале задаются вопросом, от кого немцы вознамерились защищаться подобным образом. Сегодня американское ядерное оружие хранится в Германии, Бельгии, Нидерландах и Турции, напоминает издание.

По данным телеграм-канала ЦАТУ, ВВС Германии вместе с партнерами по НАТО действительно отрабатывают сценарий начала атомной войны

По информации агентства DPA, проходили секретные учения под названием Steadfast Noon ("Непоколебимый полдень"), во время которых отрабатывались использование самолетов с ядерным оружием. Маневры прошли на авиабазе в населенном пункте Нёрфених (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия).

Одновременно в Бюхеле (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) прошли учения Resilient Guard ("Стойкий страж"), во время которых ВВС Германии отрабатывают сценарии оборонительных действий, предполагающие нападение потенциального противника.

Именно DPA напрямую говорит о том, что на базе в Бюхеле до сих пор хранятся до 20 американских ядерных боеголовок типа B61, которые остаются в рамках стратегической концепции НАТО по устрашению потенциальных противников.

Напомним, еще летом стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress ВВС США, носители ядерного оружия, отработали нанесение ракетных ударов по российским военным объектам на территории Крыма и юга РФ. Причем делали они это из воздушного пространства Украины.

"В целом с приставкой Steadfast проводятся разные маневры на отработку взаимодействия командных структур. Ядеркой дело не ограничивается. Гуглим Steadfast Fount, Steadfast Indicator, Steadfast Jazz, Steadfast Jupiter-Jackal и поднимаем разоблачения агрессивных планов альянса на новые, более лучшие высоты", — пояснил ситуацию автор проекта "Кот Крамника".

"Все это происходит на фоне продолжающейся дискуссии вокруг замены носителя ядерного оружия в вундерлюфте Люфтваффе, да и вообще по поводу нахождения этих самых американских бомб семейства B61 на оккупированной территории Германии. Как говорится, сдерживатель должен быть убедительным, и есть большие сомнения, что кого-то (т.е. Россию) можно реально испугать вот этими вот штуками. А вот раздражитель серьезный",- пишут авторы проекта "Ватфор".

"У американских партнеров примерно сейчас как раз начинаются очередные учения СЯС Global Thunder, B-52H красиво построились на ВПП и тренируются летать на перезарядку крылатых ракет. Думается, и отечественная традиционная осенняя игра в ядерную войну не за горами",- заключают они.

Темы пентагон учения нато ядерная война
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