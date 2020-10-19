"Можно обстреливать Москву": в США рассказали о проекте SLRC

Президент США Дональд Трамп уже неоднократно хвастался ранее невиданными образцами оружия, которым завидуют все, а особенно Россия и Китая. Помимо трамповской "супер-пупер-ракеты" в США ведут разработку "супер-пупер-пушки". Которая, как сказано в статье издания Popular Mechanics, сможет "обстреливать Москву".

Что за "супер-пупер-пушка"

Речь идет о проекте перспективного орудия Strategic Long Range Cannon (SLRC). О нем стало известно в прошлом году. До 2023 году на военном полигоне Юма в Аризоне планируется провести серию испытаний, по итогам которых и будет решено, примут ли орудие на вооружение.

В статье Popular Mechanics предполагается, что в случае принятия SLRC на вооружение в США может возродиться класс кораблей, аналогичный так и не построенным в годы Второй мировой войны линкорам типа "Монтана".

"Из Северного моря "Монтана" могла бы обстреливать цели на западе России и даже саму Москву. Одна "Монтанa" в Индийском океане может быть нацелена на большую часть Пакистана, Афганистана, Ирана, Йемена и Сомали. В Тихом океане "Монтана", находящаяся в безопасности за Японией, могла бы накрывать всю Северную Корею и даже Пекин и Шанхай", — говорится в статье.

Кроме того, не исключено, что подобные орудия будут размещены в Польше, Прибалтике или Корее. С их помощью предполагается пробивать бреши в обороне противника для беспрепятственного продвижения наземных сил. Огонь предполагается вести со "стратегических" позиций, недосягаемых для ответного удара.

В феврале этого года рисунок SLRC и реактивного снаряда для нее были представлены на американо-британской конференции US-UK Modernization Demonstration Event. Согласно представленным там материалам, дальность стрельбы пушки составляет свыше 1000 морских миль (1852 км). Предполагается, что высокоточный активно-реактивный снаряд орудия имеет двухступенчатый реактивный двигатель.

Разработки прошлого

В самой идее дальнобойной суперпушки, конечно, ничего нового нет. Первоначально на этом поприще большие достижения были у немцев. В время Первой мировой войны из орудия "Колоссаль" обстреливали Париж. В 1942 году из пушки "Дора" вели огонь по укреплениям Севастополя.

Однако нельзя сказать, что применение этих орудий позволило немцам добиться хоть сколько-нибудь заметного успеха. Применение подобных орудий было делом чрезвычайно дорогостоящим и трудозатратным.

Но от проектов по созданию суперорудий не отказались и после Второй мировой войны. В США, например, в 1960-х годах велись работы в рамках проекта HARP (High Altitude Research Project — Программа высотных исследований). В рамках проекта предполагалось создание орудий, который могли бы сбивать советские спутники.

В 1967 году программу закрыли. Но одного из ведущих инженеров проекта, канадца Джеральда Булла впоследствии нанял Саддам Хусейн. Булл работал в Ираке над проектом суперпушки "Вавилон". В марте 1990 года Джеральд Булл был убит в Брюсселе. Проект реализован не был.

Отметим, что пока о проекте SLRC мало что известно. Информацию о нем выдают крайне дозированно, что неудивительно — и, конечно, дает больше пространства для фантазий на этот счет.

Нельзя исключать и того, что таинственное орудие "прикрывает" собой еще какой-нибудь проект, куда более перспективный с точки зрения Пентагона. А пока можно и рассказами про "супер-пупер-пушку" потешить почтенную публику.