Генерал ВСУ назвал главные проблемы армии Украины

Украинская армия должна в перспективе стать местом воспитания патриотизма. Для этого нужны конкретные шаги, приближающие страну в НАТО. Такими противоречивыми сентенциями отметился генерал Вооруженных сил Украины, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос.

В интервью изданию "Обозреватель" Кривонос выразил мнение, что украинской армии необходимо существенно нарастить арсенал боеприпасов, а главное — поднять армейский боевой дух. Поскольку за много лет набралось огромное количество разочарованных военнослужащих, государство признало наконец проблему.

Но причины этого анализируются крайне однобоко. По мнению генерала, все проблемы в армии возникают по факту отсутствия информационной политики со стороны руководства страны. И, разумеется, виноваты пророссийские каналы, подающие информацию частично или в искаженном виде.

Кривонос подчеркнул, что основная проблема армии — якобы затяжная война с Россией. Украинские военные "ждут, когда будет дана команда, чтобы начать наступление". Политические нюансы их при этом волнуют мало. Но "если в 2014 году у нас была наступательная тактика, то с 2015 года — уже оборонительная", — пояснил он.

Идея о том, что якобы Зеленский ждет удачного комплексного политического, международного, военного момента для того, чтобы идти в наступление, вовсю используется военными Украины.

Кривонос отдельно подчеркнул, что современная война — это не война танков и прямых лобовых атак. Опыт войны на Кавказе в очередной раз показал, что современная война — это, в первую очередь, война средств разведки, средств поражения.

"Противовоздушная оборона, авиация, радиоэлектронная борьба, средства разведки — это то, что позволяет сохранить человеческие жизни и нанести максимальный урон врагу, не теряя своих людей", — заявил генерал.

Что касается движения страны в Альянс, то это вопрос политиков. Военные со своей стороны давно демонстрируют готовность, и уже сейчас Украина имеет военную часть, которая прошла долгую процедуру сертификации и имеет право заступать на боевое дежурство в составе Сил спецопераций НАТО.

Но с экономической точки зрения понятно, что нужны вложения, поскольку оборонно-промышленный комплекс страны давно надо было бы уже переводить на ту технику, которую использует НАТО, переходить на натовские стандарты вооружения, начиная от калибра стрелкового оружия и заканчивая средствами связи. Кривонос отмечает, что только так будет понятно, что Украина настроена серьезно.

По его словам, необходимо, чтобы власть страны изменила подходы к этим вопросам. "Если бы было принято политическое решение, мы могли бы уже в этом году иметь патронный завод под калибры и стрелковое оружие натовского стандарта. К сожалению, политическое решение тогдашнего офиса президента не было принято. Это было: дайте нам деньги, а со всем остальным мы сами разберемся", — сетовал украинский генерал.

Он также добавил, что страна своими руками подорвала боеспособность армии в 2012–2013 годах, когда Вооруженные силы ежедневно пускали в воздух сотни, десятки тысяч реактивных снарядов, просто в пустоту. Определенное количество боезапаса было попросту угроблено на взорванных по халатности складах.

А только наличие адекватного боезапаса будет " четко давать понимание врагу, что к нам не надо лезть, у нас не закончатся боеприпасы на третий день войны". Кривонос пояснил, что это — важнейший вопрос территориальной обороны, "которая также значительно усилит нашу обороноспособность в отношении достойного ответа врагу на его агрессивные желания захватить нашу территорию". В общем, подход украинских военных никакими прорывными новациями не блеснул — все те же выводы и тот же вектор, что и пять лет назад.