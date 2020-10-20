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Автор Любовь Степушова

Эксперт рассказал, как Совбез РФ отреагирует на предложения Минфина по сокращению средств на содержание армии

Предложения Минфина по сокращение средств на содержание армии, если и будут приняты, то лишь в той степени, которая не затронет национальные интересы России, считает военный эксперт Андрей Кошкин.

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Минфин предлагает сократить расходы на содержание армии

Как сообщила газета "Известия", Министерство финансов подготовило предложения по оптимизации расходов на вооруженные силы. Одно из предложений заключается в сокращении штатной численности военнослужащих на 10%. По данным газеты, речь идет примерно о 100 тыс. должностей.

Минфин предлагает сократить число свободных вакансий и перевести на гражданскую службу тех, чья деятельность не связана с выполнением боевых задач: медиков, преподавателей, кадровиков, финансистов, юристов и тыловиков.

Так же есть предложения:
-увеличить срок службы до права на "военную ипотеку": офицерам до пяти лет после окончания вуза, а не сразу после учебы, солдатам или сержантам-контрактникам — с трех до восьми лет службы.

-увеличить срок выслуги, необходимый для начисления пенсии, с 20 лет с учетом обучения в военном вузе до 25 лет — без учета времени учебы;

-увеличить сроки носки вещей или заменить их выдачу денежной компенсацией;

-обязать военнослужащих при досрочном расторжении контракта возмещать стоимость формы "пропорционально сроку носки";

-исключить из законодательства норму о ежегодном увеличении военной пенсии на 2% сверх уровня инфляции;

Безопасность России в приоритете

Как сказал "Правде.Ру" военный эксперт, полковник запаса Андрей Кошкин , каждое ведомство выполняет функции: министерство финансов ищет возможность, как сэкономить, а Минобороны, как поддержать боеготовность.

"Министерство обороны совершенно верно исходит из той геополитической конфигурации, которая сегодня складывается, она весьма непростая. Сегодня Соединенные Штаты Америки и их союзники решают свои проблемы с позиции силы и силового давления. Мы видим, как вспыхивают по планете огоньки вооруженных противостояний, обостряются застарелые конфликты", — сказал Андрей Кошкин.

Эксперт уверен, что для рассмотрения предложений Минфина в Совбезе будут сделаны расчеты, исходя, прежде всего, из национальных интересов государства, а именно, обеспечения безопасности населения и целостности, суверенитета государства.

Возможно, рецепты будут найдены в самореорганизации Минообороны, которые позволят "в какой-то степени сэкономить средства в сложный для экономики страны период".

"Но не на тех направлениях, которые обеспечивают безопасность нашего государства", — подчеркнул Андрей Кошкин.

Россия в 2018 году вышла из списка пяти стран с крупнейшими военными расходами, сократив их на 3,5 процента. В 2019 году страна вернулась на четвертое место в списке, увеличив военные расходы на 4,5 процента до 65,1 миллиарда долларов, согласно статистике Стокгольмского международного института исследования проблем мира. Эта сумма соответствует 3,9 процента от российского ВВП.

Некоторые политики призывают сократить военные расходы, чтобы высвободить средства для  нацпроектов,  предложенных "майскими указами" Владимира Путина.

Всемирный банк прогнозирует, что российская экономика в этом году сократится на 4 процента.

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Темы андрей кошкин министерство обороны министерство финансов
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