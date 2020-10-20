Пентагон не убедил Индонезию быть лояльной к США

Отказ Индонезии от заправки американских разведывательных самолетов P-8 "Посейдон" не критично для Пентагона, но это политический сигнал о приверженности Джакарты другому хозяину, считает военный эксперт Алексей Леонков.

Геополитика Южно-Китайского моря

Индонезия отказалась принимать самолёты-разведчики США

Власти Индонезии не разрешили американским разведывательным самолетам P-8 "Посейдон" совершать посадку и заправляться топливом на территории страны, передает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных индонезийских чиновников.

По словам источников агентства, в июле и августе США неоднократно обращались с этой просьбой к властям Индонезии, однако президент страны Джоко Видодо её отклонил.

Как заявила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди, страна не хочет принимать чью-либо сторону в конфликте США-Китай в Южно-Китайском.

"Мы не хотим попасть в ловушку этого соперничества", — цитирует Reuters.

Индонезия не имеет территориальных претензий к Китаю

По данным агентства, американские разведывательные самолеты P-8 "Посейдон" играют ключевую роль в отслеживании военной активности Китая в Южно-Китайском море.

Его акватория является зоной территориальных споров между Китаем Брунеем, Вьетнамом, Малайзией и Филиппинами относительно принадлежности Парасельских островов (Сиша) и архипелага Спратли (Наньша). Пекин активизировал работы по созданию насыпных территорий вблизи некоторых спорных островов.

У Китая с Индонезией таких споров нет.

Министры обороны Индонезии и Китая Прабово Субианто и Вэй Фэнхэ подчеркнули важность решения любых спорных моментов в Южно-Китайском море посредством диалога.

Пекин заявляет, что американское военное присутствие в Юго-Восточной Азии является дестабилизирующим фактором и ведет к росту напряженности.

США считают, что основной причиной конфликта являются попытки Китая установить контроль за районом вблизи от Малаккского пролива, через который проходит около 60% китайской торговли и до 80% китайского импорта углеводородов.

"Джакарата до конца не понимает, насколько силён Китай"

Как сказал "Правде.Ру" военный эксперт Алексей Леонков, отсутствие дозаправки "Посейдонов" в Индонезии — это не сильный ущерб для американцев, потому что южнее находиться Австралия. По словам эксперта, такого рода заявление имеет политическую подоплеку со стороны Индонезии, потому что ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) складывается не в пользу Соединенных Штатов Америки.

Алексей Леонков уверен, что в АТР появился более мощный игрок, который оспаривает первенство США в этом регионе, — это Китай. И большинство азиатских стран, которые раньше "молча сносили" любые требования американцев по созданию баз, бункеровке, заправке, теперь оказывают США "определенное сопротивление. Это Филиппины, Индонезия, Малайзия.

По словам военного эксперта, у Китая в АТР сейчас базируется свыше 400 кораблей различного назначения, а у американцев — гораздо меньше. Китай спорные острова превратил в военные базы, а попытки США остановить такое строительство, ни к чему не привели.

"И когда американцы стали явно проигрывать Китаю, многие в регионе поняли, что игра меняется, появился новый хозяин", — сказал Алексей Леонков.

По его мнению, Манила и Джакарта "ещё не понимают до конца", насколько силен Китай, который собирается размещать в Южно-Китайском море ракеты средней дальности.

"Заявление Индонезии, это политические очки для руководства страны, это некий сигнал о том, что Индонезия начинает выбирать самостоятельный путь развития, но, в то же время, Джакарта делает осторожные заявления, не масштабные. Масштабными они были бы, если бы там сказали, что убирайте свои военные базы из нашего региона, и тогда мы будем жить счастливо", — сделал вывод Алексей Леонков.

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