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Автор Александр Шторм

Лукашенко заглушит протест и ждет слияния с РФ?

Белорусский президент Александр Лукашенко озвучил новую тактику борьбы с участниками протестов в стране и пообещал не выдвигаться в президенты.

Лукашенко заглушит протест и ждет слияния с РФ?

"Действия властей будут совмещать жесткие задержания и поиск протестующих по камерам наблюдения. Это может сказаться на активности граждан на улицах", заявил независимый белорусский политолог Александр Класковский.

По его словам, видеофиксация поможет полиции следить за протестующими боле осмысленно Ранее Лукашенко заявил, что силовые ведомства "в спокойном режиме найдут каждого".

Очевидно, что сотрудники милиции и бойцы ОМОНа не покинут улицы, чтобы следить за протестующими по камерам наблюдения.

Класковский также добавил, что "Лукашенко имеет в виду сочетание жестокости силовиков на улице и возможность привлечь к ответственности даже на основе фотографии. На митингах много переодетых сотрудников, которые тоже фиксируют лица участников акции. А потом может прилететь вызов в милицию".

Можно предполагать, что действия силовиков могут привести к росту штрафов и даже новых уголовных дел. Именно потому протестная активность на улицах может утихнуть. К тому же, последнее напрямую связано и с погодой, дни становятся холоднее и короче.

"Но белорусы не поменяют свою позицию. Протесты могут принять новые формы", — заключил Класковский.

Напомним, протесты в Белоруссии проходят с 9 августа после президентских выборов. Граждане страны выражают протест против победы действующего лидера Александра Лукашенко.

Митинги сопровождаются жестокими задержаниями, также для подавления протестов силовики применяют водометы и светошумовые гранаты, что популярности президенту никак не прибавляет.

Хотя, по данным телеграм-канала "Navodka", Александр Лукашенко действительно более не планирует занимать высшую выборную должность в Республике Беларусь, потому как он рассчитывает на один из руководящих постов в новом государстве России и Белоруссии .

Как пояснили источники в аппарате правительства РБ (грамматика и орфография оригинала), "это произойдет до конца его каденции на посту беларуского лидера, об этом уже сложились договоренности",- добавили эксперты.

Впрочем, сообщается, что в ситуацию в РБ Кремль вмешиваться не будет. По сведениям авторов канала "Минская семибоярщина", Москва "денег Лукашенко больше не даст. Все определит сам белорусский народ".

Ранее Александр Лукашенко пообещал оппозиционерам больше не баллотироваться на пост главы государства после принятия новой конституции. Об этом сообщил член инициативной группы по сбору подписей экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико Юрий Воскресенский.

Темы александр лукашенко светлана тихановская протесты в белоруссии выборы президента белоруссии
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