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Автор Антон Куликов

Разведка Швейцарии: Россия хочет действовать наравне с США

Федеральная разведывательная служба (NDB) Швейцарии опубликовала ежегодный доклад "Безопасность Швейцарии-2020". Это государство на протяжении нескольких столетий придерживается политики нейтралитета. А потому интересно проследить, отличаются ли оценки швейцарской разведки от оценок их коллег из стран НАТО.

Разведка Швейцарии: Россия хочет действовать наравне с США

Россия стремится действовать наравне с США

В общем, сразу можно сказать — нет, разницы особой нет. Угрозы и вызовы для Швейцарии примерно те же, что и для других европейских стран (то есть каковыми они сами их считают).

Что касается нашей страны, то швейцарцы отмечают, что "Россия продолжает преследовать свою цель действовать наравне с США и стремится установить и закрепить сферу своего влияния".

Согласно оценке составителей доклада, эта политика приносит успех, однако Москвы стремится к большему. Украина — как и Белоруссия — остается в центре стратегических интересов Российской Федерации.

Ну в общем-то было бы странно, если б было по-другому… И более того, обе соседних страны и далее будут оставаться в центре стратегических интересов России. Что через год, что через пять лет, что через пятьдесят.

По мнению авторов доклада, Россия также конкурирует за влияние с другими игроками в Черном и Средиземном морях.

Основное внимание Китаю

Но куда больше внимание швейцарских спецслужб привлекает соперничество между США (и вообще Запада) и Китаем. В докладе подчеркивается, что хоть Соединенные Штаты и останутся самой влиятельной державой после 2020 года, однако продолжится снижение значимости трансатлантических отношений и присутствие США на Ближнем Востоке. И соперники американцев будут стремиться расширить свое влияние и отстаивать свои интересы. Тоже, надо заметить, не блещущий оригинальностью вывод.

"Есть все больше признаков того, что международная система может все больше формироваться под влиянием стратегической конкуренции между США и Китаем — в той мере, в какой каждый из них устанавливает свою исключительную зону стратегического влияния", — говорится в докладе, который цитирует РИА "Новости".

По мнению NDB, пропасть между либеральной моделью западного образца и авторитарным государственным капитализмом продолжит увеличиваться. То есть между США и их европейскими и азиатскими союзниками (Японией и Республикой Корея) и Китаем.

В общем, доклад выдержан в духе тех же оценок, что звучат в докладах и других западных спецслужб. Может быть, в тех странах, что граничат с Россией, больше внимания уделяется нашей стране.

Очевидно, что мысль о неизбежности соперничества с Китаем прочно овладела умами западных политиков, дипломатов и сотрудников спецслужб. Потому и оценки в значительной степени схожи. Независимо от того, идет ли речь о докладе спецслужбы страны НАТО или же государства, которое дорожит своим нейтралитетом.

Темы разведка швейцария
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