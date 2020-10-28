Военный эксперт рассказал, зачем Украине черноморский аналог НАТО

Даже если черноморский аналог НАТО будет создан, Реджеп Эрдоган не перейдет "красную линию", очерченную Россией по Крыму, считает военный эксперт Андрей Кошкин.

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Украина хочет создать черноморский аналог НАТО

Украина должна начать заключать военные договоры с такими странами, как Турция, Азербайджан и Грузия, и тем самым создать черноморский аналог НАТО, заявил в эфире телеканала "Общественное. Крым" историк Сергей Климовский.

"Украина идёт тем же путём, которым шли Азербайджан и Турция. Азербайджан не пытается вступить в НАТО, но имеет договор с Турцией. Украина будет иметь договор о военном сотрудничестве не только с Великобританией, но и с Турцией", сказал он.

Иными словами, по мнению историка, создаётся "Черноморское НАТО" — с Украиной, Турцией, Азербайджаном и Грузией.

Такие разговоры оживились на Украине после недавнего визита Владимира Зеленского в Турцию. По итогам визита президент Украины заявил, что Реджеп Эрдоган готов присоединиться к так называемой Крымской платформе — "инструменту консолидации международных партнеров для защиты прав крымчан и деоккупации украинского полуострова".

Ранее в своём Twitter дипломатическое представительство США в Киеве сообщило, что США «приветствуют усилия Украины по разработке Крымской платформы.

Такие альянсы создают США

Как сказал "Правде.Ру" эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин, такие союзы генерируют, в основном Соединенные Штаты Америки, которые теряют свой прежний ресурс доминирования.

"И они хотели бы его реализовать в подобного рода союзах, где бы они заставляли государства друг друга подталкивать в направлении, которое определяют Соединенные Штаты", — отметил Андрей Кошкин.

По его словам, ещё один подобный союз заключается на Ближнем Востоке — между некоторыми арабскими государствами и Израилем — "тоже маленький, ближневосточный НАТО".

На Чёрном море, это возможность чужими руками бороться против против России, добавил Андрей Кошкин.

"Эрдоган не перейдет "красную линию" по Крыму"

Эксперт отметил, что Турция в историческом прошлом "была нацелена и боролась за Крымский полуостров" и сегодня, в контексте неосманизма, "у неё присутствует некое стремление владеть Крымским полуостровом".

Но Андрей Кошкин согласен с президентом Владимиром Путиным, что "при всех активных действиях со стороны Реджепа Эрдогана, он вполне вменяем для нахождения точек соприкосновения".

"Эрдоган объединяет земли, создает союзы, но при этом прекрасно понимает, где "красная линия", которую переступить нельзя. Я думаю, что Крымский полуостров — это как раз такая линия, которую переступить нельзя. Это российская территория, и идти в клинч с Россией по этому вопросу — это контрпродуктивно, нецелесообразно и невыгодно, во всяком случае, на сегодняшний момент и при той интеллектуальной, экономической и военной мощи, которую набирает Россия", — сделал вывод Андрей Кошкин.

Военный союз Украины и Турции крепнет

Зеленский во время своего визита в Турцию также подписал с Анкарой рамочное соглашение о военном сотрудничестве, предполагающее "углубление взаимодействия по 21 направлению". Стороны выразили намерение "начать и имплементировать совместные проекты по строительству боевых кораблей, БПЛА и всех видов турбинных двигателей". Особое внимание уделено беспилотникам.

Украина ранее приобрела у Турции шесть БПЛ Bayraktar и планирует купить ещё 12 комплексов Bayraktar TB2 (в каждом комплексе — четыре планера и одна базовая станция). Они будут производиться она территории Украины — в рамках крупноузловой сборки. Также Турция выделила Украине около 25 миллионов долларов на оборонные нужды.

Турция в бывшем украинском Крыму финансировала крымско-татарские террористические организации, которые сбежали из Крыма в Херсон и Киев и была крайне недовольна очисткой полуострова от этих групп после 2014 года.

Возвращение Крыма в состав России состоялось после госпереворота 2014 года на Украине по итогам крымского референдума о статусе региона. Подавляющее большинство жителей Крыма проголосовали за независимость от Украины и вхождение в состав Российской Федерации. Россия настаивает, что это было реализованное право нации на самоопределение, закрепленное в Уставе ООН.

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