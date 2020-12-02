Одной из причин гибели Третьего рейха стал прогноз погоды

С конца XIX века лучшие в мире специалисты работали в Германии, лидируя почти во всех областях науки и техники. Однако даже малейшие ошибки вели Третий рейх к полнейшему краху.

Ошибка метеоролога — смерть солдат

Осенью 1941 года Красная армия, огрызаясь, отступала под ударами вермахта. Обстановка на всех фронтах тяжёлая. В это время в Бад-Хомбурге метеоролог Франц Баур (Franz Baur), директор Научно-исследовательского института долгосрочного прогноза климатических условий при имперской метеорологической службе (Forschungsinstituts für langfristige Witterungsvorhersage beim Reichswetterdienst), по заданию Главного командования вермахта составлял прогноз погоды на предстоящую зиму 1941-1942 годов на территории СССР.

Прогнозы директора Баура использовались при планирования военных операций на отдельных участках Восточного фронта, например, в ноябре 1941 года при наступлении на Тихвин, на Москву и Ростов-на-Дону. Летом он делал прогнозы о видах на урожай зерновых. Между прочим, профессионалом он был высокого класса. Но, как шутят в той же Германии, Ноев ковчег сделал дилетант, а "Титаник" построили профи.

"В январе 1941 года немецкие самолеты-разведчики снова зафиксировали аномальную степень ледяного покрова, намного превышавшую нормальные значения. Этот факт говорил о том, что Восточная Европа пережила две подряд аномально холодных зимы. И это действительно было так. Зимой 1940-1941 годов в центральных областях Советского Союза были зафиксированы невероятные морозы, доходившие до 40-45 градусов ниже нуля. Даже крупные реки вроде Оки и Москвы-реки промерзли до дна, во многих местах (в том числе на крупных предприятиях) вышел из строя водопровод и система отопления, имелись многочисленные человеческие жертвы. Люди замерзали насмерть по пути на работу и даже ускакав верхом на лошади", — пишут Дмитрий Дегтев и Дмитрий Зубов в своей книге "Тайные полёты Третьего рейха. Неизвестные подразделения люфтваффе. 1933-1945".

Абсолютно уверенный в своей правоте, в октябре 1941 года Баур телеграфировал в военные инстанции рейха следующий прогноз на предстоящую зиму:

"Поскольку в истории наблюдений за метеорологическими условиями не было более двух суровых зим подряд, наступающая зима будет нормальной или мягкой".

Однако тогдашняя зима оказалась одной из самых суровых зим XX века. Первые холода с морозами ниже минус 20 градусов по Цельсию обрушились на Восточную Европу в том же месяце. Сначала упала температура, потом полегли солдаты. Техника переставала функционировать. Всех пожрала русская зимушка-зима.

Наука немцев подвела

Безусловно, поражение одной из лучших армий того времени вермахта зависело от множества причин, а вовсе не от атаки "генерала Мороза". Все играет в совокупности различных факторов, и ошибка ученого обернулась смертельной ловушкой для его соотечественников, куда их загнал бесноватый фюрер. Мороз крепчал, как и маразм политиков Третьего рейха.

Баур сделал неверный прогноз, потому что был увлечен своей методологией, а именно, он предполагал, что достаточно изучить некоторые процессы, чтобы изучить законы, которым подчиняется погода. Анализируя статистику по прошлым сезонам, метеоролог рейха искал отклонения, связи и закономерности, выводя затем свои правила.

Сегодня подход Баура может показаться фантасмагорическим, но по сравнению с некоторыми шарлатанами, вещающими на нынешних сайтах прогноза погоды, или простецами, которые верят, что могут предсказать, насколько холодно будет через несколько месяцев, по "народным приметам", немецкий ученый-метеоролог, по крайней мере, преследовал нечто похожее на научный подход.