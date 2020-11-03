Украина проводит учения по штурму и захвату Крыма

Украина инициировала комплексные военные учения по "освобождению Крыма". При этом, по словам Сергея Наев, командующего объединенными силами, куда помимо украинской армии входят подразделения СБУ, национальной гвардии, погранслужбы и государственной службы по чрезвычайным ситуациям, "это не плановые учения".

После окончания учений силы украинского спецназа останутся "наготове" на границе с Крымом.

Эксперты уже сейчас говорят, что эти учения могут быть репетицией не столько захвата Крыма, сколько попыткой взять Донбасс по "карабахскому сценарию".

Впрочем, Украина — это все же не Азербайджан, и с дипломатической и геополитической точек зрения, у России куда больше моральных и политических возможностей воздействия на украинскую "партию войны".

Впрочем, и сама эта "партия", по общему мнению, в последние годы всё больше теряет связь с реальностью.

По словам авторов канала "Мышь в овощном", "что же до использования данного подхода к Крыму — то в настоящее время и на обозримую перспективу это будет с высокой долей вероятности означать конец Украины в ее нынешнем виде".

При этом, даже многие украинские военные чиновники также не верят у успех подобной военной авантюры. Например, Начальник генштаба ВСУ Виктор Муженко говорил о том, что Украина в первые 10 дней войны с Россией гарантированно потеряет по 10-12 тысяч человек.

Правда, есть сомнения, что у Украины будут эти 10 дней. Поскольку по прогнозам огромного числа военных экспертов, независимое государство Украина перестанет существовать (в случае такого конфликта) за 2-4 либо за 3-5 дней.

Что касается Донбасса, то здесь всё несколько сложнее. Крым и возможное нападение на него — это нападение на часть РФ, нарушение наших границ и фактическое начало войны, на которое Россия ответит. При этом даже сил, дислоцированных в Крыму хватит, что ответить весьма болезненно для Украины.

А вот Донбасс — это все же не часть России. С другой стороны, ополчение ЛНР и ДНР уже неоднократно показывало свою боеспособность и возможности в отражении нападений ВСУ. Конечно, для "непризнанных народных республик" такое противостояние будет тяжелым. Но однозначной уверенности в победе Украины даже в этом случае — нет.

К оценкам возможного конфликта подключились и китайские военные аналитики. Они назвали попытки провокаций со стороны Украины "довольно смешными" и отметили, что в случае начала войны у Украины, как государства будет примерно "полчаса". После чего российские войска окажутся уже в Киеве.

Самое интересное, что многие эксперты (в том числе и китайские) говорят о том, что "запад останется в стороне" в случае такого военного конфликта. Поскольку Украина — это не то государства, ради которого то же НАТО готово было бы тратить свои военные ресурсы. И уж тем более инициировать такой "повод к войне", который в перспективе может начать третью мировую.

Кстати, в свое время бывший генерал Альянса Харалд Куйят заявлял: "Если бы российская регулярная армия участвовала в конфликте на Украине, то война закончилась бы через 48 часа, а до Киева дошли бы за шесть дней".

В свое время, стоит напомнить, Альянс не слишком хотел вступаться за Турцию, когда случился инцидент со сбитым над Сирией российским военным самолётом. А Турция — это член НАТО, чего нельзя сказать про Украину.

Собственно, нынешние учения можно расценивать исключительно, как провокацию. При этом, провокацию достаточно недальновидную, поскольку она накаляет и без того сложные отношения между Россией и Украиной.

При этом, учитывая постоянные провокации на границе с Крымом что украинских, что НАТОвских и американских военных, лучше обстановка не становится.

С другой стороны, нужно понимать, что даже западные и украинские эксперты в целом понимают, что Украина довольно быстро исчезнет, как государство, в случае если инициирует конфликт с Россией. Но есть еще и "партия войны", которая мотивируется не здравым смыслом и инстинктом самосохранения, а какими-то, часто абсурдными соображениями.

В свое время на очередную реплику украинских "экспертов" о неминуемой победе ВСУ в случае войны с Россией, президент ассоциации ветеранов "Альфы", Сергей Гончаров ответил громких смехом.