Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Александр Шторм

Украина проводит учения по штурму и захвату Крыма

Украина инициировала комплексные военные учения по "освобождению Крыма". При этом, по словам Сергея Наев, командующего объединенными силами, куда помимо украинской армии входят подразделения СБУ, национальной гвардии, погранслужбы и государственной службы по чрезвычайным ситуациям, "это не плановые учения".

Украина проводит учения по штурму и захвату Крыма

После окончания учений силы украинского спецназа останутся "наготове" на границе с Крымом.

Эксперты уже сейчас говорят, что эти учения могут быть репетицией не столько захвата Крыма, сколько попыткой взять Донбасс по "карабахскому сценарию".

Впрочем, Украина — это все же не Азербайджан, и с дипломатической и геополитической точек зрения, у России куда больше моральных и политических возможностей воздействия на украинскую "партию войны".

Впрочем, и сама эта "партия", по общему мнению, в последние годы всё больше теряет связь с реальностью.

По словам авторов канала "Мышь в овощном", "что же до использования данного подхода к Крыму — то в настоящее время и на обозримую перспективу это будет с высокой долей вероятности означать конец Украины в ее нынешнем виде".

При этом, даже многие украинские военные чиновники также не верят у успех подобной военной авантюры. Например, Начальник генштаба ВСУ Виктор Муженко говорил о том, что Украина в первые 10 дней войны с Россией гарантированно потеряет по 10-12 тысяч человек.

Правда, есть сомнения, что у Украины будут эти 10 дней. Поскольку по прогнозам огромного числа военных экспертов, независимое государство Украина перестанет существовать (в случае такого конфликта) за 2-4 либо за 3-5 дней.

Что касается Донбасса, то здесь всё несколько сложнее. Крым и возможное нападение на него — это нападение на часть РФ, нарушение наших границ и фактическое начало войны, на которое Россия ответит. При этом даже сил, дислоцированных в Крыму хватит, что ответить весьма болезненно для Украины.

А вот Донбасс — это все же не часть России. С другой стороны, ополчение ЛНР и ДНР уже неоднократно показывало свою боеспособность и возможности в отражении нападений ВСУ. Конечно, для "непризнанных народных республик" такое противостояние будет тяжелым. Но однозначной уверенности в победе Украины даже в этом случае — нет.

К оценкам возможного конфликта подключились и китайские военные аналитики. Они назвали попытки провокаций со стороны Украины "довольно смешными" и отметили, что в случае начала войны у Украины, как государства будет примерно "полчаса". После чего российские войска окажутся уже в Киеве.

Самое интересное, что многие эксперты (в том числе и китайские) говорят о том, что "запад останется в стороне" в случае такого военного конфликта. Поскольку Украина — это не то государства, ради которого то же НАТО готово было бы тратить свои военные ресурсы. И уж тем более инициировать такой "повод к войне", который в перспективе может начать третью мировую.

Кстати, в свое время бывший генерал Альянса Харалд Куйят заявлял: "Если бы российская регулярная армия участвовала в конфликте на Украине, то война закончилась бы через 48 часа, а до Киева дошли бы за шесть дней".

В свое время, стоит напомнить, Альянс не слишком хотел вступаться за Турцию, когда случился инцидент со сбитым над Сирией российским военным самолётом. А Турция — это член НАТО, чего нельзя сказать про Украину.

Собственно, нынешние учения можно расценивать исключительно, как провокацию. При этом, провокацию достаточно недальновидную, поскольку она накаляет и без того сложные отношения между Россией и Украиной.

При этом, учитывая постоянные провокации на границе с Крымом что украинских, что НАТОвских и американских военных, лучше обстановка не становится.

С другой стороны, нужно понимать, что даже западные и украинские эксперты в целом понимают, что Украина довольно быстро исчезнет, как государство, в случае если инициирует конфликт с Россией. Но есть еще и "партия войны", которая мотивируется не здравым смыслом и инстинктом самосохранения, а какими-то, часто абсурдными соображениями.

В свое время на очередную реплику украинских "экспертов" о неминуемой победе ВСУ в случае войны с Россией, президент ассоциации ветеранов "Альфы", Сергей Гончаров ответил громких смехом.

По его словам, "Если бы в Донбасс вошли настоящие российские войска — думаю, эксперты всю свою активность в первые же часы столкновения проявили бегом в противоположном направлении, а украинская армия всеми силами стремилась избегать "горячей встречи". Причем примерно теми же методами".

Темы всу крым крымнаш война в донбассе
Новости Все >
В Вашингтоне обстреляли отель с российскими журналистами
Магомет Яндиев: "Надо максимально нарастить дефицит бюджета Москвы"
Шадаев пообещал россиянам цифровые документы в 2021 году
После 15 ноября температура воздуха в Москве опустится до минусовой
В Москве у отдела полиции задержали мужчину с гранатами
В США создали антитело для борьбы с ожирением
При крушении катера в Анталье погиб один россиянин
Глава Минздрава Украины: мы близки к катастрофе
В 2021 году на МКС впервые отправится полностью российский экипаж
Бизнес-омбудсмен Москвы предложила вдвое снизить НДС в общепите
Последние материалы
ЦБ: россияне стали меньше жаловаться на банки
Проценко опроверг связь между группой крови и летальностью при COVID-19
Костровский: "Сложно представить, что Россия в одиночку проведёт Евро"
Анна Старшенбаум рассказала о романе с Яглычем
В Париже планируют вводить комендантский час
Глава Минюста признался, что его штрафуют за нарушения ПДД
Украина подошла к "точке невозврата" в ситуации с коронавирусом
В Британии создали технологию производства алмазов из воздуха
Первый канал ищет актрису для съёмок фильма в космосе
Минимальный штраф в России увеличится в пять раз с нового года
Популярное
Мир. Новости мира
"Иначе будет плохо": западные ученые призвали срочно спасать демократию

Более восьми десятков ученых из западных стран призвали к срочным мерам по спасению демократии. По их мнению, если этого не сделать, то впереди тяжелые дни.

"Иначе будет плохо": западные ученые призвали срочно спасать демократию
Умер актёр Александр Немченко
Культура
Умер актёр Александр Немченко
Новости Белоруссии
Зачем Тихановская призвала ЕС к безвизу с Белоруссией
Зарубежный
Британия возмущена: чернокожая модель будет играть английскую королеву
Василий Амирджанов Макрон выслушивает оскорбления и стоит на своем Василий Амирджанов Усам Оздемиров Окно в Европу через водородную энергетику Усам Оздемиров Игорь Буккер Призрак убитой кинозвезды не дает покоя Игорь Буккер
Комментарии
Агата Муцениеце собралась выходить замуж
Агата Муцениеце собралась выходить замуж
Агата Муцениеце собралась выходить замуж
Агата Муцениеце собралась выходить замуж
Россия — не Европа, а великая цивилизация
"Иначе будет плохо": западные ученые призвали срочно спасать демократию
"Иначе будет плохо": западные ученые призвали срочно спасать демократию
Инверсия магнитных полюсов безопасна
Инверсия магнитных полюсов безопасна
"Иначе будет плохо": западные ученые призвали срочно спасать демократию
"Иначе будет плохо": западные ученые призвали срочно спасать демократию
Агата Муцениеце собралась выходить замуж
Зачем Путину был нужен телефонный разговор с Зеленским
Простят ли россиянам все кредиты и займы
"Иначе будет плохо": западные ученые призвали срочно спасать демократию
Будут ли Социалистические США?
Лукашенко дал Макрону совет по общению с мусульманами
Врачи и эксперты оценили мощь "второй волны" пандемии
Макрон выслушивает оскорбления и стоит на своем
Будут ли Социалистические США?
Лукашенко приказал отчислить из вузов всех протестующих студентов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников