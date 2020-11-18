Неудачная война во Вьетнаме научила США воевать чужими руками

Война во Вьетнаме — один из крупнейших военных конфликтов второй половины XX века, оставивший заметный след в культуре и занимающий существенное место в новейшей истории Вьетнама, а также США. Почти полвека назад, в 1975 году, США завершили вьетнамскую войну — самую неудачную для себя кампанию в XX веке. Зачем американцы туда полезли? Чему эта неудачная война научила американцев? Какие уроки не были извлечены?

На эти и многие другие вопросы ведущего "Правды.Ру" Игоря Буккера ответил доктор исторических наук, заведующий кафедрой историей Дальнего Востока Санкт-Петербургского университета, профессор Владимир Колотов.

— Владимир Николаевич, эта война длилась долго, а её последствия до сих пор разгребают. Она сильно сказалась на военной науке, повлияла на армейскую систему, тактику и стратегию. Иногда проводят параллели между вьетнамской и афганской войной. Чему эта неудачная война в конце концов научила американцев, какие уроки не были извлечены?

— Прежде всего, следует сказать, что вьетнамцы нашли болевую точку американцев. Они чувствительно реагируют на потери в живой силе. Во время войны во Вьетнаме потери США только на поле боя составили порядка 60 000 человек.

Причем, это была призывная армия. Соответственно, американские домохозяйства, граждане Соединенных Штатов были очень недовольны таким результатом. После этого Соединенные Штаты очень серьезно пересмотрели всю свою военную линию.

В настоящее время они предпочитают воевать чужими руками. Появился даже такой термин "прокси-войны" — то есть война так называемыми уполномоченными силами. Используются наемники, различные террористические группировки, религиозные и этнические меньшинства, которые выполняют грязную работу вместо Соединенных Штатов. Это получило очень большое распространение.

Подобная практика была во Вьетнаме у их предшественников — французов. Они очень активно использовали этнические и религиозные меньшинства. Но Соединенные Штаты отправили свои регулярные силы.

Соответственно, они понесли очень серьезные потери. Поэтому американцы сделали выводы, извлекли из этого полезные уроки. Это напрямую повлияло на то, как они теперь ведут военные операции в разных регионах мира.

Кроме того они стали осуществлять переход на контрактную армию. Опять же — воют, грубо говоря, наемники. Соответственно, с них и спрос другой. Подписал контракт, получил деньги — иди, воюй. Вот такая ситуация.

— Это, наверное, главный вывод из этой войны.

— Да, это — самый главный вывод. Это то, что повлияло на структуру вооруженных сил, на подход к их формированию, подготовку и использование.

— Каковы вообще были причины этой войны? Зачем американцы туда полезли?

— Крайняя идеологическая, скажем так, закомплексованность американской правящей элиты сильно сказалась. Они исходили из того, что существует такой советско-китайский заговор, советско-китайский блок, который хочет захватить Юго-Восточную Азию.

Была разработана теория домино, что если упадет Вьетнам, то ляжет вся Юго-Восточная Азия и Советы с китайцами всё это захватят. А дальше — вообще караул, спасайся кто может. Поэтому Южный Вьетнам — это форпост свободного мира.

Наша пропаганда это дело подхватила, ответила соответственно, провозгласив, что Северный Вьетнам — форпост социализма в Юго-Восточной Азии.

Сами себя обманули и начали бессмысленную и беспощадную войну

Хотя Вьетнам, начиная со времени провозглашения независимости в 1945 году, никогда себя не позиционировали в качестве врага Соединенных Штатов.

Хо Ши Мин таких заявлений не делал, они даже сотрудничали во время Второй мировой войны. Вьетнамские коммунисты оказывали помощь США как союзникам Советского Союза по антигитлеровской коалиции, воевавшим против Германии и Японии.

А Вьетнам в то время было оккупирован японцами. Соответственно, вьетнамцы оказывали помощь сбитым американским летчикам и так далее. У них достаточно тесные были отношения.

Потом появилось это идеологическое клише, что Вьетнам — враг, потому что якобы существует советско-китайский блок, который мечтает все захватить… То есть, грубо говоря, вся внешняя политика была построена на фейках.

Именно благодаря этим фейкам они втянулись в войну и нашли себе противников там где их не было. Они потратили много денег, самое главное — угробили много людей. И в целом понесли очень серьезный ущерб, прежде всего моральный.

Именно в период войны во Вьетнаме военные расходы вызвали девальвацию доллара. По некоторым данным в Москве даже рассматривался вопрос о дестабилизации Соединенных Штатов. Но в то время уже руководство у нас было такое, что побоялось идти на подобные шаги.

Тем более, что американцы грамотно отреагировали — предложили разрядку, давайте договариваться, нефть продавайте. Так они подсадили СССР на нефтяную иглу, на которой мы по большому счету сидим до сих пор.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовил Юрий Кондратьев