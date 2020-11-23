Как происходила деградация Ваффен-СС

Деградация изначально задуманных как элитные воинские формирования Ваффен-СС, фанатично преданных Гитлеру и нацистской партии, началась из-за вынужденных потерь. В ходе войны в подразделение принялись вербовать отморозков из числа иностранных добровольцев, что увеличивало их численность за счет снижения боеспособности.

Воинские части истинных арийцев

В 1933 году часть Schutzstaffel (SS) — охранных отрядов нацистской партии была вооружена и обучена на военный лад. Первоначально эти войска, известные как SS-Verfügungstruppen — строевые части эсэсовцев, в отличие от преданности своим непосредственным отцам-командирам штурмовиков-коричневорубашечников, выказывали исключительную личную преданность фюреру. К 1939 году было организовано четыре полка, или на эсэсовском жаргоне Standarten.

Эти Verfügungstruppen оккупировали Австрию и Чехословакию бок о бок с вермахтом. В течение месяцев до начала войны они прошли интенсивную военную подготовку и действовали в составе формирований, которые напали на Польшу. Эсэсовские подразделения "Мертвая голова" (SS-Totenkopfverbände), которые охраняли концентрационные лагеря, также принимали участие в боевых действиях.

В зимнюю и весеннюю кампанию следующего года полки, которые сражались на полях Польши, были увеличены до бригад, а затем и до дивизий. Полк Leibstandarte SS Adolf Hitler — "Лейбштандарт Адольф Гитлер" со временем стал одноименной дивизией. Standarte Deutschland вместе с австрийским Standarte Der Führer сформировали Verfügungs Division, к которой позже был добавлен третий полк, Langemarck, образовав дивизию Das Reich. Подразделения "Мертвая голова" составили дивизию Totenkopf. Эти три подразделения должны были стать ядром Waffen-SS для его последующего стремительного расширения.

Периодически на фронте в рядах Ваффен-СС появлялись военные капелланы, потому что рейхсфюрер СС Гиммлер полагал, что среди вояк "Черного ордена" не должно быть места атеистам: "Людей, которые не признают высшего существа или предопределения, в своем окружении я не потерплю". Правда, на пряжках ремней эсэсовцев вместо принятого у военнослужащих вермахта Gott mit uns — "С нами Бог!" было выгравировано: Meine Ehre heißt Treue! — "Моя честь называется верность".

При отборе к добровольцам предъявлялись высокие требования. В частности, рост эсэсовцев допускался не ниже 170 см. В 1940 году были созданы Standarten Nordland и Westland, состоявшие из военнослужащих "нордического" типа. Они были объединены с существующей Standarte Germania и сформировали дивизию Wiking. По иронии судьбы именно датчанин и норвежец из полка "Нордланд" образцово-показательной дивизии "Викинг" первыми перешли на сторону Красной армии. Это был всего-навсего первый (безусловно, далеко не последний) случай дезертирства в истории Ваффен-СС.

В принципе после 1933 года в СС не должны были принимать новых членов, за исключением избранных выпускников Гитлерюгенда. Однако создание, а затем стремительный рост Ваффен-СС привели к частичной отмене этого правила. Однако служба в Ваффен-СС не обязательно предполагала членство в самих СС.

Туземные дивизии СС

На первых порах стать в ряды СС могли исключительно этнические немцы, так называемые Volksdeutsche, даже если они и не являлись гражданами рейха. Первые формирования из иностранцев:

фламандцев;

бельгийцев;

французов

стали появляться летом 1940 года, после приказа фюрера об увеличении Ваффен-СС. При этом сам Гитлер скептически отзывался относительно участия европейцев на Восточном фронте и верности Фатерланду.

Из памятки членов СС (1943 год): "Новый порядок в Европе будет основываться на равноправии германских народов и германской крови. Только так следует понимать прием в члены СС норвежцев, датчан, голландцев, добровольцев из Швейцарии, Лихтенштейна и Швеции".

Ослабление расового отбора произошло, когда Третий рейх стал испытывать поражения. Подразделения с высоким процентом чистокровных немцев и волонтеров, как 11. SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Division "Nordland", имели обозначение Freiwilligen ("добровольческий"). Подразделения, в которых преобладали прочие народы, особенно славянские и балтийские, такие как набранная из западных украинцев дивизия "Галичина" — 14. Waffen-Grenadier-Division der SS (galizische Nr. 1), в своем названии имели обозначение Waffen (Waffe переводится как оружие; род войск; род оружия).

Со временем Ваффен-СС создали около 42 дивизий и три бригады, а также ряд небольших отдельных частей.

Многие из организованных в конце войны дивизий были таковыми лишь по названию, поскольку никогда не превышали численность полка.

Танковые дивизии СС были лучше всех оснащены, и в их составе было более всего чистокровных немцев. Они составляли самую сильную и политически наиболее надежную часть Ваффен-СС.

Самым многочисленным и при этом наихудшим подразделением Ваффен-СС была сформированная весной 1943 года 13. Waffen-Gebirgs-Division der SS "Handschar", которая первоначально состояла из боснийских мусульман и хорватов-добровольцев. Отправленная на юг Франции в середине 1943 года, дивизия сразу взбунтовалась. В итоге часть вернули в Югославию. На Балканах эта дивизия с наибольшим количеством дезертиров была причастна к массовым убийствам безоружных христиан из числа сельских жителей. В октябре 1944 года часть разоружили.

В 1945 году была сформирована 36. Waffen-Grenadier-Division der SS, более известная как SS-Sondereinheit Dirlewanger или SS-Sturmbrigade Dirlewanger, названная так по имени ее командира полковника (SS-Oberführer) Оскара Пауля Дирлевангера. Большинство военнослужащих были заключенными концлагерей, часть из них являлись коммунистами или политическими заключенными, но в массе своей это были отпетые уголовники.

Дирлевангер был конченным алкоголиком, который еще до войны был осужден на два года по обвинению в сексуальных связях с 13-летней девочкой-подростком. В результате его лишили ученого и воинского званий, наград, исключили из партии и рядов СС. Его подопечные ответственны за ряд кровавых злодеяний и военных преступлений — сожжение белорусской деревни Хатынь и подавление Варшавского восстания. И дивизию, и ее командира офицеры вермахта заведомо считали ненадежными соратниками.

Последними защитниками здания рейхстага были эсэсовцы из французской дивизии "Шарлемань" да недобитые латыши из 15-й пехотной дивизии.