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Автор Игорь Буккер

Пентагон переформатирует корпус морской пехоты

Силовые структуры

Пентагон обратил свои взоры к военному опыту двух батальонов тылового обеспечения десанта США, которые принимали участие в наиболее кровопролитных боях в Тихом океане в годы Второй мировой войны. Для чего это понадобилось американской военщине именно в наши дни?

Пентагон переформатирует корпус морской пехоты

Поднебесная беспокоит американских ястребов

Присматриваясь к потенциальному вооруженному конфликту с практически равным противником в акватории Тихого океана, руководство Корпуса морской пехоты США, перелистав страницы из своего прошлого, решило вновь возродить 1st и 2nd Landing Support Battalions (1-й и 2-й батальоны тылового обеспечения десанта). Корпус морской пехоты США считается экспедиционным корпусом Соединенных Штатов в состоянии боевой готовности, а два упомянутых батальона будут находиться на острие атаки в случае очередного конфликта где-нибудь к западу от Гавайских островов.

Командир 2-го батальона тылового обеспечения десанта подполковник Рандалл Никел (Randall L. Nickel) подробно рассказывает на страницах журнала National Interest о том, как Корпус морской пехоты США адаптируется, чтобы лучше противостоять вызовам, с которыми американские морпехи не сталкивались на протяжении нескольких поколений:

"Восстановление 2-го батальона тылового обеспечения десанта происходит на фоне значительных преобразований в морской пехоте США. Небольшие элементы тыловой поддержки десанта будут иметь жизненно важное значение для обеспечения пропускной способности и поддержки жизнеобеспечения при распределении нагрузки", — пояснил полковник Никел.

"Независимо от того, будет ли такая доставка осуществлена с помощью морских десантных кораблей или самолетами, тыловая поддержка сил морской пехоты будет иметь важное значение для обеспечения выполнения всей миссии".

Прошлое — Вторая мировая война

Корпус морской пехоты США задействовал 1-й и 2-й батальоны тылового обеспечения десанта в 1941-м и 1942-м годах. Тогда оба воинских формирования приняли участие в нескольких самых знаменитых сражениях американского корпуса морской пехоты во время Второй мировой войны:

  • Окинава;
  • Гуадалканал;
  • Сайпан;
  • Тарава;
  • Тиниан.

Там они пытались хоть как-то справиться со своей адски трудной работой.

Поворотный момент для батальонов тылового обеспечения десанта морской пехоты США наступил во время высадки на Гуадалканале, когда из-за густого тумана над полем битвы и значительных потерь часть материально-технического снабжения досталась не морским пехотинцам, для которых, собственно говоря, предназначалась, а пехоте, углубившейся далеко от побережья Пиренейского полуострова.

Чтобы в будущем поддержать выброску десанта и избежать всяческой путаницы, пришлось немного перекроить униформу морских десантников, чтобы визуально отличать их от пехотинцев. На их штаны, одежду или головной убор стали пришивать небольшие красные нашивки, такие же красные пятна, которые используются и сегодняшними десантниками.

День сегодняшний

В отличие от своих предшественников времен Второй мировой войны, нынешнее поколение десантников транспорта снабжения должно координировать высадку с корабля на берег, а также с воздуха. Десантники морской пехоты будут обеспечивать "поддержку двум экспедиционным соединениям Корпуса морской пехоты и другим оперативно-тактическим группировкам морских, воздушных и наземных сил, чтобы организовать распределение вооружения, боеприпасов, личного состава и материально-технического снабжения по воздуху, суше и воде".

В морской пехоте США происходят радикальные изменения. В последние месяцы были расформированы все танковые батальоны, резко сократили материально-технический артиллерийский парк и взяли на вооружение новые автомашины-амфибии для переброски морских пехотинцев с корабля на берег.

Редактор: Ирина Гусакова
Темы сша китай тихий океан морская пехота вторая мировая война
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