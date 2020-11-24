Страх гарантированного взаимного уничтожения — страховка от а﻿томной войны

Новые заявления Владимира Путина о ядерных силах России. Как будет модернизирована ядерная триада? Зачем нужен новый высоко-защищенный центр управления ими? Как нам сохранить Россию, если весь мир начнет рассыпаться? Сколько продлится безумие человечества? Обо всем этом и многом другом главному редактору "Правды. Ру" Инне Новиковой рассказал военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Читайте начало интервью:

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— Игорь, наш Президент и Верховный главнокомандующий Владимир Путин недавно сказал, что создается новый модернизированный центр управления нашими стратегическими ядерными силами. Это сооружение будет настолько защищено, что сможет выдержать прямой ядерный удар. Прокомментируйте это заявление. Почему это важно? И насколько это волнительно для наших стратегических противников?

— Владимир Путин сейчас начал проводить серию совещаний с высшим командным составом вооруженных сил России и руководителями обороны промышленного комплекса. Первое заседание было как раз по стратегическим ядерным силам России.

Неуязвимый центр

На нем Путин сказал, что в настоящее время завершается создание защищенного центра управления стратегическими ядерными силами, который, даже если по нему будут нанесены ядерные удары, будет способен и дальше эффективно функционировать.

Сооружение может выдерживать прямые ядерные удары, если находится в скальном массиве на глубине несколько километров. Тогда никакие ядерные взрывы не могут его разрушить.

Разумеется, технологии создания подобных центров предусматривают, что это инженерное сооружение будет фактически неуязвимо, потому что именно оттуда идет управление стратегическими ядерными силами России.

Ведь мало иметь атомное оружие — ракеты, атомные подводные лодки и самолеты стратегической авиации. Надо до них доводить приказы. Приказ на применение ядерного оружия — это выдача специальных кодов. Их разблокируют, когда ядерное вооружение вводится в действие.

Тогда стационарная ракета может взлететь, бомбардировщик может пустить крылатую ракету, а подводная лодка тоже может пустить баллистическую ракету. Вот для чего нужна система управления стратегическими ядерными силами.

Учитывая, что американцы сейчас вышли из договора по ракетам средней и меньшей дальности, в любой момент они могут разместить вдоль западной границы России свои ударные системы.

Подлетное время оттуда до наших важнейших центров — очень маленькое. Поэтому у них может возникнуть искушение: давайте-ка мы сейчас быстро бахнем по России, а она не успеет ответить.

Центр управления стратегическими ядерными силами — высокозащищенный. Он нужен как раз для того, что даже если кто-то бахнет по нам, мы так бахнем в ответ, что больше бахать будет уже некому.

Страховка от ядерной войны

Такая формула страха называется — гарантированное взаимное уничтожение. Это страхует не только нас, но и весь мир от новой мировой войны.

Американцы знают, что если они пустят по нам свои ракеты, они будут уничтожены как цивилизация. Останется только пролив имени товарища Сталина между Тихим и Атлантическим океаном.

Поэтому любые бахальщики в Пентагоне, зная, что мы можем в ответ так шарахнуть, что от них ничего не останется, кроме этого пролива, воздержатся от таких действий. Это — лучший аргумент для миролюбия США в отношении России.

Они могут вводить против нас санкции, пугать нас, бряцать и все. Ядерную войну против России они не начнут, потому что у нас есть ядерные силы и новый высокозащищенный, надежный пункт управления — центр управления стратегическими ядерными силами России. Поэтому можем жить спокойно.

Сохранить Россию

Нам главное — сохранить Россию. Пока будет существовать централизованное государство, отстаивающее свои интересы, мы не пропадем. Рухнет государство, нас очень быстро растащат на куски. Вот из этого надо исходить.

Да, у части людей есть определенная усталость от власти, есть чувство неудовлетворенности, во многом оправданное. Но мы должны посмотреть, что произошло с другими странами в результате недавних майданов и революций.

Армения страдала от коррупции и бездействия властей, народ хотел перемен. Пришел такой армянский Навальный под именем Пашинян. Он красиво говорил и много обещал, толпа его приветствовала и кричала: ура.

И докричалась до того, что теперь Армения потеряла Нагорный Карабах. И потеряла, видимо, уже навсегда. Сама Армения погружается сейчас в пучину кризиса и пропасть отчаяния. — Вот что значит поддержать популиста, которого подсунул Сорос.

Поэтому нам надо держаться за нашу страну, пусть мы часто и недовольны своими руководителями. Но от добра добра не ищут.

Мир начинает рассыпаться

Я желаю процветания и благополучия нашему многонациональному народу Российской Федерации. Мы сегодня в стратегическом одиночестве можем рассчитывать и надеяться только на самих себя, на армию и на флот.

Поэтому давайте, друзья, держаться локоть к локтю, чтобы нас не разрушили, и мы прошли вперед. Такая полоса турбулентности будет продолжаться еще 10-15 лет. Мир будет рассыпаться.

Мы еще увидим, когда из благополучных когда-то стран Европы к нам поедут те же немцы, французы, голландцы… Потому что там будет твориться ужас. А Россия станет центром притяжения всех тех, кто хочет жить спокойно и благополучно.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев