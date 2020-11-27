Советских разведчиков в США называют "золотыми"

Частная экспозиция The Wall of Spies Experience представляет собой довольно любопытную коллекцию, состоящую из текстов, изображений и артефактов, из которых посетитель почерпнет не только то, как США занимаются шпионажем, но и получит сведения об истории предательства интересов Белого дома и ведущих американских корпораций.

"Стена шпионов"

Эту коллекцию, созданную усилиями десятков профессиональных разведчиков, включающую более 200 рассказов о шпионаже от основания Соединенных Штатов до наших дней, спонсирует Национальный центр контрразведки и безопасности.

The Wall of Spies Experience знакомит с подробными отчетами о разведчиках, которые нанесли Штатам непоправимый ущерб, начиная от войны за независимость и до 21 века, а также об использованных ими методах, включая ключи к шифрам, способы закладки тайников и шифрования цифровым кодом. Экспозиция распределена по эпохам:

Американская революция XVIII века

Гражданская война в США

Первая мировая война

Вторая мировая война

"Золотой век советского шпионажа" — Golden Age of Soviet Espionage

Холодная война

Периоды после холодной войны

На выставке также представлены фотографии различных шпионских устройств эпохи холодной войны, множество артефактов, а также исторический киноматериал о разведке. "Стена шпионов" привлекает внимание зрителей огромными во всю стену картами Вашингтона и Нью-Йорка, где отмечено 39 мест, в которых происходят важные шпионские эпизоды.

"От американской революции до киберреволюции, находящиеся в наших рядах шпионы нанесли непоправимый ущерб нашей национальной безопасности. И так же, как наши противники и угрозы, с которыми мы сталкиваемся, продолжают развиваться, специалисты по контрразведке и безопасности — как хранители секретов нашей страны — также должны развиваться. Бдительность, решимость и способность усваивать уроки прошлого — фундамент для защиты нашего будущего", — подчеркивает директор Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Эванина (William R. Evanina).

Впрочем, первые американские шпионы предавали Англию, работая на независимость своей новой родины. Ирландский иммигрант и портной Геркулес Маллиган (Hercules Mulligan) шпионил за британцами во время войны за независимость. Маллиган был женат на племяннице адмирала Королевского флота, поэтому британцы доверяли ему приводить в порядок свою изорванную униформу. Дважды Маллиган спасал жизнь будущему президенту Джорджу Вашингтону, по крупицам собирая информацию от британских офицеров, которые обращались к нему за помощью.

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