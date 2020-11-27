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Автор Игорь Буккер

Советских разведчиков в США называют "золотыми"

Силовые структуры

Частная экспозиция The Wall of Spies Experience представляет собой довольно любопытную коллекцию, состоящую из текстов, изображений и артефактов, из которых посетитель почерпнет не только то, как США занимаются шпионажем, но и получит сведения об истории предательства интересов Белого дома и ведущих американских корпораций.

Советских разведчиков в США называют "золотыми"

"Стена шпионов"

Эту коллекцию, созданную усилиями десятков профессиональных разведчиков, включающую более 200 рассказов о шпионаже от основания Соединенных Штатов до наших дней, спонсирует Национальный центр контрразведки и безопасности.

The Wall of Spies Experience знакомит с подробными отчетами о разведчиках, которые нанесли Штатам непоправимый ущерб, начиная от войны за независимость и до 21 века, а также об использованных ими методах, включая ключи к шифрам, способы закладки тайников и шифрования цифровым кодом. Экспозиция распределена по эпохам:

  • Американская революция XVIII века
  • Гражданская война в США
  • Первая мировая война
  • Вторая мировая война
  • "Золотой век советского шпионажа" — Golden Age of Soviet Espionage
  • Холодная война
  • Периоды после холодной войны

На выставке также представлены фотографии различных шпионских устройств эпохи холодной войны, множество артефактов, а также исторический киноматериал о разведке. "Стена шпионов" привлекает внимание зрителей огромными во всю стену картами Вашингтона и Нью-Йорка, где отмечено 39 мест, в которых происходят важные шпионские эпизоды.

"От американской революции до киберреволюции, находящиеся в наших рядах шпионы нанесли непоправимый ущерб нашей национальной безопасности. И так же, как наши противники и угрозы, с которыми мы сталкиваемся, продолжают развиваться, специалисты по контрразведке и безопасности — как хранители секретов нашей страны — также должны развиваться. Бдительность, решимость и способность усваивать уроки прошлого — фундамент для защиты нашего будущего", — подчеркивает директор Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Эванина (William R. Evanina).

Впрочем, первые американские шпионы предавали Англию, работая на независимость своей новой родины. Ирландский иммигрант и портной Геркулес Маллиган (Hercules Mulligan) шпионил за британцами во время войны за независимость. Маллиган был женат на племяннице адмирала Королевского флота, поэтому британцы доверяли ему приводить в порядок свою изорванную униформу. Дважды Маллиган спасал жизнь будущему президенту Джорджу Вашингтону, по крупицам собирая информацию от британских офицеров, которые обращались к нему за помощью.

Забавные факты о шпионах из ЦРУ

  • В Управлении стратегических служб (ОСС) — послужившем основанием для создания Центрального разведывательного управления (ЦРУ) — во время Второй мировой войны служила некая Элизабет Макинтош (Elizabeth McIntosh). Работа дамочки заключалась в написании фальшивых новостей об американцах с тем, чтобы сбить с толку японскую разведку.
  • Во время Второй мировой войны основным занятием шпионки по имени Вирджиния Холл (Virginia Hall) было освобождение из нацистского плена американских военнослужащих. Свою миссию она выполняла с деревянной ногой, которую назвала Кутберт (Cuthbert), в честь причисленного к лику святых англосаксонского отшельника, а позже епископа.
  • В 1960-х ЦРУ потратило 15 миллионов долларов на проект под названием Acoustic Kitty: агенты пытались обучить кошку шпионажу. Они вставили кошке подслушивающее устройство в уши и попытались заставить ее сесть рядом с людьми, за которыми они хотели шпионить, которые сидели на скамейке в парке. Ну, вы знаете кошек, они не сотрудничают. Проект был огромным провалом.
  • В 1970-е годы специалисты ЦРУ создали настолько маленькую видеокамеру, что она вполне могла разместиться на спине средней величины голубя. Порхающая туда и сюда пташка должна была выполнять роль живого дрона. Дело оставалось за малым: необходимо было дрессировать этих практически неподдающихся обучению птиц.
  • В штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли имеется библиотека, которая внешне очень смахивает на рядовую библиотеку, за исключением того, что в ней, кроме беллетристики и произведений разных жанров, также есть руководства по искусству магии, справочники по секретным кодам и жестам для глухонемых, а также по невербальным сигналам, которыми пользуются во время игр бейсболисты.
Редактор: Ирина Гусакова
Темы сша цру лэнгли шпионаж выставка разведка
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