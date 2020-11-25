Нарушение американским эсминцем российской границы может являться попыткой администрации Дональда Трампа максимально усложнить отношения стран перед приходом Байдена.
Об этом заявил военный обозреватель, полковник запаса РФ Александр Жилин. Инцидент в Приморье скорее всего свидетельствует о желании республиканцев рассорить ядерные державы, перед приходом на должность главы государства демократа Джозефа Байдена. Класса — мучайтесь теперь сами.
Напомним, 24 ноября эсминец военно-морских сил США "Джон Маккейн" пересек российскую границу на юге Приморского края. Российская сторона сообщила, что имеет право пойти на таран нарушителя. В пресс-службе Седьмого флота ВМС США заявили, что они останутся в заливе Петра Великого, так как не признают эти воды российскими.
В этой связи авторы телеграм-канала БП отметили, что в тот же день представители 7-го флота США "разразились пресс-релизом (небольшим, но показательным), в котором черным по белому написано: вертели мы морскую границу Российской Федерации в районе залива Петра Великого, она неправильная, потому что клали мы с прибором на международное морское право (это правда — конвенцию по морскому праву США не ратифицировали), а мы тут обеспечиваем свободу судоходства".
Текст вполне в духе анекдота про американский корабль и маяк.
Жилин подчеркнул, что не знает, "чего здесь больше: Пентагона или уходящей администрации Трампа, которая хотела бы оставить плохое наследство Байдену в отношениях с Россией".
По его словам, у экипажа не было полномочий, чтобы совершить подобную провокацию.
При этом столкновения подобного рода вполне способны привести к ядерному конфликту. Жилин добавил, что исключать применение оружия нельзя.
"И тогда две ядерные державы попадают в ситуацию, когда произошел военный инцидент, может даже с гибелью людей, какой может быть ответ?", — подчеркнул Жилин.
Со своей стороны, доктор военных наук Константин Сивков назвал три возможные причины провокации.
Так американцы могли узнать о работе наших стрельбовых станций. Так могла осуществляться "надводная разведка, радиоэлектронная разведка, радиотехническая разведка, радиоакустическая разведка".
Ошибиться на несколько километров в определении линии морской границы России легко, а американцы уже сталкивались с гражданскими судами именно по этой причине.
"У них там кавардак творится серьёзный на флоте. Простите меня, если у них из-за коронавируса две авианосные группы вышли из строя, о чём там вообще говорить", — подытожил эксперт.
В любом случае, инцидент даже "заминать" нечем, поэтому остается принять все как очередной информационный повод сожалеть, во что вообще превратились отношения России и США. И гадать, будет ли у этого коллапса разумный выход.
Находясь под следствием, Михаил Ефремов совершил поступок, который не оценят заключённые.