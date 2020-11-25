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Автор Александр Шторм

Зачем эсминец "Джон Маккейн" прорывал границу России?

Силовые структуры

Нарушение американским эсминцем российской границы может являться попыткой администрации Дональда Трампа максимально усложнить отношения стран перед приходом Байдена.

Зачем эсминец "Джон Маккейн" прорывал границу России?

Об этом заявил военный обозреватель, полковник запаса РФ Александр Жилин. Инцидент в Приморье скорее всего свидетельствует о желании республиканцев рассорить ядерные державы, перед приходом на должность главы государства демократа Джозефа Байдена. Класса — мучайтесь теперь сами.

Напомним, 24 ноября эсминец военно-морских сил США "Джон Маккейн" пересек российскую границу на юге Приморского края. Российская сторона сообщила, что имеет право пойти на таран нарушителя. В пресс-службе Седьмого флота ВМС США заявили, что они останутся в заливе Петра Великого, так как не признают эти воды российскими.

В этой связи авторы телеграм-канала БП отметили, что в тот же день представители 7-го флота США "разразились пресс-релизом (небольшим, но показательным), в котором черным по белому написано: вертели мы морскую границу Российской Федерации в районе залива Петра Великого, она неправильная, потому что клали мы с прибором на международное морское право (это правда — конвенцию по морскому праву США не ратифицировали), а мы тут обеспечиваем свободу судоходства".

Текст вполне в духе анекдота про американский корабль и маяк.

Жилин подчеркнул, что не знает, "чего здесь больше: Пентагона или уходящей администрации Трампа, которая хотела бы оставить плохое наследство Байдену в отношениях с Россией".

По его словам, у экипажа не было полномочий, чтобы совершить подобную провокацию.

При этом столкновения подобного рода вполне способны привести к ядерному конфликту. Жилин добавил, что исключать применение оружия нельзя.

"И тогда две ядерные державы попадают в ситуацию, когда произошел военный инцидент, может даже с гибелью людей, какой может быть ответ?", — подчеркнул Жилин.

Со своей стороны, доктор военных наук Константин Сивков назвал три возможные причины провокации.

  • Первое — экипаж пробовал спровоцировать русских военных моряков прицеливаться для удара по нему.

Так американцы могли узнать о работе наших стрельбовых станций. Так могла осуществляться "надводная разведка, радиоэлектронная разведка, радиотехническая разведка, радиоакустическая разведка".

  • Вторая причина — навигационная ошибка.

Ошибиться на несколько километров в определении линии морской границы России легко, а американцы уже сталкивались с гражданскими судами именно по этой причине.

  • Последняя причина — банальное разгильдяйство американцев.

"У них там кавардак творится серьёзный на флоте. Простите меня, если у них из-за коронавируса две авианосные группы вышли из строя, о чём там вообще говорить", — подытожил эксперт.

В любом случае, инцидент даже "заминать" нечем, поэтому остается принять все как очередной информационный повод сожалеть, во что вообще превратились отношения России и США. И гадать, будет ли у этого коллапса разумный выход.

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