ВМС США пора привить уважение к России

За непродолжительный период времени корабли ВМС США успели дважды нарушить границы территориального моря Российской Федерации.

Американцы в российских территориальных водах

Так, 24 ноября эсминец "Джон Маккейн", находившийся в Японском море уже два дня, зашел в залив Петра Великого (находится вблизи порта Владивосток и пунктов базирования кораблей Тихоокеанского флота в Японском море) и углубился на два километра за линию морской границы РФ.

Инцидент произошел средь бела дня, в 13:17 по местному времени (06:17 мск), на глазах российских военных моряков.

Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов", осуществлявший наблюдение за американским эсминцем, незамедлительно обратился к командованию эсминца по международному каналу связи, указав на недопустимость нарушения российской границы.

Для убедительности российский экипаж был вынужден предупредить американских моряков о возможности применения в их отношении таранного маневра, а также сменить курс в целях демонстрации серьезности сделанного предупреждения.

После этого эсминец предпочел ретироваться. Российское военное ведомство обнародовало детали случившегося. В свою очередь командование 7-го оперативного флота ВМС США не признало залив Петра Великого российским территориальным морем, а действия эсминца "Джон Маккейн" объяснило "операцией по обеспечению свободы судоходства".

Подобной провокации командование ВМФ России ожидало и от вошедшего 23 ноября в Черное море эсминца "Дональд Кук", но на этот раз американцы в российское территориальное море не заходили, наверняка под воздействием воспоминаний неприятного опыта встречи с российским бомбардировщиком Су-24 в 2014 году. Хотя это не отменяет вероятности провокаций в районах пунктов базирования кораблей Черноморского флота.

Едва МИД России успел официально высказаться об инциденте с эсминцем "Джон Маккейн" (непонятно, почему на подготовку заявления ушло три дня), как в СМИ появились сенсационные публикации об очередной "инспекции" российского территориального моря на Балтике эсминцем "Росс", находящимся с дружеским визитом в польском порту Гдыня.

Откровенно говоря, представленные международной автоматизированной системой идентификации судов (АИС) очертания маневра "Росса" весьма сходны с неудачными попытками представителей гражданской авиации России выразить свою солидарность капитану "Зенита" Артему Дзюбе посредством полетов по фаллической траектории. Никакими соображениями здравого смысла странный маневр американцев вблизи Балтийской военно-морской базы объяснить не удается.

Впоследствии авторитетные источники объяснили интересный казус в Балтийском море тем, что… маневр "Росса" осуществлялся исключительно в киберпространстве. И проводился он не экипажем эсминца, не покидавшего Гдыню, а командой 10 оперативного флота (киберкомандования) ВМС США, присвоившего идентификационную метку "Росса".

Подмена данных в АИС — не меньшая провокация, чем маневр реального корабля. Более того, американцы откровенно ожидали реакции российского командования на данную выходку, но ее не последовало.

Как США обеспечивают безопасность морского судоходства?

Озвученная американскими адмиралами "операция по обеспечению свободы судоходства" означает преднамеренные действия по демонстрации того, что корабли ВМС США могут ходить там, где им заблагорассудится. Они целенаправленно игнорируют границы территориальных морей других стран и испытывают нервы их военных моряков на прочность.

Кроме того, российские и американские взгляды относительно внешней границы 12-мильного территориального моря существенно различаются. В Вашингтоне считают, что отнесение Россией акватории в пределах 12 морских миль от прямой исходной линии к своим внутренним водам неверно, равно как и наши исторические правооснования на залив Петра Великого. Поэтому от "операций по обеспечению свободы судоходства" ВМС США и в дальнейшем отказываться не намерены.

Американские взгляды о свободе перемещения внутри российских территориальных морей основываются на подписанном в 1989 году Совместном заявлении США и СССР "Единое толкование норм международного права, регулирующих мирный проход".

Данное заявление, принятое в период максимальных уступок России Западу, гласит: "Все суда, включая военные корабли, вне зависимости от груза, вооружения или типа двигательной установки, в соответствии с международным правом пользуются правом мирного прохода через территориальное море, для которого не требуется ни предварительного уведомления, ни разрешения".

Стратегия непринятия

Говоря о морской политике США нельзя не учитывать, что это одна из немногих стран, не являющихся участниками Конвенции ООН по международному морскому праву. Это позволяет Вашингтону вольно трактовать ее положения и придерживаться их, лишь когда ему заблагорассудится. Таким образом, с американской точки зрения провокационные действия их военно-морских сил в российском территориальном море не только законны, но и целесообразны. Ведь они преследуют благую цель — обеспечение свободы судоходства в любой точке акватории Мирового океана.

Стремление ВМС США продемонстрировать свое присутствие вблизи пунктов базирования сил ВМФ России в Черном море омрачается необходимостью соблюдения Конвенции Монтрё, а в Северном Ледовитом океане — отсутствием мощного ледокольного флота для обеспечения действий американских военных кораблей в полярных широтах.

Пристальное изучение Арктики США началось еще в послевоенный период. Так, с 1946 года американцы систематически осуществляют мониторинг гидрометеорологических особенностей, а также исследования дрейфующих льдов.

Имеются все основания утверждать, что на сегодня Вашингтоном углубленно изучены физико-географические особенности российской Арктики с учетом произошедших и потенциальных изменений климата.

По всей видимости, уже не за горами первые попытки отрядом кораблей ВМС США пройти трассу Северного морского пути, отрицая эксклюзивную принадлежность данной акватории Российской Федерации.

Понимание этого приводит к необходимости принятия принципиально новых мер по обеспечению военной безопасности Арктического региона.

Опыт показал, что уважение военнослужащих ВМС США к российским вооруженным силам неплохо воспитывается действиями авиации. Об этом свидетельствует облет российским бомбардировщиком Су-24 эсминца "Дональд Кук", находившегося в акватории Черного моря, в апреле 2014 года.

В обозримом будущем интенсивность провокационных маневров США и их союзников на море будет лишь расти.

Это потребует от российских военнослужащих, с одной стороны, максимальной выдержки и спокойствия, а с другой — решительных действий по выдворению нарушителей.