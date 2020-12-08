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Автор Игорь Буккер

Западные историки забыли про "генерала Мороза"

Силовые структуры » Министерство обороны

Великая армия Наполеона и гитлеровский вермахт нашли свой конец в России. На Западе начиная с 1813 года вовсю распространяли байки про "генерала Мороза" — главного русского фельдмаршала. Почему же теперь их военные аналитики решили поменять угол зрения на оба эти исторические события?

Западные историки забыли про "генерала Мороза"

Несмотря на отдельные исторические штудии некоторых историков, вторжение Бонапарта в Россию не было спровоцировано царем Александром. В случае, когда историки не соглашаются с доводами своих коллег, важно помнить одно — французы первыми перешли нашу границу и получили заслуженный отлуп.

Как Великая армия Наполеона превратилась в шаромыжников и стала швалью

Наполеон, как писал французский историк Альбер Вандаль (Albert Vandal), "питал к России известное принципиальное недоверие. С некоторым беспокойством смотрел он на эту непроницаемую грозную громаду, таившую в себе неведомые силы; на народ, население которого "возрастало на полмиллиона душ в год" (слова Наполеона по неизданным документам. — Прим. автора); на эту вздымавшуюся вдали на горизонте людскую волну.

Он задавал себе вопрос: что если Россия когда-нибудь прорвет плотины, не погребет ли она под своими волнами Европу? Даже тогда, когда он считал нужным использовать эту силу, он думал о средствах ее обуздать.

Он возымел надежду заключить союз с Александром, а не с Россией и, обособив государя от его двора и народа, обворожив его и подчинив своему влиянию, удовлетворяя его самолюбию и чувству, пользоваться им исключительно для своих целей, не давая России бесспорных выгод; предоставляя ей надеяться на многое, он сохранил за собой право уступать ее требованиям как можно меньше и позднее".

Обращение по-французски cher ami — "дорогой друг", как и существительное на языке этой утонченной нации cheval — "лошадь" или "конь", не несут в себе никаких отрицательных ассоциаций. Безусловно, если рассматривать их вне исторического контекста. Русский мужичок, понаглядевшийся на пресмыкающихся, голодных и оборванных европейцев и на разбухшие от трупных червей туши их лошадей, быстренько обозначил их шаромыжниками и швалью. Собственно, недалеко от Истины, невзирая на некоторые непонятки в языкознании.

Нынешние военные аналитики на Западе полностью забыли о былой пропаганде и нелепых оправданиях поражений своих лучших полководцев и армий, наконец-то начинают признавать уже давно признанный факт: лучше всего всеми способами избегать конфронтации с Россией. Ей можно всячески гадить на мировой арене, спонсировать своих ставленников, но только не ввязываться с русскими в бой. Шансов выжить нет ни у кого. Дожать Россию нужно пытаться всеми иными, за исключением военного, способами.

"Сделавшись Цезарем, он мечтает быть Карлом Великим, — утверждал в 1891 году Альбер Вандаль. — Он хотел создать из рассеянных государств Запада как переходную стадию романский союз". Подобные сведения разбросаны по многим источникам и у других историков.

Вермахт — величайшая армия ХХ века — напрочь сгинула в России

Вот во всей своей красе мнение Гитлера, изложенное им в программном документе, каковым является "Майн кампф":

"Нам достаточно того факта, что Россия, лишившаяся своего верховного германского слоя, уже тем самым перестала иметь какое бы то ни было значение как возможный союзник немецкой нации в освободительной борьбе. С чисто военной точки зрения война Германии — России против Западной Европы (а вернее сказать в этом случае — против всего остального мира) была бы настоящей катастрофой для нас. Ведь вся борьба разыгралась бы не на русской, а на германской территории, причем Германия не могла бы даже рассчитывать на сколько-нибудь серьезную поддержку со стороны России".

Немецкий историк Иоахим Фест (Joachim Fest) в биографии Гитлера пишет, что фюрер, "оценивая державы, которые могли бы конкурировать за будущее господство с Германией, когда в мире наступят новые времена, вновь и вновь наталкивается на Россию. Тут сходилось всё — расовый, политический, географический и исторический аспекты, и все они указывали на Восток".

Что касается пресловутого (с точки зрения лжелибералов) пакта Молотова-Риббентропа, то Гитлер в кругу своих военачальников охарактеризовал его "большим спектаклем". За менее чем две недели до его подписания в беседе с верховным комиссаром Лиги Наций по делам Вольного города Данцига Карлом Якобом Буркхардтом (Carl Jacob Burckhardt) фюрер отметил:

"Нам нужны зерно и древесина. Из-за зерна мне нужно пространство на Востоке, из-за древесины — одна колония, только одна. Мы жизнеспособны. Прежде всего я ничего не хочу от Запада, ни сегодня, ни завтра. Там мне ничего не надо, совсем ничего, раз и навсегда. Но мне нужна свобода рук на Востоке".

Пока западная историография мусолит эти два неслучайно случившихся случая. Забывают про Полтавскую викторию, не говоря уже про морские баталии. Кстати, целый ряд побед русские одержали не на родной земле (где, как известно, стены помогают), а в зарубежных походах.

Редактор: Елена Тимошкина
Темы шваль 1812 год историки бонапарт наполеон шаромыжник генерал мороз адольф гитлер военная история военные аналитики
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