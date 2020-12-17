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Автор Александр Шторм

НАТО готовится к войне у Крыма?

Силовые структуры » Министерство обороны

Российские лётчики и боевые корабли ЧФ в этом году намного чаще выходили на перехват иностранных объектов. Таких ситуаций уже насчитывается более двухсот.

НАТО готовится к войне у Крыма?

НАТО в этом году активно стремится провести разведку в непосредственной близости у российских границ. "Посейдоны" и "Рапторы" фиксировались там неоднократно.

По данным минобороны, 2020 год запомнится тем, что радиотехнические войска обнаружили и сопроводили около двух миллионов воздушных объектов.

Обычно возрастание разведывательной активности соперников является свидетельством подготовки к широкомасштабной военной операции.

Но НАТО не планирует воевать с Россией на Чёрном море, а вот спровоцировать конфликт — однозначно стремится.

Свою лепту вносит и Украина, генштаб которой недавно разродился откровением на тему того, что Киев имеет возможность ежеминутно мониторить ситуацию на территории Южного военного округа ВС РФ и мятежных республик Донбасса.

Разумеется, это не Киев вдруг обрёл навыки и аппаратуру, но вот его кураторы из США, Великобритании и ряда других стран НАТО вполне довольны результатом. Далее Киев заявил, что Украина готова и хочет стать "кулаком США" (главным военным партнёром) в Чёрном море.

Сегодня США и Великобритания могут оперировать свежими разведданными, тем более что получают их они практически в режиме онлайн. Для этих целей используются не только спутники-шпионы орбитальной группировки, но и летательные аппараты разных типов.

Буквально на днях два самолёта электронной разведки RC-135W Rivet Joint и RC-135U Combat Sent наблюдались у берегов Крыма.

Всего за первую половину квартала россияне фиксировали разведчики и военные борты:

  • ВВС Bombardier Global Express Sentinel R.1,
  • Lockheed EP-3E Orion,
  • американские CL-600 ВВС,
  • RQ-4B-40 Global Hawk,
  • Boeing P-8A Poseidon
  • Boeing RC-135V.

На воде от американцев и натовцев проблем не меньше. Помимо участия в учениях, незваные гости интересуются системами ПВО, РЭБ, береговой обороны группировки, расположенной в Крыму. На этом поприще отметились моряки судна ВМФ Франции Dupuy de Lome — оно попало "на прицел" у берегов полуострова и ушло оттуда.

Занимаются перехватами в России и истребители Су-30 и МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа и авиации Черноморского флота. Что характерно, за последние годы морские или воздушные объекты вероятного противника не нарушали границ РФ в регионе.

Конфликт между Россией, с одной стороны, и Украиной, Грузией и Молдавией, с другой, наверняка находится в Белом доме в заготовках. И к этому приходится серьёзно относиться. Никакие заверения в надёжности российских систем защиты не заменят самой защиты. И в этом плюс российского наличия в Крыму.

Редактор: Елена Тимошкина
Темы крым нато ввс сша флот нато перехваты самолет-разведчик
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