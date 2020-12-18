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Автор Антон Куликов

США назвали Россию "угрозой превосходству на море". Почему это было неизбежно

Силовые структуры

Но вообще говоря, не только Россию, еще и Китай. Однако очевидно, почему именно этим двум государствам отведена роль "главной угрозы". Просто потому, что других нет.

США назвали Россию "угрозой превосходству на море". Почему это было неизбежно

Как Россия и Китай угрожают "глобальному миру и процветанию"

ВМС США, Береговая охрана и Корпус морской пехоты выпустили совместный доклад под названием "Преимущество на море". В котором сказано, что Россия и Китай выступают в качестве двух главных "угроз" для господства на море в эпоху "глобального мира и процветания". Что составители доклада подразумевают под эпохой "глобального мира и процветания" не совсем понятно.

Живем ли мы сейчас в эту эпоху и Россия с Китаем "угрожают" свести на нет процветание? Должна ли вот-вот наступить такая эпоха, но Москва и Пекин этому мешают? Впрочем, подобный пафос в докладах достаточно привычен.

Что планируют делать США? Планируют пресекать "агрессивные действия" Москвы и Пекина с целью доминирования на ключевых международных морских путях.

"Мы воочию наблюдаем их растущую искушенность и агрессивность", — говорится в докладе. Авторы которого полагают, что России и Китаю якобы не удалось "стать ответственными лидерами, вносящими вклад в глобальную безопасность", и теперь признают их "решительными соперниками".

Россию его составители более склонны оценивать как угрозу "здесь и сейчас", а Китай — на долгосрочную перспектив: "Мы отдаем приоритет конкуренции с Китаем в силу его растущей экономической и военной мощи, усиливающейся агрессивности и продемонстрированного стремления к господству в своих региональных водах и переделу международного порядка в свою пользу. До тех пор, пока Китай не решит действовать как ответственная и заинтересованная сторона вместо того, чтобы хвастаться мощью для продвижения своих авторитарных интересов, он будет представлять самую всеобъемлющую угрозу для Соединенных Штатов, наших союзников и всех стран, поддерживающих свободную и открытую систему".

В число других угроз в докладе названы "продолжающие подрывать основанный на правилах международный порядок" Иран, КНДР, а также террористические группировки и транснациональные преступные организации.

Стандартный доклад

Обвинения России и Китая в угрозе интересам США — это стандарт де-факто. Собственно, ни один доклад американского силового ведомства не обходится без этого. Понятно, что это еще и способ обоснования расходов бюджета на содержание соответствующего ведомства. Хотя, конечно, дело не только в этом.

Разумеется, в обязанности составителей подобных докладов не входит объяснение того, почему Россия, Китай либо кто-то еще должны мириться с "преимущством" военно-морского флота США. Ведь коль скоро Соединенные Штаты считают эти государства для себя угрозой, то почему в Москве и Пекине не должны восприниматься США угрозой для себя?

Основания для этого есть. Ноябрьский инцидент в заливе Петра Великого, когда эсминец "Джон Маккейн" нарушил морские границы России, тому свидетельство. США подчеркивают, что границы якобы установлены незаконно, а потому они будут отстаивать право на "свободное мореходство". Может спорить и есть о чем, но подобная практика "демонстраций" характерна в первую очередь именно для американских ВМС.

К слову, принадлежность Северного морского пути России в Вашингтоне тоже оспаривают. И остается только догадываться, к чему может привести попытка попытка продемонстрировать право на "свободное мореходство" в Арктике.

Темы военно-морской флот северный морской путь
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