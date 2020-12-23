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Автор Игорь Буккер

Чарльз Ли: конкурент Вашингтона и партизан

Силовые структуры » Министерство обороны

Повертев в пальцах купюру в один доллар, которую американцы называют "бакс", мы видим портрет первого президента США Джорджа Вашингтона, даже не подозревая, что отцом нации мог быть совершенно другой человек. Оба американских генерала исповедовали тактику партизанской войны, развитую впоследствии председателем Мао.

Чарльз Ли: конкурент Вашингтона и партизан

На ловлю счастья и чинов

В Семилетнюю войну (1756-1763), которую сэр Уинстон Черчилль назвал "Первой мировой войной", Чарльз Ли (Charles Lee) принимал участие на североамериканском театре военных действий. Этот конфликт между Великобританией и её заморскими колониями, а также Францией и союзными с нею племенами индейцев получил название франко-индейской войны.

Лейтенант Ли женился на скво из племени могавков, от которой имел пару близнецов. От этих краснокожих союзников британцев за свой неугомонный темперамент ("он всегда даёт волю своему гневу") Ли получил прозвище Ounewaterika — "Кипящая вода".

Вместе с Вашингтоном Ли принимал участие в злополучной экспедиции полковника Брэддока (Braddock Expedition), названной по имени её убитого командира. В следующем 1756 году Ли приобрел патент капитана 44-го пехотного полка — регулярного подразделения британской армии. Он сильно пострадал в перестрелке с французами у форта Дюкен (Fort Duquesne), недалеко от современного Питтсбурга. Возможно, во время этого разгрома у Ли сформировалось предвзятое мнение о Вашингтоне и навсегда испортило его отношения с главнокомандующим во время Войны за независимость.

Из солдафона Ли превратился в интеллектуала, полюбившего произведения Шекспира. Уже в 1776 году сам Вашингтон провозгласил Ли "первым офицером, обладающим военными знаниями и опытом" во всей армии, но "с характером непостоянным и жестоким".

Затем Ли снова вернулся в Старый Свет, был переведён в 103-й пехотный полк майором, чтобы в мундире подполковника португальской армии сражаться на Пиренейском полуострове против испанцев. В 1765 году он сделался адъютантом любовника императрицы Екатерины Великой, которая посадила Станислава II Понятовского на польский трон. Позднее Ли участвовал в русско-турецкой войне. На дуэли лишился двух пальцев, но застрелил своего противника.

По выражению историка Джона Шая (John Shy), такие переживания "глубоко повлияли на него", оставив ему мало опыта или вкуса к обычной войне.

Конкурент Вашингтона — партизан

Чарльз Ли придерживался иного взгляда на человеческую природу, чем аристократ Джордж Вашингтон. Оба генерала поначалу подозрительно относились к офицерам Континентальной армии. Если Вашингтон недооценивал рядовых, то Ли, напротив, превозносил достоинства янки-республиканцев.

Европейская тактика предполагала маневрирование линейными боевыми порядками. Скорострельность ружейных выстрелов зависела от слаженности действий, что достигалось непрерывной муштрой, но стрельба всё равно оставалась неточной.

Чарльз Ли полагал свободных американцев непригодными для таких регламентированных методов, которые подходили для деспотических режимов. В то время как Вашингтон стремился создать профессиональную армию в европейском духе, Ли хотел нанять ратников для ведения военных действий в пограничной полосе. Он предполагал развёртывание отрядов ополчения для создания партизанских очагов сопротивления, в результате чего генерал Уильям Хоу (William Howe) и другие британские командующие лишились своих побед.

В декабре 1776 года англичане взяли своего соотечественника в плен, так что Ли не успел склонить главнокомандующего к своей нестандартной стратегии. Джон Шай утверждает, Чарльз Ли отверг линейную тактику и сражения в открытом поле, отказавшись от попытки барона фон Штойбена (von Steuben) и других европейских советников вымуштровать Континентальную армию по европейским лекалам. Свободных граждан нельзя было заставить вышагивать прусским гусиным шагом и повзводно стрелять.

Вашингтон дошёл своим умом

По мнению заведующего кафедрой морской стратегии Военно-морского колледжа имени Джозефа Уайли Джеймса Холмса (James Holmes), стратегия главнокомандующего Континентальной армией (то есть ополчения американских колонистов во время войны за независимость США) Джорджа Вашингтона удивительно похожа на действия полевого командира китайских революционеров Мао Цзэдуна.

"Оба заигрывали с шаблонными стратегиями на поле боя — и по всем правилам должны были потерять свои армии, свои жизни и не достигнуть своих политических целей.

Оба были достаточно скромных способностей, но понимали, насколько близко они к катастрофе.

Они оба разработали стратегии, при которых слабые могли сбить с толку сильных, выиграть время для наращивания боевой мощи и, в конечном итоге, одолеть прежде более сильных противников.

Вашингтону нужно было победить "красные мундиры" (прозвище британских солдат по цвету их униформы. — Ред.). Мао — китайских националистов и японских самураев".

Редактор: Елена Тимошкина
Темы сша китай польша англия чарльз ли мао дзедун джордж вашингтон война за независимость
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