Удар по России начнётся с Чёрного моря

Давление на Россию с каждым годом усиливается. Особенно чётко это заметно в регионах, которые страны НАТО и их сателлиты считают зоной своих стратегических интересов.

Потому Запад использует гибридное давление на Россию со всех сторон. В ближайшее время напряжение в Черноморском регионе будет только расти.

Американцы и европейцы не оставят этот участок границы России в покое — отсюда и постоянные учения НАТО, и заходы кораблей стран-членов альянса, и строительство на Украине военно-морских баз.

Россия обязана быть готовой к новым вызовам, заявил советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий.

По его словам, для противодействия России задействовано просто огромное количество западных аналитических центров. Согласно последнему докладу Rand, НАТО готовится к дестабилизации ситуации в Чёрном море, в связи с чем Россия обязана действовать на упреждение.

Андрей Ильницкий отметил, что в семи пунктах Rand особым образом выделен военный. Но особое внимание следует уделить работе в гражданской среде, в международной, "будь то напряжение в Белоруссии, Карабах как точка, которая должна заискрить".

Туда же можно отнести и Приднестровье. А российские власти вообще не работают на упреждение, нет абсолютно никакой стратегии и действий в этой связи по своей повестке, а не навязанной извне. Не нужно рефлексировать на повестку Rand, нужно думать о том, что на очереди перенапряжение ситуации в черноморском макрорегионе.

Эксперт также напоминает, что октябрьский доклад "Россия, НАТО, безопасность на Чёрном море" прямо говорит о стратегии всестороннего сдерживания РФ на юге Европы. В нём прямо прописаны методы гибридного воздействия на Россию и её союзников с постепенным усилением военного давления. Именно эти отдельные программы деструктива и нужно анализировать, отмечает он.

Со своей стороны, политолог, член Совета по внешней и оборонной политике Сергей Марков считает, что проблемы России и Запада должны решаться через Украину.

Пока порядка в этой стране наведено не будет, говорить о влиянии на юго-западную Европу не приходится. Пример Болгарии и Румынии показывает, что свобода такого рода означает полный переход под контроль соперника — страны демонстрируют последовательную антироссийскую политику.

Сложные процессы происходят и в Молдавии, а дружественные России Греция и Кипр не решаются даже заблокировать антироссийские санкции. Сергей Марков добавил, что пока режим на Украине будет русофобским, эта проблема будет оказывать влияние на весь регион.

России вообще необходимо научиться вести себя более жёстко. Пока власти в стране ведут себя в международных отношениях спокойно и умеренно, это рассматривается как проявление слабости и только поощряет Запад к дальнейшим санкциям и атакам на Россию.

Давить на Россию будут в таких слабых точках, как непризнанные республики, расположенные в регионе, и балканские государства, пояснил военный эксперт, капитан I ранга Сергей Горбачёв.

Балканы — это Болгария и Румыния, которые являются членами НАТО. Это Приднестровская Молдавская Республика, Карабах, здесь же мировое сообщество не признаёт самостоятельности Южной Осетии, Абхазии. Всё отношение Запада обусловлено конкретными планами будущего удара.

Участник организации "Офицеры России", капитан I ранга Василий Дандыкин прогнозирует, что будущий год будет сложным для Черноморского флота РФ, поскольку количество учений в регионе будет расти, а Украина и Грузия — к ним активно привлекаться.

Скорее всего, ситуация будет напряжённая, но не критичная — если кто-то вторгнется в наши воды, то получит достойный ответ. И все стороны это прекрасно понимают, подытожил Василий Дандыкин.