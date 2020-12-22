Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Александр Шторм

Удар по России начнётся с Чёрного моря

Силовые структуры » Министерство обороны

Давление на Россию с каждым годом усиливается. Особенно чётко это заметно в регионах, которые страны НАТО и их сателлиты считают зоной своих стратегических интересов.

Удар по России начнётся с Чёрного моря

Потому Запад использует гибридное давление на Россию со всех сторон. В ближайшее время напряжение в Черноморском регионе будет только расти.

Американцы и европейцы не оставят этот участок границы России в покое — отсюда и постоянные учения НАТО, и заходы кораблей стран-членов альянса, и строительство на Украине военно-морских баз.

Россия обязана быть готовой к новым вызовам, заявил советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий.

По его словам, для противодействия России задействовано просто огромное количество западных аналитических центров. Согласно последнему докладу Rand, НАТО готовится к дестабилизации ситуации в Чёрном море, в связи с чем Россия обязана действовать на упреждение.

Андрей Ильницкий отметил, что в семи пунктах Rand особым образом выделен военный. Но особое внимание следует уделить работе в гражданской среде, в международной, "будь то напряжение в Белоруссии, Карабах как точка, которая должна заискрить".

Туда же можно отнести и Приднестровье. А российские власти вообще не работают на упреждение, нет абсолютно никакой стратегии и действий в этой связи по своей повестке, а не навязанной извне. Не нужно рефлексировать на повестку Rand, нужно думать о том, что на очереди перенапряжение ситуации в черноморском макрорегионе.

Эксперт также напоминает, что октябрьский доклад "Россия, НАТО, безопасность на Чёрном море" прямо говорит о стратегии всестороннего сдерживания РФ на юге Европы. В нём прямо прописаны методы гибридного воздействия на Россию и её союзников с постепенным усилением военного давления. Именно эти отдельные программы деструктива и нужно анализировать, отмечает он.

Со своей стороны, политолог, член Совета по внешней и оборонной политике Сергей Марков считает, что проблемы России и Запада должны решаться через Украину.

Пока порядка в этой стране наведено не будет, говорить о влиянии на юго-западную Европу не приходится. Пример Болгарии и Румынии показывает, что свобода такого рода означает полный переход под контроль соперника — страны демонстрируют последовательную антироссийскую политику.

Сложные процессы происходят и в Молдавии, а дружественные России Греция и Кипр не решаются даже заблокировать антироссийские санкции. Сергей Марков добавил, что пока режим на Украине будет русофобским, эта проблема будет оказывать влияние на весь регион.

России вообще необходимо научиться вести себя более жёстко. Пока власти в стране ведут себя в международных отношениях спокойно и умеренно, это рассматривается как проявление слабости и только поощряет Запад к дальнейшим санкциям и атакам на Россию.

Давить на Россию будут в таких слабых точках, как непризнанные республики, расположенные в регионе, и балканские государства, пояснил военный эксперт, капитан I ранга Сергей Горбачёв.

Балканы — это Болгария и Румыния, которые являются членами НАТО. Это Приднестровская Молдавская Республика, Карабах, здесь же мировое сообщество не признаёт самостоятельности Южной Осетии, Абхазии. Всё отношение Запада обусловлено конкретными планами будущего удара.

Участник организации "Офицеры России", капитан I ранга Василий Дандыкин прогнозирует, что будущий год будет сложным для Черноморского флота РФ, поскольку количество учений в регионе будет расти, а Украина и Грузия — к ним активно привлекаться.

Скорее всего, ситуация будет напряжённая, но не критичная — если кто-то вторгнется в наши воды, то получит достойный ответ. И все стороны это прекрасно понимают, подытожил Василий Дандыкин.

Редактор: Елена Тимошкина
Темы rand крым флот нато сергей марков сергей горбачёв андрей ильницкий василий дандыкин черноморский флот
Новости
Москвичам советуют не приглашать на Новый год Деда Мороза
Напугавший россиян памятник Алёнке могут поставить в Воронеже
Соперники "Локомотива" по Лиге чемпионов попались на допинге
В России создадут тест для выявления "британской мутации"
Лыжница Нильссон пробилась в состав биатлонной сборной Швеции
Стоимость проезда в общественном транспорте Украины повысится
В Петербурге детям из многодетных семей выплатят по три тысячи рублей
Ефремову разрешили общаться с родными по видео
Юрий Белоус: "У "Спартака" есть кандидаты, кроме Жардима"
Российских туристов не пустят на Кубу без тестов на COVID-19
Последние материалы
Лыжница Нильссон пробилась в состав биатлонной сборной Швеции
Стоимость проезда в общественном транспорте Украины повысится
В Петербурге детям из многодетных семей выплатят по три тысячи рублей
Ефремову разрешили общаться с родными по видео
Удар по России начнётся с Чёрного моря
Юрий Белоус: "У "Спартака" есть кандидаты, кроме Жардима"
Российских туристов не пустят на Кубу без тестов на COVID-19
Муцениеце объяснила, почему не хочет вступать в брак
В ЦСКА прокомментировали неизбрание Гинера в исполком РФС
Состояние Макрона "стабильно"
Популярное
Общество
С 1 января российских водителей ждёт новый штраф в 1500 рублей

Госдума уже одобрила соответствующий законопроект.

С 1 января российских водителей ждёт новый штраф в 1500 рублей
На Украине захотели устроить России "новый Перл-Харбор"
Мир. Новости мира
На Украине захотели устроить России "новый Перл-Харбор"
Российский шоу-бизнес
Цивин и Дрожжина уже пытались сбежать из России
Новости Украины
Зеленский впервые решился выказать недовольство Вашингтоном
Любовь Степушова США неожиданно ударили по самым технологичным отраслям России Любовь Степушова Игорь Буккер Новогодние ритуалы: ёлочные украшения - в подарок Игорь Буккер Василий Амирджанов От ковидных ограничений питерцы уедут на поезде Василий Амирджанов
Комментарии
Олег Шеин: в мире идет наступление капитала на права обычного человека
Рогозин обратился к NASA из-за санкций
Космонавт оценил прекращение сотрудничества США и России на МКС
Познер призвал государство помочь артистам
Прорыв России в мировую фарминдустрию имеет огромный потенциал
Путин подвёл итоги уходящего года
Выстрел в ногу: США много потеряли от санкций против Турции
Познер призвал государство помочь артистам
Белорусские власти готовятся к войне и сажают за мысли
Как стабилизировать ситуацию по периметру России
Белорусские власти готовятся к войне и сажают за мысли
Россияне потеряли доходы - их ждут продуктовые карточки
Белорусские власти готовятся к войне и сажают за мысли
Россияне потеряли доходы - их ждут продуктовые карточки
Россияне потеряли доходы - их ждут продуктовые карточки
Россияне потеряли доходы - их ждут продуктовые карточки
Выстроив медицину по лекалам США, Украина вымирает
Третьеклассницы под Саратовом избили сверстницу
В США считают возможной приостановку членства Турции в НАТО
Треть украинцев назвала Зеленского "неудачником года"
Американцы превратили Украину в полигон для испытаний боевых вирусов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников