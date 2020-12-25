Оружие США: чем гордятся за океаном

Военные аналитики в США нарушили негласное правило: нельзя свысока относиться к своему противнику. Досужие умы Пентагона договорились до того, что в каком бы количестве ни было у русских и китайцев технических новинок, у янки хайтек всё равно никем не превзойдённый. Хотите узнать, чем хвастают за океаном?

1. Боевые машины нового поколения

На смену прежней основы бронетанковых сил США танка M-1 Abrams и боевой машины пехоты M-2 Bradley, которые должны были остановить гипотетический прорыв советской танковой армады через Фермопилы эпохи холодной войны Фульдский коридор, американские инженеры приступили к созданию боевых машин нового поколения, включая танки-роботы. В частности, военно-промышленный комплекс США заинтересовался шведской разработкой — боевой машиной пехоты Stridsfordon 90, создав на её основе Combat Vehicle 90 (CV90).

В последние годы все отдано на откуп проекту Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) Ground X-Vehicle Technology (GXV-T), в соответствии с которым танк похож на багги и включает в себя:

систему навесной динамической защиты танка от противотанковых ракет посредством контрнаправленного взрыва,

тактическую сеть с автоматическими наземными разведывательно-сигнализационными датчиками,

беспилотные летательные аппараты.

2. Беспилотники

Кстати, для борьбы с дронами в Пентагоне нашли временный выход из положения, установив зенитные ракеты Stinger на колёсные боевые бронированные автомобили Stryker. В ближайшее время планируется установить на "Страйкер" лазеры, которые могут поражать цели быстрее, чем ракеты, при этом не потребляя боеприпасы, за исключением электричества.

3. Автомобили-роботы

В США полным ходом идёт разработка над программой Optionally Manned Fighting Vehicle — "Боевая машина пехоты, управляемая личным составом или без экипажа". Уже прошли первые армейские испытания тестируемого робота-автомобиля, дистанционно управляемых бронетранспортеров M113 и грузовиков без водителя.

4. Геликоптеры

Подобно тому, как сухопутные силы избавляются от устаревших танков M1 "Абрамс", военно-воздушные силы также занялись списыванием в утиль вертолётов Apache и Blackhawk, до недавнего времени входивших в состав армейской авиации. Программа Future Vertical Lift — "Машины будущего с вертикальным взлётом" — направлена на создание семейства новых геликоптеров, включая штурмовую разведывательную машину.

5. Дальнобойная артиллерия и гиперзвуковые ракеты