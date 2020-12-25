Военные аналитики в США нарушили негласное правило: нельзя свысока относиться к своему противнику. Досужие умы Пентагона договорились до того, что в каком бы количестве ни было у русских и китайцев технических новинок, у янки хайтек всё равно никем не превзойдённый. Хотите узнать, чем хвастают за океаном?
На смену прежней основы бронетанковых сил США танка M-1 Abrams и боевой машины пехоты M-2 Bradley, которые должны были остановить гипотетический прорыв советской танковой армады через Фермопилы эпохи холодной войны Фульдский коридор, американские инженеры приступили к созданию боевых машин нового поколения, включая танки-роботы. В частности, военно-промышленный комплекс США заинтересовался шведской разработкой — боевой машиной пехоты Stridsfordon 90, создав на её основе Combat Vehicle 90 (CV90).
В последние годы все отдано на откуп проекту Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) Ground X-Vehicle Technology (GXV-T), в соответствии с которым танк похож на багги и включает в себя:
Кстати, для борьбы с дронами в Пентагоне нашли временный выход из положения, установив зенитные ракеты Stinger на колёсные боевые бронированные автомобили Stryker. В ближайшее время планируется установить на "Страйкер" лазеры, которые могут поражать цели быстрее, чем ракеты, при этом не потребляя боеприпасы, за исключением электричества.
В США полным ходом идёт разработка над программой Optionally Manned Fighting Vehicle — "Боевая машина пехоты, управляемая личным составом или без экипажа". Уже прошли первые армейские испытания тестируемого робота-автомобиля, дистанционно управляемых бронетранспортеров M113 и грузовиков без водителя.
Подобно тому, как сухопутные силы избавляются от устаревших танков M1 "Абрамс", военно-воздушные силы также занялись списыванием в утиль вертолётов Apache и Blackhawk, до недавнего времени входивших в состав армейской авиации. Программа Future Vertical Lift — "Машины будущего с вертикальным взлётом" — направлена на создание семейства новых геликоптеров, включая штурмовую разведывательную машину.
"Армия, привыкшая к энергичной поддержке со стороны своих военно-воздушных сил, отстала от артиллерии России, взявшей на вооружение несколько новых гаубиц, — пишет сотрудник издания Forbes Defense, американский политолог и специалист по вопросам обороны Майкл Пек (Michael Peck). — Однако вместо тяжёлой артиллерии, орудия которой способны стрелять на расстояние 20 миль (32 километра. — Ред.), таких как 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка класса самоходных гаубиц M109A6 Paladin, в армии поговаривают о пушке, способной метнуть снаряд на тысячу миль (более полутора тысяч километров. — Ред.). Какой бы ни была точная дальность, вполне вероятно, что армия развернет артиллерию, которая сможет бить на сотни миль, что значительно расширяет зону поражения, в которой будут маневрировать вражеские войска".
Экс-футболист "Зенита" Андрей Аршавин заявил, что питерский клуб не интересен в европейском футболе.