Военный эксперт: 2020 год для российской армии оказался позитивным

Как повлияла пандемия COVID-19 на состояние армий разных стран, с какими итогами завершился для Российских вооруженных сил 2020 год и в чем особенность контракта между Россией и Турцией, рассказал главному редактору "Правды.Ру” Инне Новиковой военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона” Игорь Коротченко.

COVID не помеха

— Игорь, каким этот год был с точки зрения нашей безопасности? Я прочитала, что возможности российской армии выросли на 13%. Насколько это соответствует общемировым тенденциям?

— У каждого тенденции свои. Поэтому ориентируемся исключительно на собственные показатели. Они были определены заранее и выглядят следующим образом: 70% нового оружия армии на флоте и 86% — в стратегических ядерных силах. То есть идет масштабное перевооружение. Разумеется, это делалось не за один год. Эти цифры были поставлены как контрольные заранее. Эти показатели действительно позволяют Российским вооруженным силам считаться одной из лучших армий мира. При этом мы тратим гораздо меньше, чем другие страны, в частности США. А поддерживаем с США стратегический паритет. В первую очередь за счет наших стратегических ядерных возможностей. С другой стороны, у нас оборонительная концепция, нет огромного числа зарубежных военных баз, у нас их меньше 10. Не как у американцев, сотни по всему миру.

Мы не проецируем силу. Мы занимаемся исключительно вопросами собственной обороны и оборонительного союза ОДКБ. Все это позволяет рационально тратить деньги. Поэтому российская армия в очень позитивном ключе завершает этот год.

Я был на нескольких встречах. В декабре министр обороны Сергей Шойгу провел заключительный Общественный совет при Министерстве обороны России, членом которого я являюсь. Плюс была встреча Шойгу с главными редакторами ведущих российских федеральных СМИ, где я был как главный редактор журнала "Национальная оборона". И могу сказать, что по тем докладам, которые были представлены, выглядит наша армия очень достойно.

Разумеется, все это на фоне пандемии коронавируса. Она стала главным вызовом для всех стран. Благодаря Министерству обороны, на базе его возможностей была создана первая российская вакцина "Спутник V". Министерство обороны активно по поручению президента осуществляло строительство многофункциональных медицинских средств в десятках регионах России, что позволило создать коечную емкость для больных с тяжелыми формами болезни.

COVID существенно повлиял на экономические параметры стран. Но даже в этих условиях у нас гособоронзаказ выполнялся ритмично. По всем основным позициям армия и флот получили вооружения, которые были запланированы.

Последнее громкое событие: концерн воздушно-космической обороны "Алмаз — Антей" досрочно выполнил план по гособоронзаказу на поставки систем С-400 в Вооруженные силы России. И еще стало известно, что благодарность президента Российской Федерации получил Ижевский электромеханический завод "Купол". Это производитель уникальных систем и комплексов "Тор-М2", семейства знаменитых комплексов, которые активно охраняют наши арктические базы, осуществляют противовоздушную оборону нашей авиабазы в Сирии "Хмеймим". Создана морская версия для кораблей Военно-морского флота России. Создана версия в виде автономного боевого модуля, то есть вертолетом подцепляешь и в любую точку можно перебросить. Создана колесная, гусеничная версии. Уникальная особенность комплекса — "Тор-М2" может вести огонь, находясь в движении.

То есть наши танковые, мотострелковые части в условиях боевой работы будут прикрыты. Все это очень важно. Даже в условиях COVID Рособоронэкспорт, который отметил свой юбилей — 20 лет со дня создания, удерживает второй план по экспорту оружия в мире.

В США, да и в странах НАТО, были массовые заражения тысяч военнослужащих, моряков. Так что просто прекращали боевое патрулирование:

крейсера,

авианосцы,

подводные лодки, в том числе атомные.

Они возвращались на базы, потому что тотальное заболевание COVID. У нас, благодаря мерам в Министерстве обороны России, таких фактов не было и нет. Заболевания были, но я говорю про другое. Наши боевые корабли, подводные лодки, стратегические воздушные ракетоносцы — боевое патрулирование идет по плану.

Наша система противоэпидемиологических мероприятий оказалась на порядок эффективнее, чем в армиях натовских стран. Это тоже важный момент.

Турецкий вопрос

— Игорь, в этом году Турция купила один наш комплекс С-400. И вроде бы идет речь о покупке еще комплекса. Одна из главных причин — это то, что в самый важный момент эти комплексы могут по мановению волшебной палочки из-за океана перестать работать. У Турции в связи с этим проблемы продолжаются.

— Турция купила не просто комплекс или систему, а заключила большой контракт на сумму 2,5 миллиарда долларов на поставку зенитно-ракетных систем С-400.

Турция получила самое эффективное дальнобойное оружие в мире. Контракт беспрецедентный. Страна НАТО, вторая по боевой мощи, покупает российские системы ПВО.

Скандал, давление, крики, угрозы, шантаж в адрес Анкары не подействовали. Турция хочет купить в рамках второго контракта, который сегодня прорабатывается, еще на 2,5 миллиарда долларов российских систем ПВО. Естественно, все ждут, как Байден себя поведет. Но у турок очень хорошие перспективы закупать дальше наше оружие по наиболее технологически продвинутым вариантам.