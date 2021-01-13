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Автор Александр Шторм

США дадут Украине оружие для удара по Крыму и ЛДНР

Силовые структуры » Министерство обороны

Америка продолжит оказывать Украине помощь, и проблемы, связанные со сменой власти, помехой в этом не станут. Байден ещё в период предвыборной борьбы заявил, что продолжит военную помощь Украине и другим странам бывшего СССР.

США дадут Украине оружие для удара по Крыму и ЛДНР

Так что можно ожидать, что США усилят "необходимую экономическую и военную поддержку" Киева. По сути, речь будет идти о том, чтобы украинцы получили "летальное оружие", необходимое "для отстаивания территориальной целостности государства".

Ранее Америка уже посылала в страну около 200 самых современных противотанковых ракет FGM-148E комплекса Javelin. Эти комплексы размещены на границе с Россией в Херсонской области и Донбассе. Правда, как пишут в соцсетях, часть установок пропала и, возможно, была продана кому-то.

При этом в акватории Чёрного моря в районе Крыма несут службу два патрульных неновых катера типа "Айленд" (США подарили их Украине), на которых можно размещать противокорабельные ракеты и другое наступательное оружие.

По данным посольства Украины в США, Вашингтон в ближайшее время намерен передать им три патрульных катера типа "Айленд". А в США прибыли на учебу, три экипажа, которым предстоит десятинедельный курс обучения в городе Балтимор.

Американцы также усилят ВМС Украины 16 самыми современными патрульными катерами Mark VI. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ждёт ещё шесть катеров бесплатно, а остальные будут покупаться за счет оборонного бюджета. Общая стоимость проекта — 600 миллионов долларов.

Отдельно стоит отметить, что Mark VI оснащаются двумя автоматическими 25-мм артиллерийскими пушками, 40-мм автоматическими гранатометами Mk 19 и совместимы с классом управляемых ракет типа BGM-176B Griffin, способных уничтожать как надводные, так и наземные цели.

Учения, проводимые США и Украиной, тоже обращают на себя внимание.

  • Ежегодная встреча "Си Бриз" в Чёрном море даёт повод отрабатывать сценарии "освобождения оккупированных территорий".
  • Воздушное пространство страны вблизи границ РФ регулярно патрулируют стратегические бомбардировщики и разведывательные самолёты.
  • О том, что в украинской армии действуют американские военные советники, известно очень давно.
  • Настораживает ещё и то, что в ноябре 2020 года представители корпуса элитной морской пехоты посетили прифронтовую зону в Донбассе.

Республиканец Дональд Трамп на четыре года приостановил военную помощь Киеву, но теперь Байден и компания своё отыграют.

Демократы сумели отстоять выделение в бюджете США на 2021 год больших сумм, необходимых для укрепления боеспособности украинской армии. В 2021 году на эти цели уйдёт на 25 миллионов долларов больше. Всего в бюджете прописано 250 миллионов долларов только на дело укрепления Киева.

Байден имеет личные мотивы в деле взаимодействий с Киевом. Несколько лет назад он был неофициальным куратором украинского направления и некоторое время назад стал фигурантом скандала, связанного с делами его сына Хантера и газового олигарха Николая Злочевского.

Уже вступил в силу санкционный список, куда вошли граждане Украины и СМИ, писавшие о нём негативно.

Прошла информация и о новом вероятном директоре ЦРУ единомышленнике Байдена Уильяме Бёрнсе, который был послом США в России. По данным Foreign Policy, ближайшим советником нового президента может стать Майк Карпентер, бывший заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии.

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин не исключает увеличения поставок летального оружия в страну. Так что имеет смысл готовиться к росту угроз военных провокаций. Времена нейтрального Трампа оказались, увы, недолговечными.

Редактор: Елена Тимошкина
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