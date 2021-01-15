Россия выходит из Договора по открытому небу: что это означает

Российский МИД 15 января распространил заявление, в котором сообщил о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу (ДОН). Вполне вероятно, что будет прекращено действие еще одного соглашения по контролю над вооружениями.

США вышли из договора первыми

Напомним, в ноябре прошлого года США официально вышли из Договора по открытому небу. Перед этим в Вашингтоне неоднократно обвиняли Россию в несоблюдении соглашения. В частности, американцы утверждали, что Россия ограничивает полеты над Калининградской областью, и также в десятикилометровом коридоре вдоль границ Абхазии и Южной Осетии.

Начиная с 2014 года в США была развернута кампания по ограничению инспекционных полетов российских самолетов. В частности утверждалось, что на новых российских самолетах установлено более совершенное цифровое оборудование, которое позволяет получить больше информации, чем американцы получают при полетах над Россией.

При Бараке Обаме дело ограничилось тем, что российским инспекторам не были разрешены несколько полетов над территорией США. При Дональде Трампе был взят курс на выход из договора. Впрочем, как и других соглашений по контролю над вооружениями.

Мяч на стороне Запада

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отметил, что договор после выхода из него США можно было бы спасти, если б на то была воля других участников соглашения, прежде всего государств Североатлантического альянса. По его словам, требовалось, что они взяли на себя обязательства не передавать американцам информацию, которую получали бы в ходе инспекционных полетов над Россией.

Как отметил Косачев на своей странице в "Фейсбуке", это потребовалось подтвердить дополнительно, поскольку статья 4 Вашингтонского договора о создании НАТО звучит так: "Договаривающиеся стороны всегда будут консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из договаривающихся сторон окажутся под угрозой". А статья 8 говорит, что "каждая договаривающаяся сторона <…> обязуется не брать на себя каких-либо международных обязательств, противоречащих настоящему договору".

По его мнению, страны НАТО предпочли сохранить свои обязательства в рамках альянса, а не Договора по открытому небу.

Напомним, соглашение было заключено в 1992 году 23 государствами-участниками Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В соответствии с договором, государства, подписавшие его, взяли на себя обязательство предоставления возможности совершать наблюдательные полёты над своей территорией на основании запроса в рамках установленных квот. Полёты проводятся на уведомительной основе. Договор предусматривает "пассивные" (для наблюдаемой стороны) и "активные" (для наблюдающей стороны) годовые квоты.

С инициативой проведения таких полетов в свое время выступал еще президент США Дуайт Эйзенхауэр. Однако Советский Союза тогда не согласился. Так что реализовать идею удалось только почти четыре десятка лет.

Причем в России договор ратифицировали в 2001 году, однако по факту участвовали в нем с момента подписания. На данный момент участниками ДОН являются 35 государств — Россия (пока еще) в том числе.

Конечно, пока идет процесс согласований, есть еще шанс спасти соглашение. Только инициатива в данном случае должна исходить от европейских союзников США. А вот захотят ли они ее проявить — вопрос. Ответ на который скорее отрицательный, нежели положительный.