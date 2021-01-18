Небо на замке: Россия вслед за США выходит из ДОН

15 января 2021 года МИД России объявил о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу (ДОН).

В заявлении ведомства сообщается, что данный шаг является ответом на односторонний выход из ДОН Соединенных Штатов 22 ноября 2020 года, нарушивший баланс интересов государств-участников соглашения. Предложения российской стороны по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях поддержки союзников США не получили.

Историческая справка

ДОН был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки 27 государствами-участниками СБСЕ (Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе — предшественник ОБСЕ), но вступил в силу лишь с начала 2002 года.

Причиной столь долгой ратификации Договора во многом стали сомнения российского Федерального Собрания, справедливо считавшего, что данное соглашение открывает НАТО широкие возможности для ведения разведки на территории нашей страны. Но курс на повышение доверия в условиях обострения военно-политической обстановки в различных регионах планеты все же стал определяющим для участия России в ДОН.

Сегодня, после выхода США, участниками Договора являются 33 государства. При этом ДОН открыт для присоединения любых других государств, и разрешает создавать их группы. В частности, одну группу государств составляют Россия и Белоруссия, другую — страны Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург).

ДОН предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга в соответствии с согласованными квотами наблюдательных миссий. В документе содержится подробная техническая информация о проведении данных полетов, регламентируется используемая авиационная техника и оборудование, определена частота и дальность полетов. Главные условия — самолеты наблюдения не должны быть вооружены и должны пройти освидетельствование на предмет соответствия техники требованиям Договора.

ДОН зарекомендовал себя полезным инструментом укрепления доверия в военной сфере. Так, после развязывания вооруженного конфликта на юго-востоке Украины результаты около 20 полетов позволили полностью развенчать обвинения в адрес России в наращивании войск и вооружений вблизи российско-украинской границы.

Развал Договора

Действия Вашингтона по подготовке выхода из ДОН похожи на аналогичные усилия в преддверии развала ДРСМД. Американцами муссировалась обеспокоенность "нарушениями" Россией его положений.

Первым из надуманных предлогов назывался запрет на наблюдательные полеты в районах границы с Абхазией и Южной Осетией (что правомерно связано с отказом Тбилиси в приеме российских миссий над своей территорией).

Второй претензией США стало ограничение максимальной дальности полета над Калининградской областью. Данный шаг стал ответом на злоупотребления иностранными партнерами максимальной дальностью, предусмотренной Договором.

Так, из 5,5 тыс. км наблюдательных полетов с аэродрома Кубинка, в 2012 — 2014 годах 1,6 тыс. км были совершены над Калининградской областью. Иностранные самолеты-разведчики многократно пересекали ее вдоль и поперек, создавая тем самым проблемы в работе единственного международного аэропорта Храброво.

Ответная мера российской стороны основывалась на созданном американцами прецеденте, когда они назначали максимальную дальность полёта для полу-эксклава Аляска.

Американской стороной были озвучены и иные претензии. Подобно упомянутым выше, все они не выдерживают никакой критики.

Подготовив почву среди американского населения, 21 мая 2020 года президент США Дональд Трамп объявил о начале 6-месячной процедуры выхода из Договора. Данное решение вызвало сожаление у европейских союзников Вашингтона, однако, никакого воздействия на американскую администрацию они оказать не смогли.

Условия, при которых Москва была готова оставаться в ДОН, были озвучены главной внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым в ноябре 2020 года.

Первым из них стали письменные гарантии стран-участниц Договора в том, что они не будут передавать США разведывательную информацию, полученную в результате облета российской территории. Вторым — письменные заверения европейских союзников Вашингтона в том, что они не будут воспрещать российским самолетам инспектировать американские военные объекты, расположенные на их территориях.

Стремясь любой ценой сохранить ДОН после выхода США, 22 декабря Россия повторно обратилась к оставшимся 32 странам-участницам с призывом отреагировать на ее требования, но никаких положительных решений не получила.

По данным немецкой газеты "Süddeutsche Zeitung", 16 государств (в том числе Германии и Франции) отклонили российские требования. В коллективном ответе говорилось, что условия Договора не предусматривают передачу разведывательной информации государствам, не являющимся его участниками, а облетам американских военных объектов в Европе США и так не препятствуют.

В сложившихся условиях действия Москвы стали закономерным ответом на поведение Вашингтона и его европейских союзников. Довольно сложно сказать, что России ДОН был нужен больше, нежели США и их европейским союзникам.

В конечном итоге Договор был не самостоятельным разоруженческим соглашением, а верификационным механизмом и одной из мер по укреплению взаимного доверия. В условиях целенаправленных действий Соединенных Штатов по развалу международной системы контроля над вооружениями (вспомним Договор по ПРО и ДРСМД) оставаться в ДОН для воздушной разведки нескольких батальонов НАТО в Прибалтике нецелесообразно.

Приход к власти в США новой администрации во главе с избранным президентом Дж. Байденом дает надежду на перезагрузку переговорного процесса в области контроля над вооружениями, но при этом шансов на его скорую результативность немного.

Демонтаж механизмов, сдерживающих милитаризацию США и НАТО — не продукт 4-летнего правления Трампа, а длительный последовательный курс, проводимый американской правящей элитой, кто бы ее не возглавлял.

России следует готовиться к жизни в режиме свободного плавания — без контроля и без доверия соседей по миру.