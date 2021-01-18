Итоги дела рязанских скинхедов

Железнодорожный районный суд города Рязани 14 января осудил представителей банды неонацистов, которые избивали представителей движения "антифа" и снимали это на камеру, выкладывая ролики в сеть.

Старший из осужденных, Юрий Лунин, которому сейчас 30 лет, получил 1 год и три месяца колонии строго режима. Его 21-летний подельник, некий А. Сморчков, был приговорен к шести годам условного заключения с испытательным сроком в три года и шесть месяцев.

В деле фигурировало ещё как минимум трое человек. Но в их отношении дела были прекращены "в связи с деятельным раскаянием" и "примирением сторон", после того как они выплатили пострадавшим компенсации.

Вообще, в материалах СМИ по этому делу даны крайне обтекаемые формулировки, однако если посмотреть материалы этого дела, которые оказались в распоряжении нашей редакции, то как-то невольно удивляешься мягкости приговоров. К слову, эту мягкость отметил даже адвокат одного из обвиняемых, он не рассчитывал на условный срок для своего подзащитного.

С реальным сроком — тоже всё более чем интересно. Дело в том, что Юрий Лунин уже был осуждён ранее и приговорён к шести годам тюремного заключения, вышел из мест "не столь отдалённых" он в 2015 году на условиях условно-досрочного освобождения.

При этом в медиа пишут, что проходил он по статье, касающейся "преступления против личности", и не уточняют, что это была часть 4-я 111-й статьи УК РФ. То есть, "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека", "повлекшее за собой смерть по неосторожности потерпевшего". Видимо, роль здесь сыграло то, что Лунин не принимал участия в избиениях непосредственно, а просто распространял в Сети видеоматериалы с "силовыми акциями" неонацистов.

Собственно, и сами избиения, а таких эпизодов в материалах дела фигурирует три, тоже не банальные драки. К примеру, на первое "дело" Сморчков и ещё двое подельников, которые впоследствии "деятельно раскаялись", неонацисты прихватили с собой нож и молоток, которыми и воспользовались. Первому пострадавшему была нанесена ножевая рана и более десяти ударов этим самым молотком. И каким чудом там всё обошлось "легкими телесными повреждениями" — решительно непонятно.

В материалах дела по этому поводу написано:

"…Сморчков, держа в правой руке молоток, нанёс им не менее двух ударов в область преднаружной поверхности правого бедра, после чего, держа в правой руке нож нанёс им один удар в область наружной поверхности нижней трети правого бедра, после чего, держа в правой руке молоток, нанёс им не менее десяти ударов в область туловища".

К слову, после этой первой акции один из членов группировки отказался от дальнейшего участия в подобных вещах. Видимо, ему стало страшно от возможных последствий, в том числе и для избиваемых "антифа". Всё же убивать человека, а молоток и нож — инструменты, которые усугубляют вероятность подобного исхода, — это не то дело, на которое согласится каждый. Даже если он неонацист.

Второе избиение, также заснятое на видео, преступники проделывали уже вдвоём. И тоже не голыми руками. Здесь в дело пошёл камень. Один из осуждённых ударил этим камнем жертву по голове. В материалах дела этот момент описан так: "…держа в правой руке камень, нанёс им один удар в теменно-затылочную область головы слева".

И снова в материалах говорится о лёгких телесных повреждениях и нет ни слова даже о сотрясении мозга. При том что, судя по данным из протоколов, эту жертву неонацисты били преимущественно в голову.

Третий эпизод был сопряжён уже с чистым рукоприкладством без "подручных средств". При этом, судя по описанию, жертва блокировала часть ударов. Впрочем причинение вреда здоровью в виде ударов в голову и по туловищу также имели место быть.

Ну а дальше уже началось распространение видео, записанного в трёх обозначенных инцидентах. Началось, к слову, в сообществе "Соколиной ночи, левая сторона" или в оригинале "Good night left side" социальной сети "ВКонтакте".

К слову, сообществ, что с вычищенным контентом, что вполне публичных и наполненных соответствующими материалами, в данной социальной сети несколько. И многие из них вполне открыты и публичны. Что вызывает вопросы уже в адрес руководства социальной сети.

Впрочем речь сейчас не о "ВКонтакте", а о рязанских неонацистах, двое из которых были осуждены во 282 статье УК РФ 14 января этого года. Преступления, к слову, совершались ими ещё в 2018 году.

Вообще, все эти события, когда скинхеды избивают "антифа" отдают каким-то безумием 90-х годов. Казалось бы, времена войн молодёжных группировок, а уж тем более массового молодежного неонацизма в России прошли. Но нет, судя по всему, ничего ещё не закончено.

И да, материалы этого дела наглядно показывают, что критикуемая многими 282 статья УК РФ, а критики часто упоминают, что это статья за "мыслепреступления", на самом деле в том числе и вот про это.

Про то, как одни люди бьют других людей молотком, камнем и колют ножом. А потом вывешивают видео процесса, чтобы другие "вдохновились примером" и устроили нечто аналогичное.

Увы, почва к распространению в виде информационных площадок и сообществ, а также потенциально готовые "активисты", которым стоит только показать пример, — есть, и есть в совсем не следуемых количествах.

С другой стороны, правоохранительная система всё же работает, раз виновные в итоге получили своё наказание.