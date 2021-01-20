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Автор Кристина Важенина

Незаконное задержание: как получить компенсацию за моральный ущерб

Силовые структуры

Недавно депутат от "Единой России" Наталья Костенко внесла проект поправок в Гражданский кодекс РФ о компенсации морального вреда гражданам, которых незаконно задержали. Закон жизненный, необходимый. Однако юристы сомневаются, что на практике он принесет задуманную пользу.

Незаконное задержание: как получить компенсацию за моральный ущерб

Ограничения и моральный вред

Специалисты подтверждают — сегодня даже незначительное ограничение свободы является вмешательством и противоречит положениям, которые охраняются Конституцией. Высшая судебная инстанция в лице Конституционного суда признает право людей, которые подверглись незаконному задержанию, на компенсацию морального вреда. Однако так как прямого закона на это нет, то суды не всегда учитывают позицию КС. Для устранения такой ситуации депутат предложила внести соответствующие поправки.

Мнения юристов о пользе такой поправки расходятся. По словам Дмитрия Герасимова, адвоката адвокатского бюро "Дефенсор", на практике суды отказывают в удовлетворении соответствующих исков, ссылаясь на отсутствие в законе прямого указания на данное право, а должностные лица применяют незаконное административное задержание и не боятся, что за это может последовать ответственность.

"Я, безусловно, одобряю внесенные поправки, поскольку чем в законе более конкретизирована ответственность государства перед личностью, тем меньше шансов, что суд, рассматривающий дело, откажет в иске. Однако по таким искам ответчиком выступает Федеральное казначейство, и их юристы вообще никогда не признают исковые требования, — говорит адвокат, — даже в тех случаях, где вина должностных лиц налицо. Они всегда обжалуют решения судов и пытаются найти любые формальные и незначительные поводы".

Адвокат Данила Левченко, считает, что внесение подобных изменений не изменит сложившейся в судах ситуации.

"Обычно от задержания и до избрания меры пресечения (того же заключения под стражу) не проходит больше 2-3 дней, — объясняет адвокат. — Включение этого положения лишь даст возможность незаконно задержанным на эти 2-3 дня требовать компенсацию, а такая ситуация на практике случается довольно редко, и вряд ли суды будут назначать за три дня в ИВС какие-то существенные компенсации".

Докажи, что ты не верблюд

По мнению юристов, сегодня с компенсациями вообще дело обстоит тяжело и сложно. И поправки могут ничего не решить. Особенно с предпринимателями.

"Ситуации бывают разные, — говорит Данила Левченко, — например, бизнесмены не получат никаких существенных выплат в ситуациях, когда из-за задержания срывается крупная сделка. В случаях с незаконным привлечением к уголовной ответственности такой ущерб не компенсируется. Также не забывайте о том, что нет единого подхода к оценке морального вреда в таких ситуациях. Иногда это принимает совершенно дикие формы! Достаточно вспомнить дело Никиты Костина, которому Мосгорсуд в феврале 2020 года присудил компенсацию 10 000 рублей за полтора года незаконного нахождения в СИЗО".

Парадоксальные случаи бывают и с простыми людьми, которые никак не связаны с бизнесом.

"Вот, например, 16 января 2021 года я защищал гражданку, которой вменяют ч.8 ст. 20.2 КоАП РФ, — рассказывает Дмитрий Герасимов. — В отношении нее составили протокол об административном задержании, хотя согласно разъяснениям, данным в определении Конституционного суда РФ от 08.12.2015 № 2738-О, это делать запрещено, так как у нее имеется малолетний ребенок, но полицейские несмотря на это все равно ее задержали, а если бы в законе была бы прямая гражданско-правовая ответственность за такие незаконные действия, то, возможно, они бы задумались, поскольку взысканная денежная компенсация в пользу незаконно задержанного с казначейства потом в порядке регресса может быть взыскана непосредственно с виновного должностного лица, которое нарушило права человека".

И тем не менее юристы согласны в том, что подобное положение дел надо менять и такой закон жизненно необходим для того, чтобы граждане имели полный спектр правовых основ для защиты своих свобод.

"Закон охраняет конституционные права граждан, поэтому, безусловно, он нужен. Весь вопрос в том, каким образом этот закон будет соблюдаться, будут ли удовлетворяться требования о компенсации или нет. Также суд в каждом конкретном случае должен установить, используется ли данный закон в целях извлечь выгоду лицом, которое было задержано, либо лица, осуществлявшие задержание, допустили превышение своих полномочий", — считает Татьяна Миронова, адвокат Международной коллегии адвокатов "Санкт-Петербург".

От поправок до подписанного президентом закона путь довольно длинный. Несомненно, юристы, адвокаты и исполнительная власть должны будут найти разумный компромисс, который действительно даст гражданам возможность полноценно отстаивать свои права.

Редактор: Ирина Гусакова
Темы выплата компенсаций
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