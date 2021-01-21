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Автор Любовь Степушова

Россия никогда не узнает, как погибли её пилоты в Армении

Силовые структуры » Министерство обороны

Возможно, мы никогда не узнаем, как погибли российские пилоты МИ-24 в небе над Арменией, чтобы сохранились замечательные договорённости по Нагорному Карабаху.

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Убиты умышленно

После гибели двух пилотов и ранении третьего в результате поражения из ПЗРК вертолёта МИ-24 азербайджанским солдатом в небе над Арменией прошло два с половиной месяца, а данных о ходе расследования общественность не имеет.

Известно, что в начале января российские военные следователи переквалифицировали уголовное дело по факту гибели военного вертолета Ми-24 на границе Армении и Азербайджана на более тяжкую статью — "умышленное убийство".

Об этом сообщил "Интерфакс".

"Уголовное дело, которое первоначально было возбуждено по статье 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее смерть по неосторожности) переквалифицировано на более тяжкую статью — ч.2 ст. 105 (умышленное убийство двух или более лиц)", — сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что данное решение принято по результатам следственно-оперативных действий, предпринятых в рамках дела военными следователями на российской базе в Гюмри (Армения).

Он затруднился сказать, как долго будет вестись следствие.

"Тут есть определенные сложности, связанные с тем, что подозреваемые находятся на территории другого государства", — отметил источник.

Дело переквалифицировано по юридическим причинам

Как сказал "Правде.Ру" военный эксперт, полковник запаса, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, вопрос не в том, что "мы на государственном уровне посчитали, что это злонамеренное и специально организованное преступление".

По его словам, переквалификация, возможно, связана со взаимодействием прокуратур в юридическом аспекте, так как допуск иностранного государства к материалам дела зависит от его квалификации.

"Если статья более тяжкая, то есть юридическое обоснование для полного раскрытия перед Россией материалов дела", — сказал Виктор Мураховский.

Эксперт напомнил, что Азербайджан открыл уголовное дело по этому факту, и российская прокуратура материалы этого дела "обязательно востребует и будет отслеживать — как следствие, так и итоговое решение азербайджанского суда".

Картина случившегося ясна?

Картина самого происшествия с военной точки зрения, по словам Виктора Мураховского, достаточно ясна.

"Батальонная тактическая группа с нашей 102-й военной базы в Армении выдвигалась к границе между Арменией и Нагорным Карабахом в ночное время. С воздуха эту группу прикрывала пара боевых вертолетов с нашей авиабазы в Армении. Место происшествия находится на стыке границ трех государств: Армении, Нахичеванской автономной области Азербайджана и Ирана, и разных беспилотников там было, как мух на помойке. Вертолет пролетал буквально в километре от границ с Нахичеванью и необученный азербайджанский боец увидел, что его переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) захватил цель. Но сам ПЗРК не имеет систему государственного опознавания, боец должен получать данные с командного пункта ПВО. Но боец, не получив такие данные и не зная о том, как сработала система опознавания "свой-чужой", произвел пуск. Там следствие будет разбираться, кто накосячил — командование или сам боец", — пояснил военный эксперт.

Но,  военный эксперт Вугар Аббасов уверен, что у бойца был штатный радиозапросчик пароля "свой-чужой" самого ПЗРК .

"В нормальной ситуации солдат абсолютно прав. Если он обнаруживает воздушную цель, то по имеющимся линиям связи сразу докладывает наверх и запрашивает приказ. Но если средство воздушного нападения приблизилось до рубежа применения ударного вооружения, если штатный радиозапросчик пароля "свой-чужой" самого ПЗРК выдает сигнал "чужой", он должен стрелять без разрешения, согласно боевому заданию, который он получает во время заступления на дежурство по охране воздушных рубежей своего подразделения", — сказал Вугар Аббасов ресурсу Turan. az.

Но можно ли исключить, что выстрел был произведён умышленно, так как в генералитете Азербайджана не все согласны с вводом миротворцев РФ в Карабах, и особенно с учётом наличия в штабе турецких консультантов самого высокого ранга?

Не исключается и вина российских военных

В bmpd. livejournal. com эксперт gunnerminer сообщил 11 ноября: "Российское командование направляя колонну в ночное время, заблаговременно не предупредило азербайджанских военных. При этом располагая каналами связи и обеспечив прикрытие колонны вертолетом. Хлипкие попытки оправдания — "вне зоны боевых действий, и прочее" — это отмазки на уровне допризывника, а не офицера".

Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело по факту "агрессии на территории Армении". Результаты не публикуются.

Уголовное дело по сбитому вертолету было возбуждено и в Баку, генеральной прокуратурой Азербайджана, по обвинению "в халатности". О задержании, аресте азербайджанских военнослужащих не сообщалось, также как и неизвестны результаты расследования.

Зачем осложнять беспрецедентные договорённости

Виктор Мураховский считает, что независимо от выводов следствия, отношения между Москвой и Баку не изменятся, так как факт непреднамеренности случившегося уже признан на высшем уровне, и извинения Азербайджана на высшем уровне приняты.

"Посмотрите на соглашение, подписанное недавно между Россией, Азербайджаном и Арменией по принятию мер об открытии сквозного сообщения. Ведь это беспрецедентный случай: после окончания войны в кратчайшие сроки открывается железнодорожное сообщение через территорию Азербайджана и Армении, благодаря которому мы получаем прямой сухопутный маршрут логистики для нашей базы в Армении. Раньше мы всё снабжали только по воздуху. А теперь мы получили железнодорожный маршрут в Армению. В свое очередь Азербайджан получает прямое сообщение с Нахичеванью", — сказал эксперт.

Создаётся впечатление, что дело об умышленном убийстве российских лётчиков замнут, чтобы не портить этих замечательных договорённостей по Нагорному Карабаху.

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Темы вертолет ми-24 виктор мураховский армяно-азербайджанский конфликт
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