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Автор Антон Куликов

Почему Россия против Договора о запрещении ядерного оружия

Силовые структуры

С 22 января вступил в силу Договор о запрещении ядерного оружия. Ратифицировали его на данный момент в 51 государстве. В основном это страны Океании, Африки, Карибского бассейна. Из европейских государств договор поддержали Австрия, Ватикан, Ирландия, Мальта. Однако ни одно государство, которое ядерным оружием располагает, к соглашению не присоединилось.

Почему Россия против Договора о запрещении ядерного оружия

Даже более того, в работе над договором представители ядерных держав — что официальных, что неофициальных (вроде Израиля или КНДР) — участия не принимали.

О чём договорились

Договор о запрещении ядерного оружия предусматривает запрет на разработку, испытание, хранение, приобретение, транспортировку и использование ядерного оружия. Он был принят в 2017 году в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, после чего соглашение открыли для подписания. Для того чтобы договор вступил в силу, необходима была его ратификация как минимум 50 государствами. Пятидесятым государством в конце октября прошлого года стал Гондурас. Соглашение вступило в силу спустя 90 дней после того, как его ратифицировало необходимое число стран.

Впрочем нет сомнений, что к соглашению присоединятся ещё больше стран. Вот только к запрету ядерного оружия это не приведёт.

В данном случае между официальной ядерной "пятёркой" — Россией, Великобританией, Францией, Китаем и США — наблюдается полное согласие. Хорошо бы, конечно, чтобы и по другим вопросам таковое согласие наблюдалось… Но что есть, то есть.

Так вот, в совместном заявлении, сделанном в 2018 году, представители "пятёрки" подчеркнули, что нынешнее соглашение противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия, который заложил основу нынешней архитектуры ядерной безопасности.

Гарантия от сумасшествия

Напомним, договор о нераспространении ядерного оружия был открыт к ратификации в июле 1968 года. Он предусматривает, что государством, обладающим ядерным оружием, считается то, которое произвело и взорвало такое оружие или устройство до 1 января 1967 года. Участники соглашения взяли на себя обязательство не помогать в производстве такого оружия странам, его не имеющим, или каким-либо образом способствовать его распространению. В настоящее время участниками договора являются почти все независимые государства мира, за исключением Израиля, Индии, Пакистана, КНДР и Южного Судана.

В конце октября прошлого года официальный представитель МИД России Мария Захарова ещё раз объяснила, почему в Москве не поддерживают Договор о запрещении ядерного оружия.

"Мы твёрдо убеждены, что договариваться по такому серьёзному вопросу, как ядерное разоружение, можно только на основе консенсуса всех заинтересованных сторон, включая государства, которые обладают ядерным оружием в соответствии с ДНЯО", — подчеркнула тогда Захарова.

По её словам, для российской стороны также неприемлемы концептуальные рамки переговорного процесса, рассматривающего тему ликвидации ядерных вооружений в отрыве от существующих реалий международной безопасности.

В апреле 2019 года президент США Дональд Трамп в одном из интервью высказался в том духе, что США, России и Китаю следовало бы отказаться от ядерного оружия. Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал это так:

"Было бы идеально очистить весь мир от ядерного оружия. (…) Всё-таки не забывайте о сдерживающем паритете, который является гарантом того, что никто не проявит сумасшествие и не совершит какой-то чудовищной ошибки".

В общем, понятно, почему не следует ожидать присоединения государств, обладающих ядерным оружием, к соглашению о его запрещении.

Редактор: Елена Тимошкина
Темы дональд трамп мария захарова дмитрий песков ядерное оружие
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