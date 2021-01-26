НАТО ответит за бомбардировки Югославии обеднённым ураном

20 января 2021 года в Высший суд Белграда поступило исковое заявление к НАТО бывшего югославского военнослужащего Д. С. о компенсации ущерба здоровью, причинённого в 2000–2001 годах применением радиоактивных боеприпасов.

Как заявил адвокат истца Срджан Алексич, Д. С., будучи офицером югославской армии, возглавлял подразделение, которое в течение 201 дня находилось в зоне, подвергшейся бомбардировкам Североатлантического альянса боеприпасами с обеднённым ураном.

18 годами позже у него диагностировали тяжёлую форму рака гладких мышц, затронувшего внутренние органы. С 2018-го по 2020 год Д. С. перенёс три операции и находится в тяжёлом состоянии.

По словам адвоката, он располагает заключением эксперта судебной медицины, в котором указывается на то, что заболевание получено вследствие воздействия радиации.

Срджан Алексич намерен до конца января подать ещё четыре аналогичных иска к НАТО в суды сербских городов:

Нови-Сад,

Крагуевац,

Ниш,

Вране.

Общее число исков граждан Сербии к альянсу, готовящихся его адвокатской конторой, может достичь более 2,5 тысячи, а запрашиваемая сумма возмещения ущерба пострадавшим составляет от 100 тысяч евро.

Срджан Алексич отметил, что исковое заявление Д. С. полностью идентично искам 500 итальянских военнослужащих, находившихся в 1999 году в Косове и Метохии.

Из них 181 иск уже удовлетворён, а итальянским военным ведомством выплачена компенсация пострадавшим. Кроме того, аналогичное дело во Франции уже закончилось победой заявителя, а в Великобритании, ФРГ, Нидерландах и Турции продолжаются схожие судебные процессы.

Сербский адвокат сообщил в интервью ТАСС, что его итальянский коллега Анджело Тарталья предоставил более 70 приговоров и свыше тысячи страниц доказательств.

Среди них — документы итальянской парламентской комиссии, доказавшей причинно-следственную связь обеднённого урана и раковых заболеваний, а также свидетельства Всемирной организации здравоохранения и доказательства, собранные на базе ВВС США в Калифорнии в 1988 году, о вреде обеднённого урана для человека.

Эти данные подтверждены идентичными анализами, проведёнными в Италии. По мнению Срджана Алексича, остатки обеднённого урана и по сей день оказывают разрушительное воздействие на население и экологию Балканского региона, включая Македонию, Албанию и Болгарию, где зафиксировано значительное количество онкологических заболеваний, полученных вследствие облучения.

Что такое обеднённый уран и где он применяется?

Обеднённый уран является отходом изотопного обогащения природного урана. По своему составу он является почти чистым ураном-238 — слаборадиоактивным нуклидом данного химического элемента.

Концентрация же радиоактивного урана-235 в обеднённом уране примерно в 100 раз меньше, чем в природном. Но, как считают экологи, для воздействия на окружающую среду этого более чем достаточно.

В 1970 году Пентагон получил данные о разработке советскими учёными танковой брони столь высокой прочности, что его не мог поразить ни один из бронебойных боеприпасов, имеющихся на вооружении НАТО.

В условиях гонки вооружений новые разведданные вынудили американский военно-промышленный комплекс ускоренными темпами приступить к поиску новых решений.

Вскоре оружейники пришли к выводу о том, что ранее недоступную броню целесообразно поражать снарядом с сердечником из тяжёлого прочного металла. Наиболее эффективным был бы вольфрам, однако его высокая стоимость и зависимость от месторождений в Китае делали данный материал недоступным для массового производства боеприпасов.

Наиболее близким к вольфраму по своим физическим свойствам металлом оказался обеднённый уран, запасы которого в США уже на тот момент составляли более 500 тонн.

Начав производство снарядов с сердечниками из обеднённого урана, американский ВПК одновременно решил проблему его утилизации и сэкономил колоссальные бюджетные средства.

Значительная часть учёных мира поддерживают позицию англосаксов, заявляя, что в связи с огромным периодом полураспада урана-238 (около 4,5 млрд лет) радиоактивность обеднённого урана практически неощутима и он не более опасен, чем металлы, из которых делают столовые приборы.

Но статистика онкологических заболеваний в странах Персидского залива и Балкан, где применялись такие боеприпасы, неумолимо свидетельствует об обратном.

На открытии Института онкологии в Белграде в мае 2018 года президент Сербии Александр Вучич признался, что ранее сам никогда полностью не верил во взаимосвязь обеднённого урана с ростом онкологических заболеваний, но статистические данные указывают на их резкий рост у детей, чьи родители появились на свет примерно в 1990 году, период взросления которых пришёлся на максимальное воздействие радиации.

Опыт применения снарядов с обеднённым ураном

До войны в Югославии США совместно с союзниками применяли боеприпасы с урановыми сердечниками в ходе операции "Буря в пустыне" в 1991 году (по разным оценкам, от 275 до 320 тонн).

После войны у нескольких тысяч американских и британских военнослужащих были диагностированы нарушения работы печени и почек, а также гипотония. Тогда профессор Университета Джексонвилля (США) Дуглас Рокке обнаружил, что применение таких боеприпасов может привести к лимфоме, психическим расстройствам и генетическим отклонениям у следующих поколений.

А член-корреспондент РАН Алексей Яблоков по результатам проведённых исследований отметил, что на загрязнённых ураном территориях в районе города Басры (Ирак) в три-четыре раза участились случаи преждевременных родов, врождённых дефектов, лейкемии и других онкологических заболеваний.

Кроме того, по данным российского учёного, у более 60 процентов детей, родившихся в семьях американских военнослужащих — участников операции в Персидском заливе, обнаружились врождённые нарушения — отсутствие глаз и ушей, сращение пальцев, сосудов и другие.

Все иски, поданные пострадавшими американскими военнослужащими, были отклонены. Американская наука продолжает отрицать влияние обеднённого урана на развитие упомянутых заболеваний.

В ходе операции НАТО против Югославии "Союзная сила" авиация альянса совершила около 38 тысяч боевых вылетов и нанесла более 10 тысяч ударов по объектам, большинство из которых были гражданскими.

Количество обеднённого урана в применённых боеприпасах достигло 15 тонн, после чего страна заняла первое место в Европе по количеству онкологических заболеваний. За десять лет с начала операции в Сербии заболели раком около 30 тысяч человек, примерно треть из которых умерли.

Перспективы судебных процессов граждан Сербии против НАТО

Руководство Североатлантического альянса, наряду с властями США и Великобритании, категорически отрицает вред здоровью человека и окружающей среде, наносимый применением боеприпасов с сердечниками из обеднённого урана. Поэтому результаты судебных процессов напрямую зависят от компетентности экспертов международных судебных инстанций и их беспристрастности.

Не желая признавать губительность боеприпасов с обеднённым ураном, США и их европейские союзники не станут отказываться от их применения в военных конфликтах будущего.

Это означает, что в дальнейшем новые жертвы радиоактивной демократии неизбежны.