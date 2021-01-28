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Автор Инна Новикова

Игорь Коротченко: Россия занимает второе место по экспорту оружия

Силовые структуры

Современный рынок вооружения и место России в нём. США даже в вопросах безопасности пытаются навязать другим странам свой товар. Конечно, более слабые страны ведутся на шантаж, но иногда втихую продолжают сотрудничать с Россией. А более сильные уже в открытую заботятся о своей безопасности вопреки давлению американцев. Турция покупает С-400. В сотрудничестве с Индией заинтересованы сами Штаты. Китай сам теснит США на всех рынках. Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Читайте начало интервью:

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— Игорь, вы сказали, что американский закон по противодействию врагам США равным образом работает против любой страны, даже членов НАТО. Поэтому некоторые страны, которые послабее, отказываются от активного военно-технического сотрудничества с нашей страной. Но всё-таки, видимо, сотрудничают по-тихому. Кому мы вообще продаём вооружение?

— Оружейные сделки действительно любят тишину. Некоторые страны Юго-Восточной Азии сейчас очень аккуратно себя ведут в плане объявления каких-то планов по закупкам российского оружия.

Но в любом случае наша система военно-технического сотрудничества отлажена. Очень эффективно работает Рособоронэкспорт. Даже в условиях пандемии коронавируса они вели и продолжают переговоры.

Индия

Для нас традиционно очень важна как партнер по военно-техническому сотрудничеству Индия, поскольку она закупает самый большой объем российского оружия каждый год. Хотя у них идет диверсификация источников приобретений вооружений.

Америка хочет активно выходить на индийский рынок, продвигая свою военную продукцию. Делается это, конечно, с дальним расчетом. Ведь Индия — военный противник Китая, а Китай — противник США. Здесь работает принцип: враг моего врага — мой друг.

Поэтому Индия вполне может избежать давления США, в том числе в отношении С-400. Индия всегда может сказать: если вы вводите против нас санкции, то мы отказываемся от закупки определенных образцов американского оружия, но если вы не будете пытаться совать палки в колеса, то как бонус будем покупать оружие США. Америка будет вести себя здесь достаточно сдержанно.

В отношении Турции, я думаю, США будут и дальше применять тактику выкручивания рук, но Эрдоган уже сказал, что вне зависимости от конъюнктуры купит второй полковой комплект С-400.

Единственное условие — он хочет трансфер технологии, чтобы какие-то отдельные элементы, узлы могли собираться в самой Турции. Он хочет и по другой военной технике интегрироваться, чтобы в этих работах принимал участие турецкий аэрокосмический комплекс.

— Американцы, наверное, никогда бы не пошли на трансфер технологий.

— Вы абсолютно правы. Мы же и Индии уже сейчас предлагаем не только новую авиационную технику. Недавно появились сообщения, что будет куплено несколько десятков МиГ-29 в новых версиях и дополнительная партия Су-30МКИ — многофункциональных истребителей.

Но мы также предлагаем Индии проект совместного участия в создании истребителя пятого поколения. Планируется разработать двухместную версию истребителя пятого поколения Су-57 — ФГФА. Индия получает полный трансфер технологий, включая те, которые мы еще никогда никому не поставляли.

Индийские национальные особенности

Но есть особенность индийского военно-технического сотрудничества — многие решения принимаются достаточно медленно. С другой стороны, переговоры по С-400 тоже шли довольно долго и вдруг — раз, контракт подписан. Возможно, что и по российско-индийскому Су-57 мы можем уже в обозримом будущем увидеть сообщение, что этот проект принят и будет реализован.

В любом случае Индия — важнейший для нас партнер. Американцам не удастся поломать длительные связи между нами и Индией. Тем более, что у Индии — большие военные амбиции. И у нее есть два реальных военных противника — Пакистан и Китай, поэтому она будет перевооружаться.

Экономика Индии хорошо работает, деньги в бюджете есть, тратить на оборону их будут, поэтому свой кусок индийского рынка вооружений Россия должна удерживать всеми возможными способами, включая реализацию абсолютно новых приоритетных программ в интересах индийских вооруженных сил.

— Барак Обама как-то назвал Россию бензоколонкой, но в основном только о нашей стране и говорил. Эта бензоколонка, по его мнению, во всем мире и в самой Америке ему всё портила. Вы сказали про С-400 и истребитель пятого поколения. Какое еще оружие мы хорошо делаем и продаем за рубеж?

— Мы по-прежнему занимаем второе место в мире по экспорту оружия. Продаем, начиная от автомата Калашникова и заканчивая современными подводными лодками, авиацией и системами ПВО всех классов.

— Китаю мы много вооружения продаем?

— Китай купил у нас по последним контрактам партию истребителей Су-35 и партию С-400. Плюс он покупает у нас авиационные двигатели, поскольку ранее они закупили большую партию российских истребителей. Плюс они по лицензии их сами производили. Плюс ряд китайских самолетов использует российские авиационные двигатели.

Мы довольно много продаем в Китай, хотя темпы продаж сейчас падают, потому что крупный контракт по Су-35 завершен, а по С-400 находится в заключительной стадии.

Китай по прежнему копирует

Китай сейчас активно развивает свою военную промышленность. Мы сталкиваемся с китайской продукцией военного назначения, они становятся нам конкурентами в целом ряде крупных мировых регионов. Китай тоже набирает силу в этом плане.

Хотя наша система оружия на сегодняшний день — эффективнее китайской по всем показателям.

Даже те, которые Китай клонировал методом технической разведки, получив информацию либо документацию и очень массово клонировал, все равно хуже наших.

Редактор: Юрий Кондратьев
Темы сша с-400 су-35 миг-29 китай индия турция вооружение экспорт оружия игорь коротченко рособоронэкспорт
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