Пресса США: Китай провел "генеральную репетицию" войны. Это серьёзно?

Китай провел "генеральную репетицию" войны с США за Тайвань. Произошло это буквально через три дня после инаугурации Джозефа Байдена. Всё настолько серьёзно?

О чем идёт речь

"Генеральной репетицией войны" американское издание Forbes назвало учения, которые 23 января провели китайские ВВС. В сторону Тайваня были направлены 13 боевых самолетов:

восемь бомбардировщиков H-6K;

четыре истребителя J-16;

противолодочный самолет Y-8.

Бомбардировщики могут оснащаться противокорабельными ракетами YJ-12, которые предназначены в том числе для ударов по авианосцам. Стоит заметить, что в день учений в Южно-Китайское море вошел американский авианосец Theodore Roosevelt.

Автор статьи в Forbes полагает, что речь шла еще и об отработке ударов по целям непосредственно на Тайване. Китайские ВВС и ВМС располагают более чем двумя сотнями бомбардировщиков H-6K.

На полет китайских самолетов оперативно отреагировали в госдепартаменте. В опубликованном 23 января заявлении сказано, что военное давление Китая на Тайвань "угрожает региональному миру и стабильности". Но в общем, достаточно общее заявление, которое ничем особенным не отличается от предыдущих.

В самом деле "генеральная репетиция"?

Так что же насчет "генеральной репетиции войны"? Представляется, что такие заголовки — сильное преувеличение.

Здесь стоит напомнить, что администрация Дональда Трампа в последние месяцы своего пребывания у власти сделала ряд шагов в отношении Тайваня, которые носили явно демонстративный характер. Разумеется, в Вашингтоне знают, что в Пекине крайне негативно относятся к любым попыткам легитимизировать правительство Тайваня на международной арене. И сознательно провоцировали китайские власти на ответные действия. Даже слух запустили, что Тайвань собирается посетить госсекретарь Майк Помпео. Потом опровергли, но осадок, как говорится, остался.

Точно также в Вашингтоне демонстрируют готовность "защищать Тайвань". По этой причине в регионе постоянно находятся американские военные корабли, а в Южно-Китайское море регулярно заходят американские авианосцы.

Китай, в свою очередь, подчеркивает готовность отстаивать свои интересы любыми средствами. В Пекине подчеркивают, что отношения с Тайванем являются исключительно внутрикитайским делом и не потерпят вмешательства других государств.

Так что стороны регулярно демонстрируют друг другу решительный настрой, постоянно проводя учения в Южно-Китайском море. Некоторые эксперты, к слову, считают события 23 января обычными маневрами, которые планировались сторонами заранее. Другие, впрочем, полагают, что это было послание китайских властей новому американскому президенту. Но алармистские выводы из произошедшего излишни.