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Автор Антон Куликов

Пресса США: Китай провел "генеральную репетицию" войны. Это серьёзно?

Силовые структуры

Китай провел "генеральную репетицию" войны с США за Тайвань. Произошло это буквально через три дня после инаугурации Джозефа Байдена. Всё настолько серьёзно?

Пресса США: Китай провел "генеральную репетицию" войны. Это серьёзно?

О чем идёт речь

"Генеральной репетицией войны" американское издание Forbes назвало учения, которые 23 января провели китайские ВВС. В сторону Тайваня были направлены 13 боевых самолетов:

  • восемь бомбардировщиков H-6K;
  • четыре истребителя J-16;
  • противолодочный самолет Y-8.

Бомбардировщики могут оснащаться противокорабельными ракетами YJ-12, которые предназначены в том числе для ударов по авианосцам. Стоит заметить, что в день учений в Южно-Китайское море вошел американский авианосец Theodore Roosevelt.

Автор статьи в Forbes полагает, что речь шла еще и об отработке ударов по целям непосредственно на Тайване. Китайские ВВС и ВМС располагают более чем двумя сотнями бомбардировщиков H-6K.

На полет китайских самолетов оперативно отреагировали в госдепартаменте. В опубликованном 23 января заявлении сказано, что военное давление Китая на Тайвань "угрожает региональному миру и стабильности". Но в общем, достаточно общее заявление, которое ничем особенным не отличается от предыдущих.

В самом деле "генеральная репетиция"?

Так что же насчет "генеральной репетиции войны"? Представляется, что такие заголовки — сильное преувеличение.

Здесь стоит напомнить, что администрация Дональда Трампа в последние месяцы своего пребывания у власти сделала ряд шагов в отношении Тайваня, которые носили явно демонстративный характер. Разумеется, в Вашингтоне знают, что в Пекине крайне негативно относятся к любым попыткам легитимизировать правительство Тайваня на международной арене. И сознательно провоцировали китайские власти на ответные действия. Даже слух запустили, что Тайвань собирается посетить госсекретарь Майк Помпео. Потом опровергли, но осадок, как говорится, остался.

Точно также в Вашингтоне демонстрируют готовность "защищать Тайвань". По этой причине в регионе постоянно находятся американские военные корабли, а в Южно-Китайское море регулярно заходят американские авианосцы.

Китай, в свою очередь, подчеркивает готовность отстаивать свои интересы любыми средствами. В Пекине подчеркивают, что отношения с Тайванем являются исключительно внутрикитайским делом и не потерпят вмешательства других государств.

Так что стороны регулярно демонстрируют друг другу решительный настрой, постоянно проводя учения в Южно-Китайском море. Некоторые эксперты, к слову, считают события 23 января обычными маневрами, которые планировались сторонами заранее. Другие, впрочем, полагают, что это было послание китайских властей новому американскому президенту. Но алармистские выводы из произошедшего излишни.

Темы учения тайвань южно-китайское море
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