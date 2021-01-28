У Токио есть план? Япония возьмет под прицел российский Дальний Восток

Правительство Японии после аннулирования Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности планирует увеличить дальность полета ракет, которыми располагают вооруженные силы страны.

Замыслы Токио

В случае реализации этих планов, в пределах досягаемости японских ракет окажется весь российский Дальний Восток. Но дело не только (а может быть, и не столько) в агрессивных планах японской военщины.

Здесь, скорее, попытка подстраховаться от планов военщины американской. Хотя и не сказать, что последовательная. Но обо всём по порядку.

Согласно данным японской газеты Mainichi Shimbun, модернизировать планируется противокорабельную ракету "Хитонисики". На ее основе планируется создать японскую ракету средней дальности. Сначала эту самую дальность увеличат до 900 километров, а затем до 1500 километров. Кроме того, планируется сделать ее "невидимой" для радаров. Японское правительство собирается выделить на эти цели 320 миллионов долларов.

Таким образом, после модернизации в пределах досягаемости японских ракет окажется весь российский Дальний Восток. Ну а кроме того, практически вся КНДР и значительная часть Китая, вплоть до Пекина.

Однако в Токио, если верить автору Mainichi Shimbun, исходят из других соображений. Дело в том, что японское правительство опасается размещения американских ракет на своей территории. Ведь в случае чего, Япония окажется целью для ответных действий России, Китая или КНДР.

А потому японские власти и хотят модернизировать ракету "Хитонисики". В случае, если США предложат разместить свои ракеты на территории страны, в Токио могут сослаться на то, что необходимости в этом нет, поскольку Япония располагает собственными ракетами.

Почему ничего не изменится

Впрочем, есть еще одна загвоздка - даже если ракеты будут японскими, для нанесения ударов придется использовать данные американских спутников. Что, по мнению автора статьи, означает - руководить операциями с применением японских ракет будут американцы, а Япония по-прежнему будет подчиняться приказам США.

В какой мере изложенное в статье отвечает истинным планам японского правительства? Планы по модернизации действительно могут существовать. Хотя не совсем понятно, какая связь между планами Токио и возможным предложением американцев разместить их ракеты.

Если у японцев не будет своей дальнобойной "Хитонисики", то что мешает им просто не согласиться с предложением США? А с другой стороны, помешает ли США сделать это предложение японцам, даже если они обзаведутся ракетой средней дальности?

Кроме того, стоит напомнить, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности распространялся только на Россию и Соединенные Штаты. То есть ничто не мешало обзаводиться такими ракетами другим странам. Если они располагали для этого техническими и финансовыми возможностями, конечно.

В общем, ни в коей мере нельзя говорить, что концепция Японии как-то поменялась. В Токио по-прежнему делают ставку на тесное сотрудничество с американцами. И модернизация ракет, даже если она произойдет, противоречием этому не будет.