НАТО готовится к горячей войне с Россией

НАТО намеревается усилить давление на Россию - заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. По сути, Альянс готовится к самой настоящей войне.

В документе, обнародованном на сайте организации, говорится, что глава организации призвал членов Военного комитета альянса увеличить расходы на оборону и быть готовыми реагировать на агрессивное поведение России и Китая.

Таким образом, Столтенберг настоятельно посоветовал союзникам продолжать увеличивать оборонные расходы, инвестировать в современные возможности и гарантировать, чтобы наши военные оставались в готовности для реагирования на действия врагов.

По его словам, Альянсу следует быть готовым к встрече с любой угрозой, которая возникает в современном непредсказуемом мире. Столтенберг также заявил, "демократии, нашим ценностям и мировому порядку, основанному на правилах, брошен вызов".

К тому же, США необходимо продолжать сотрудничество с Европой в сфере безопасности, следует из документа. Он содержит доклад о реформировании альянса «НАТО - 2030», где говорится, что Россия - главная военная угроза для американской безопасности до 2030 года.

В целом, НАТО считает необходимым вести диалог о мирном существовании с РФ, но только «с позиции силы и атлантического единства».

Столтенберг обвинил Москву к в кибератаках против парламентов Германии и Норвегии, а также в использовании химического оружия против граждан Великобритании.

Он напомнил, что Россия - страна с ядерным оружием, хотя и не такая мощная, как Советский Союз.

Как пишут в телеграм-канале 338, "ничего нового - война с Россией (как соседа со странами Альянса) по расписанию. Но и кризисы из этого расписания не исчезали. Равно как и рост расходов, выросших в 2020 году на 5% по отношению к 2019 году, и запланированных на 2021 в размере около 2 млрд евро, из которых примерно 26% направляется на функционирование бюрократического аппарата Альянса".

Аналитики делают вывод, что если страны-члены не готовы по-прежнему к 2% и обновлению/укреплению собственных оборонных возможностей, то данные расходы ложатся либо на членов-доноров, либо на консолидированный бюджет.

По факту, НАТО нужно выбирать между сокращением зарплат/штата организации и отказом от амбициозных проектов (к примеру, центров кибербезопасности и модернизации административной инфраструктуры).

Естественно, требовать решения вопросов со своей обороной самостоятельно проще, нежели объяснять что едва ли не половина членских взносов пойдет на бюрократию и не окупаемые малоэффективные программы помощи, резюмировали эксперты.