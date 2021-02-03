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Автор Антон Куликов

"Это не Карибский кризис": почему в США заявили о возможности ядерной войны

Силовые структуры

В США допускают возможность ядерной войны с Россией и Китаем. В самом этом факте как таковом вроде бы ничего нового, мало ли кто чего допускает. Но в данном случае речь идет о главе Стратегического командования США (Стратком) адмирале Чарльзе Ричарде. Если уж такой человек говорит...

"Это не Карибский кризис": почему в США заявили о возможности ядерной войны

О чем заявил глава Стратком

А, собственно, о чем говорит адмирал Ричард? А говорит о возможности того, что региональный кризис с Россией или Китаем может перерасти в конфликт с использованием ядерного оружия. По мнению главы Стратком, это возможно в том случае, если РФ или Китай будут считать, что поражение в конфликте с применением обычных видов вооружения будет нести угрозу их политическому строю или государству. 

Хотя это, в общем, не секрет. В основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания прописаны условия, при которых может быть принято решение о применении ядерного оружия. Разумеется, это крайняя мера, когда других вариантов попросту не остается. Адмирал, к слову, про этот документ упомянул. 

Как водится, американский адмирал счел нужным подчеркнуть агрессивность политики России и Китая. Дескать, пока США были сосредоточены на борьбе с терроризмом, Москва и Пекин бросили вызов международным нормам силовыми способами, невиданными со времен разгара холодной войны. Подобные действия, по мнению Ричарда, не должны оставаться без ответа со стороны Вашингтона. Здесь, в общем, все стандартно.

Уточним, что изложено все это в статье адмирала для февральского выпуска официального издания Военно-морского института США. Это некоммерческая организация объединяет американских военно-морских экспертов.

Не Карибский кризис

Мнение Ричарда американские журналисты попросили прокомментировать помощника министра обороны США по связям с общественностью Джона Кирби. Ему, в частности, был задан вопрос, можно ли сравнить существующую напряженность между ядерными державами с Карибским кризисом.

"Я воздержусь от оценок в такой степени. Он (министр обороны Ллойд Остин) считает Китай наиболее растущим вызовом. <...> Но никто не хочет конфликта в таком масштабе. Работа министра в том, чтобы предотвратить такой конфликт. Остается еще много работы в двусторонних отношениях с Россией и Китаем", - сказал Кирби.

Впрочем, он подчеркнул, что "Китай представляет растущий вызов, Россия является угрозой на многих фронтах" и "министр серьезно к этому относится".

При этом следует напомнить, что в самих США активно дискутируют по поводу концепции обеспечения военного превосходства над другими странами, не допуская при этом перехода порога ядерной войны. Разумеется, государствам, которые в Вашингтоне объявляют "противниками" или "угрозой", необходимо определять действенные меры для обеспечения своей безопасности. А с учетом большого превосходства США в обычных вооружениях это большая проблема.

Так что прежде чем рассуждать об угрозах ядерной войны, американским политикам и военачальникам следовало бы задать себе вопрос, а что именно они предпринимают для предотвращения такого сценария развития событий. Хотя, конечно, делать этого в Вашингтоне не будут.

Темы стратком концепция ядерная война карибский кризис
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